Nello sconfinato mondo delle opportunità amorose, l'Oroscopo dell'amore per i single lancia un raggio luminoso sui sentimenti e affidandosi alla posizione di Venere e Sole in Bilancia, si potrà capire il fluire delle emozioni. Esse sono incrementate anche da Luna e Giove che lavorano in sinergia nella casa astrologica del Sagittario, per concretizzare la fortuna in amore e realizzare i sogni lasciati in un cassetto. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo di venerdì

Ariete: riscontrerete che la sfera amorosa risente di qualche cambiamento per progredire e dovrete adeguare i pensieri e le azioni verso un modo di fare più innovatore, tralasciando alcuni ideali che se non abbandonati portano al fallimento.

Toro: i nuovi rapporti amorosi prendono forma con Urano nel segno e sono favoriti da Plutone che garantisce un nuovo smalto alle storie appena iniziate.

Molto appassionati, sarete anche ottimi intrattenitori puntando su una comunicazione e un sex appeal unici.

Gemelli: una nuova voglia di cambiare e progettare spinge a dirigere le energie in maniera costruttiva per l'amore. Le preoccupazioni familiari sembrano dileguarsi e un nuovo desiderio di avventura si fa strada nella mente e nel cuore.

Cancro: cercate di tenere sotto controllo una forza esplosiva plutoniana che come una bomba a orologeria è pronta a scoppiare.

Occorrerà distruggere alcune sensazioni passate per aprire la coscienza al nuovo, liberando il proprio io da una gabbia di sentimenti troppo chiusi in se stessi.

Leone: potreste essere portati a scrivere i sentimenti che provate per una persona che vi ha rubato il cuore. Mercurio e Venere insieme dalla Bilancia elevano verso sensazioni alte, che ne dite quindi di scrivere un messaggio d'amore?

Vergine: alcuni contrattempi e un litigio verificatosi con una figura femminile potrebbero distogliervi dalla sfera sentimentale, tralasciando alcune conquiste amorose che potrebbero segnare il futuro sentimentale in maniera incisiva.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: una vivacità frutto di una vitalità venusiana e solare sarà benefica per concretizzare l'amore, Sole sprigiona idee brillanti per attuare i piani amorosi. I pianeti sorridono, quindi via libera all'amore.

Scorpione: Plutone opera nel profondo dell'anima e trasforma quelle strutture interpersonali arrugginite per elargire una grande consapevolezza interiore.

Qualcosa di nuovo sta per accadere in amore, ma dovrete accoglierlo con maggiore slancio e un'apertura mentale che è garantita dall'entrata di Mercurio nel segno.

Sagittario: una nuova sferzata emotiva e al tempo stesso molto indipendente farà vedere l'amore sotto occhi diversi e tutto ad un tratto ricercherete un partner che prometta amore ma che vi lasci liberi di vivere un desiderio di libertà molto dirompente.

Giove garantisce fortuna in amore.

Capricorno: gli astri presenti nel segno danno l'opportunità di liberarvi dalle vecchie esperienze amorose per aprirvi al nuovo con maggiore consapevolezza. Cercate di approfondire le nuove emozioni con maggiore slancio, Plutone vi assisterà nelle nuove imprese amorose.

Acquario: mai come in questo periodo, occorrerebbe una vacanza per purificarvi dalle difficoltà giornaliere e aprire la mente e il cuore a nuovi orizzonti amorosi. Che ne dite, riuscite a partire almeno per qualche giorno?

Pesci: un nuovo ciclo che chiude una porta sul passato e ne apre un'altra nel presente sprigiona cambiamenti notevoli per l'amore. Forse potreste aggrapparvi al vecchio in modo disperato, senza accorgervi che alcune novità sono garantite a breve da Plutone e Nettuno in sinergia.