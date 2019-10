L'Oroscopo dell'amore di coppia settimanale si prende cura dei sentimenti di ciascun segno zodiacale e miscela la giusta dose di dolcezza, aggressività, emotività e fortuna nelle previsioni astrali segno per segno. Gli affetti diventano così estremamente soggettivi e ciascun simbolo amerà in modo molto esclusivo, seguendo i consigli benefici di una Luna profonda ed emotiva posizionata in Ariete, poi in Toro e successivamente in Gemelli.

L'amore nell'oroscopo settimanale

Ariete: inquietudini e angosce saranno placate da una Luna amichevole già nel segno da lunedì. Giove veglierà benefico sull'amore di coppia e renderà le sensazioni più intense e aperte a un futuro più sereno. Attenzione solo alla giornata di domenica, dove potrebbero manifestarsi delle tensioni.

Toro: Luna presente nella giornata di martedì nel segno concentrerà tutte le sue attenzioni sul presente poiché la presenza di Urano tenderà a farvi cogliere l'attimo in amore, senza fare tanti progetti per il futuro.

Attenzione che l'opposizione di Venere potrebbe far crescere il desiderio di ricevere maggiori attenzioni dal partner.

Gemelli: puntate tutto sulla giornata di domenica quando l'astro d'argento, entrando in domicilio astrologico, elargirà un'affettuosità e una premura uniche per il partner. Potrete contare anche sull'aspetto favorevole di un Mercurio comunicativo per tutta la settimana.

Cancro: se la settimana inizierà in modo un po' irrequieto a causa di una Luna poco favorevole, già da martedì potrete recuperare in amore.

Il satellite notturno in sestile con i nodi lunari, svilupperà una sensibilità che farà intuire alcuni modi per superare piccoli attriti in coppia.

Leone: grandi influssi intuitivi saranno elargiti già da lunedì, attenzione solo alla giornata di martedì che vedrà una Luna in quadratura un po' capricciosa per gli affetti. Ma non temete, il fine settimana sarà molto profondo e romantico.

Vergine: contate sulla posizione favorevole di Venere e Mercurio in Scorpione che risveglieranno i sentimenti e lo faranno tenendo viva un'intellettualità utile per non farvi annoiare in coppia. A metà settimana Luna in posizione di trigono favorevole, garantirà sensazioni più stabili.

Previsioni astrali

Bilancia: non lasciatevi coinvolgere in maniera eccessiva dai bisogni del partner, cercate un equilibrio in amore che valuti anche le vostre esigenze. Nel weekend via libera a splendide emozioni che saranno il frutto di un buon equilibrio tra intuizione e azione.

Scorpione: Luna dirimpettaia nella giornata di giovedì potrebbe far nascere un atteggiamento ambivalente in cui andranno in contrasto sensazioni altalenanti, in bilico tra la ricerca di una serenità amorosa e la rinuncia alla propria libertà.

Per fortuna Mercurio e Venere sempre presenti nel segno, razionalizzeranno molto gli affetti.

Sagittario: la settimana inizierà in maniera splendida grazie a Giove che assumerà una posizione di trigono favorevole con Luna. Un ritrovato benessere lambirà la coppia come in un abbraccio e la dea bendata elargirà fortuna in amore.

Capricorno: un po' malinconici nella giornata di lunedì, potrete poi far riprendere quota all'amore già da martedì in poi.

Basta che organizziate bene le mosse giuste da fare per concretizzare la felicità di coppia, tenendo conto che anche l'amore richiede metodo.

Acquario: Sole e Marte in trigono per tutta la settimana rappresenteranno una garanzia e potrete approfondire l'amore con maggior dinamismo e una reattività che spingerà ad agire con vigore e nuovo spirito d'iniziativa. Se a metà settimana potrebbero sorgere delle tensioni in coppia, saranno superate al meglio già da venerdì.

Pesci: gli affetti diventeranno più lucidi in questa settimana promettente per l'amore. L'astro mercuriano in sinergia con Venere veglierà sulle sensazioni di coppia, anche se acuirà maggiormente l'intelletto piuttosto che i sensi. Domenica sono previste splendide emozioni tutte da condividere in due.