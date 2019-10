Luna in Scorpione nell'Oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì si trova in caduta ma condivide con questo segno l'elemento acqua, quindi diventa molto istintiva e indagatrice. Via libera all'approfondimento di una sensualità appassionata e misteriosa, poiché l'astro d'argento si rispecchia in acque torbide e ferme. Ma Luna riuscirà a cacciare fuori sensazioni nuove, attuando una rigenerazione sentimentale e scavando nelle impurità.

Questo lavoro benefico potrà far approcciare all'amore in maniera più consapevole non solo i nati Scorpione, ma anche Vergine, Capricorno, Cancro e Pesci.

L'oroscopo di mercoledì

Ariete: Giove protettore e molto generoso, elargisce fortuna e spinge a vivere la relazione a due con ottimismo. Intrecci planetari in posizione non molto favorevole dalla Bilancia potrebbero creare qualche nervosismo, ma come nuvole passeggere saranno spazzate via dalla vostra vivacità.

Toro: l'amore diventa confuso e rivoluzionario a causa di un'opposizione Luna-Urano che fa scintille. Potreste avere delle problematiche nella relazione che offuscano la felicità affettiva o decidere di troncare il rapporto amoroso per fuggire lontano.

Gemelli: il sovraffollamento planetario presente in Bilancia moltiplica l'amore all'ennesima potenza, liberando sensazioni uniche. Curerete molto la vostra immagine, pur mantenendo alte le attenzioni verso il partner.

Cancro: acque dallo Scorpione si agitano grazie alla presenza della Luna e i raggi argentei si fanno indagatori come a smuovervi di dosso le incertezze, per vivere l'amore di coppia in modo più libero. Alleggerendo i pesi del cuore come solo la Luna sa fare, una nuova spinta animerà l'amore di coppia.

Leone: la vicinanza di Marte influenza gli affetti e rende impetuose le emozioni. Luna in aspetto di quadratura quasi sfida i sentimenti, rendendovi poco tolleranti ai capricci del partner.

Cercate però di non esprimere queste sensazioni seguendo un rancore che potrebbe diventare vendicativo.

Vergine: una sorta di autoanalisi riporta a una chiarezza nei sentimenti di coppia e l'astro d'argento è complice nel rendere tutto più trasparente e sensibile. Tirando le somme, placherete eventuali conflitti e amerete in modo più profondo e sensuale.

Previsioni astrologiche

Bilancia: le conquiste affettive per voi Bilancia diventano vitali grazie a Sole e Venere che attraverso le emozioni gratificano il vostro io.

Avrete bisogno di conferme, di manifestazioni d'amore che riscaldano il cuore e le avrete.

Scorpione: questo segno ha un compito, quello di rigenerarsi in modo karmico. Luna attua questa evoluzione profonda filtrando le emozioni. A stretto contatto con il satellite notturno, le sensazioni positive e negative depositate in fondo al cuore salgono a galla, per superare le paure e ritornare alla luce.

Sagittario: siete alla continua ricerca di ciò che fa stare bene in coppia, di un benessere e di un'armonia che Giove e Luna non esiteranno a elargire. Un atteggiamento positivo farà prendere al volo intriganti novità.

Capricorno: sistemando il passato con maggiore precisione, riuscirete ad aprirvi alle sensazioni amorose con più slancio. Luna e Saturno in sestile sono complici di questa nuova partecipazione emotiva in coppia.

Acquario: Luna in quadratura potrebbe lasciar trasparire qualche disappunto nei confronti del partner. Per fortuna Mercurio in posizione favorevole consiglia un dialogo chiarificatore.

Pesci: un potere quasi extrasensoriale elargito dal satellite notturno in Scorpione garantisce un'empatia e un modo di aprirsi al partner unici. Nettuno assorbe questa carica trascendentale e rende l'amore di coppia molto sensuale e romantico.