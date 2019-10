L'Oroscopo di domani, venerdì 1° novembre segnala una giornata interessante per ciascun segno zodiacale. Nel giorno della festa di tutti i Santi, tante cose sono destinate a succedere. Il mese di ottobre lascia il posto ad un novembre buio ma anche calmo e per certi aspetti rigenerante. Dopo settimane di alti e bassi, si riparte con la giusta volontà. Dal lavoro alle faccende casalinghe, dall'amore all'amicizia, nulla è lasciato al caso in questo 1° novembre.

Qualcuno avrà a che fare con una transazione economica particolare, altri riceveranno delle notizie e altri ancora si ritroveranno a intraprendere un percorso nuovo. Approfondiamo leggendo le previsioni per tutti i segni e la relativa classifica giornaliera.

Classifica e oroscopo 1° novembre da Ariete a Vergine

Ariete - 12° posto - Le previsioni di questo venerdì vi vedono alle prese con una serie di conti da fare.

In mattinata sono previste delle uscite. Guardatevi meglio attorno altrimenti vi lascerete sfuggire determinate occasioni. L'amore può tornare protagonista ma dipende dal vostro umore anche se, rispetto ai giorni precedenti, siete più risoluti che mai. Possibili fastidi a livello fisico. Chi lavora sogna un aumento o un cambiamento significativo. Vi impegnate molto nelle cose che vi stanno a cuore.

Siete apprezzati per la vostra onestà e dolcezza anche se spesso perdete le staffe.

Toro - 11° in classifica - Il vostro è un segno particolarmente attaccato al denaro e al lavoro. Spesso vi ritrovate a corto di soldi e non sapete come arrivare a fine mese. Dunque, evitate spese eccessive in questa giornata perché finireste per spendere più del dovuto. Se volete vivere un futuro migliore dovete eliminare alcuni pericolosi vizi e aumentare il consumo di cibi nutrienti.

In amore manca il dialogo e non si escludono dei contrasti o delle rotture. La salute è in netto miglioramento, dopo alcuni giorni di confusione e di malessere fisico.

Gemelli - 2° posto - Siete molto socievoli ed avete numerosi amici e conoscenti. Qualcuno, però, non apprezza la vostra invadenza e lo incrocerete in questo venerdì. Nel caso in cui un certo rapporto non dovesse funzionare a dovere, valutate il da farsi.

In serata cercate di evitare le discussioni altrimenti vi rovinerete il sonno. Coloro che soffrono di insonnia dovrebbero diminuire il consumo di caffè e staccare pc e tv un'ora prima di andare a dormire. Anche un bel bagno caldo e una tisana rilassante possono risultare un valido aiuto.

Cancro - 6° in classifica - Il mese riparte con il piede giusto grazie alla vostra volontà. Siete un segno amante del focolare domestico e tendete a proteggere i vostri cari da qualsiasi insidia.

Chi ha dei figli, in questo giorno si ritroverà a trascorrere del tempo con loro. Le coppie conviventi o sposate, finalmente riusciranno a chiarirsi mettendo da parte qualsiasi diatriba. Tuttavia non si escludono cambi d'umore repentini, del resto siete un segno governato dalla Luna. Tutto vi irrita ma in serata ci saranno netti miglioramenti psicofisici. Incominciate a percorrere un nuovo sentiero.

Leone - 3° posto - L'oroscopo di domani vi vede al centro della scena. Siete molto ruggenti, esattamente come l'animale che vi rappresenta. Per questo spesso vi vedono come un leader, capace di trascinare la truppa. Ma non peccate di egocentrismo e scendete dal piedistallo. In questa giornata vi ritroverete a compiere del bene anche se potreste non accorgervene. Shopping in vista e transazioni economiche in dirittura d'arrivo. In amore qualcosa non va, evitate di sfogare sul partner alcune frustrazioni.

Vergine - 9° in classifica - L'oroscopo del 1 novembre vi vede indaffarati e affannati. Avrete a che fare con diverse commissioni e faccende domestiche. Il lavoro non manca, ma forse rinvierete ad un altro momento una certa questione. Odiate le file, non siete molto pazienti. In amore spiccano contrasti, affrontateli con cautela e garbo. Occhio allo stress, imparate a lasciarvi andare.

Oroscopo del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia - 4° in classifica - Giornata stabile e proficua. Una vostra parola svolterà la giornata ad una persona a voi cara. Siete passionali e pieni di sogni, spesso però vi sottovalutate. Nel vostro passato avete subito un distacco che vi ha ferito molto, per questo avete paura di essere abbandonati. Concludete le cose invece di lasciarle a metà, vi darà un senso di appagamento e soddisfazione. Per il resto, l'oroscopo del giorno vi vede alle prese con delle spese o dei rinnovamenti particolari. Se qualcosa non funziona più o si è rotto, dovete sbarazzarvene al più presto.

Scorpione - 10° posto - Lasciate alle spalle ogni sorta di negatività è apritevi al futuro. Avete una gran voglia di amare e di lasciarvi andare. È un periodo estremamente faticoso ma che per voi rappresenta la rinascita. Quindi questo è il momento ideale per seminare, abbiate solamente la pazienza di coltivare con cura i vostri desideri e sogni, presto germoglieranno. In giornata incontrerete una persona di vostra conoscenza che vi dirà qualcosa di inaspettato. Non si escludono sorprese e opportunità. In serata la stanchezza si affaccerà alla vostra finestra.

Sagittario - 1° posto - Siete amanti delle feste e delle cose divertenti, per questo non vedete l'ora che arrivi il vostro compleanno. Novembre si prospetta un buon mese specialmente il primo giorno che promette soddisfazioni. Cercate di partire con il piede giusto e scansate ogni forma di problema. Adesso siete in fase di pieno recupero, ma se volete migliorare in qualcosa oppure fare carriera, dovete colmare le lacune e darvi da fare. Attenzione solamente a non strafare, è molto importante dedicare del tempo a voi stessi. In giornata vi faranno una confidenza particolare. Se vi sentirete più passionali, il merito è di Venere nel segno.

Capricorno - 7° in classifica - Quando qualcuno vi porge una critica, voi la prendete a male. In questa giornata non si escludono litigi, ma dovete imparare ad aprire la mente. Circondatevi di buone influenze e tagliate via dalla vostra vita le amicizie negative che parlano solo di disgrazie e magari spettegolano sul prossimo. Per coloro che sono appassionati di cucina, è la giornata ideale per provare una nuova ricetta. Qualcuno potrebbe porgervi un complimento velato. Fate attenzione a dove mettete il piede.

Acquario - 8° posto - Il buongiorno si vede dal mattino. Sfruttate questa giornata per fare chiarezza sui vostri sentimenti. Avete una persona cara nel vostro cuore e desiderate solo il meglio per lui/lei. Coloro che stanno vivendo una crisi devono vuotare il sacco e pretendere chiarimenti. Evitate tutte quelle situazioni disagevoli. Si prospettano giornate stancanti, riposate la mente il più possibile altrimenti rischierete di ammalarvi. In casa o nel lavoro, vi sembra di fare tanto e di ottenere meno.

Pesci - 5° in classifica - L'amore è nell'aria, presto qualcuno farà breccia nel vostro cuore romantico. Giornata di recupero ma nei prossimi giorni vi sentirete confusi e pieni di pensieri. Avete avuto una cocente delusione in passato ma non serve a niente rimuginarci sopra. Dovete voltare pagina e concentrarvi su chi vi vuole veramente bene. In serata sarete estremamente stanchi, ultimamente fate le ore piccole. Accordi in vista e transazioni economiche importanti.