Il weekend si avvicina e con esso anche l’inizio del nuovo mese, vediamo dunque quali sono i presagi degli astri e delle stelle per i dodici segni per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute della prima giornata di novembre. Sarà un fine settimana interessante e di recupero per la Vergine, che ritrova la forza e la grinta perdute, ma anche per il Sagittario, grazie all'ingresso di Venere nel segno. Determinato e battagliero lo Scorpione. Di seguito l'Oroscopo su amore, lavoro e salute di venerdì 1 novembre 2019 per i segni da Ariete a Pesci.

Previsioni astrologiche del giorno 1 novembre 2019

Ariete: sarà un venerdì sottotono, un weekend che non risparmierà il segno da conflitti e tensioni. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, potrebbero riaffiorare delle vecchie problematiche. Per qualcuno potrebbe esserci un ritorno dal passato, come per esempio un ex che bussa alla vostra porta e rispolvera vecchi rancori. Prendetevi un momento di pausa, le prossime giornate di novembre porteranno ad un buon recupero in tutti i sensi.

Toro: il mese di ottobre è stato abbastanza faticoso per il segno, ma le prime giornate di novembre permetteranno al Toro di riprendere a respirare e magari di risolvere dei piccoli contrasti, soprattutto in amore e in famiglia. Dalle prossime ore Venere smetterà di esservi dissonante e l’amore ne trarrà beneficio. Durante questo weekend anche in ambito lavorativo si potrà ottenere qualcosa in più.

Gemelli: il nuovo mese si rivelerà più positivo di quello appena trascorso per il segno, tuttavia prima di vedere dei segni di recupero bisognerà aspettare la fine della seconda settimana. Durante la giornata di venerdì 1 novembre dunque potrebbero continuare i contrasti nati in ambito sentimentale. Non è un momento positivo per i single alla ricerca di nuovi incontri e anche per quanto riguarda il fisico sarà una giornata sottotono.

Meglio dunque non esporsi troppo e concedersi un po’ di riposo.

Cancro: nonostante l’opposizione di Saturno, questa giornata sarà positiva, soprattutto per la sfera lavorativa: non mancheranno le idee e le iniziative. Durante il fine settimana il segno farebbe bene a ritagliarsi un po’ di tempo da dedicare al partner e alla famiglia, che nell’ultimo periodo potrebbero essersi sentirti trascurati. Favoriti gli incontri.

Leone: novembre si rivelerà un mese vantaggioso per il segno e molte problematiche troveranno una soluzione. Tuttavia, durante queste giornate sarà bene agire con cautela e soprattutto per quanto riguarda l’amore e i rapporti familiari dovreste cercare di ridurre al minimo le polemiche. Durante questo nuovo mese autunnale si attueranno dei cambiamenti per quanto riguarda il lavoro, qualcuno potrebbe decidere di intraprendere un nuovo percorso professionale.

Vergine: il nuovo mese inizia con un buon recupero fisico per il segno, che ricarica le energia e ritrova la grinta. È un buon momento per cercare di risolvere alcune incomprensioni nate in amore all’inizio della settimana. Aprendosi totalmente con il partner si potranno risolvere i problemi e ritrovare l’armonia. In ambito lavorativo restano delle incertezze.

Bilancia: questo venerdì 1 novembre porterà delle soluzioni, almeno per quanto riguarda la sfera lavorativa. Chi ha dovuto fare i conti con divergenze o grattacapi finanziari, potrà trovare l’equilibrio perduto e magari rielaborare vecchi piani. Per l'amore e per i rapporti interpersonali più in generale invece sarà una giornata sottotono, meglio rimandare a domenica ogni tipo di discussione.

Scorpione: gli influssi di Marte vi rendono combattivi e determinati. Durante questa giornata avrete una marcia in più e potrete ottenere delle belle soddisfazioni. In ambito lavorativo è giunto il momento di esporsi, se credete di avere un’idea originale o desiderate presentare un progetto, è proprio questo il momento di agire. Chi invece continua a pensare al passato, dovrebbe ormai avere chiaro che non potrà ottenere più niente. Tuttavia, questo non è il momento per iniziare un nuovo rapporto.

Sagittario: un oroscopo molto positivo protegge il Sagittario durante questa giornata di venerdì 1 novembre. Grazie all’ingresso di Venere nel segno sarà possibile guardare con ottimismo al futuro. La passione torna all’interno della sfera sentimentale e la grinta non manca sul lavoro. Dunque le prossime giornate saranno positive per chi vive una relazione, per chi desidera incontrare una persona da amare, ma anche per chi vuole esporsi a livello lavorativo.

Capricorno: durante questa giornata potrebbe esserci un rallentamento in ambito lavorativo, tuttavia il favore di Sole e Mercurio vi prepara ad affrontare ogni imprevisto. Grazie anche agli influssi della Luna questa giornata si rivelerà positiva per quanto riguarda la sfera sentimentale. Vi attende un weekend romantico e passionale, in cui non mancheranno emozioni speciali.

Acquario: Venere torna a sorridervi, durante questo weekend dunque sarà possibile chiarire le incomprensioni nate ad ottobre e riavvicinarsi al partner. Anche gli incontri sono favoriti. In ambito lavorativo al contrario potrebbero prolungarsi alcune problematiche, evitate di prendere decisioni dettate dall’ansia del momento. Buon recupero per il fisico.

Pesci: durante questa giornata sarete un po’ distratti e questo non passerà inosservato, soprattutto in ambito lavorativo. In amore, qualcuno sta vivendo un momento di confusione, soprattutto se si vivono due storie parallele e non si sa decidere tra queste. Gli astri consigliano di concedersi dei momenti di solitudine, per decidere cosa volete per il vostro futuro. Chi vive un rapporto stabile, che va avanti da tempo, non ha niente da temere.