L'Oroscopo settimanale da lunedì 14 a domenica 20 ottobre annuncia nuovi passi avanti sul lavoro per i nati Leone. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: in amore potreste vivere un periodo di agitazione. Potreste riscontrare alcune problematiche se avete relazioni con partner che sono soliti modificare le loro idee. Ottima fase in ambito lavorativo, vi darete parecchio da fare per raggiungere i vostri obiettivi.

Toro: per voi saranno giornate molto dure quelle che arriveranno. In amore sarà necessario prendere delle decisioni definitive e alcune coppie si separeranno definitivamente. Le coppie nate da poco potranno invece vivere un grande amore. Chi svolge un lavoro in proprio potrà rinnovarsi e cambiare molte cose.

Gemelli: nella settimana dal 14 al 20 ottobre potrebbero nascere dei nuovi amori. Al momento siete alla ricerca di rapporti avventurosi e non troppo impegnativi.

Sul lavoro le stelle porteranno fortuna a chi ha voglia e determinazione di portare a compimento i propri progetti.

Cancro: se negli scorsi mesi avete superato una crisi e siete riusciti ad affrontarla nel miglior modo possibile, adesso inizierà ad arrivare un periodo più tranquillo sotto l'aspetto sentimentale. In ambito professionale avrete modo di conoscere nuovi colleghi o di cambiare ufficio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Leone: alcuni di voi potrebbero essere ancora legati ad una relazione del passato che non permette di andare avanti in maniera tranquilla. Chi è in procinto di terminare un affare importante, dovrà controllare che tutto sia in regola prima di firmare qualsiasi cosa. Nel weekend qualche piccolo malumore.

Vergine: gli astri saranno ottimi per voi nella settimana dal 14 al 20 ottobre. Se volete fare nuove conoscenze, sarete agevolati.

Chi ha una buona ispirazione in campo professionale potrà coltivare le proprie idee. Le stelle vi aiuteranno parecchio, ma dovrete saper essere molto intraprendenti.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: in questo periodo avrete la possibilità di risolvere alcune brighe sentimentali che non vi rendono per nulla tranquilli. La situazione lavorativa sarà positiva: diverse situazioni riusciranno finalmente a sbloccarsi e a regalarvi grandi soddisfazioni.

Scorpione: per voi sarà necessario utilizzare molta prudenza in questo periodo. Avrete molti progetti da voler realizzare, ma dovrete star bene attenti a far tutto con l'adeguata calma. Giove in aspetto favorevole vi farà risentire di qualche piccolo problema economico, dovuto alle diverse spese che si stanno presentando nell'ultimo periodo.

Sagittario: durante la settimana dal 14 al 20 ottobre potreste riuscire a vivere delle forti emozioni.

In ambito familiare potrete riuscire a programmare diversi progetti. Sul lavoro arriveranno diverse gratificazioni che non vi aspettavate.

Capricorno: periodo molto impegnativo per chi dovrà prendere una scelta, alcuni in ambito professionale e altri a livello sentimentale. Per i single ci saranno diverse opportunità di frequentare persone simpatiche e spigliate, che potrebbero aprirvi le porte per nuove opportunità. Riguardate la vostra salute fisica che in questo periodo avete trascurato.

Acquario: periodo un po' difficile per voi, in cui dovrete affrontare delle discussioni che potrebbero crearvi parecchio imbarazzo. Se avete diverse attività, potreste decidere di chiuderne qualcuna. Cercate comunque di mantenere la calma e la pazienza per affrontare gli ostacoli che vi si presenteranno.

Pesci: fase molto interessante quella della settimana dal 14 al 20 ottobre. In amore potreste ottenere grandi soddisfazioni, ma dovrete anche essere molto prudenti e non fare passi troppo affrettati. Sul lavoro potrebbero arrivare dei grandi successi, ma questi richiederanno molta fatica e impegno.