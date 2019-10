L'Oroscopo dell'amore di coppia di venerdì vede protagonista una Luna in Pesci che rende le sensazioni amorose molto profonde, sognatrici e sensibili. Come una madre emotiva e molto attenta ai bisogni altrui, l'astro d'argento rende molto vulnerabile non solo Pesci ma anche Capricorno, Toro, Cancro e Scorpione, che dovranno fare affidamento nelle configurazioni astrali degli altri pianeti, per emergere da un desiderio di maggiore interiorità personale. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore di venerdì

Ariete: in amore indagherete sulla sincerità dei sentimenti che prova il partner e in cerca di conferme pretenderete più fatti e meno parole. Molto pronti ad offrire l'aiuto alla persona amata, desidererete essere ricambiati con giusta ragione.

Toro: una grandissima forza interiore viene investita nell'amore di coppia, anche se siete a caccia di novità in grado di emozionare il cuore.

Romantici e affettuosi, non eviterete di avviare cambiamenti benefici per la coppia.

Gemelli: in coppia riuscirete a captare le sensazioni che volano veloci intorno a voi e nulla sfuggirà a uno spiccato intuito. Tuttavia le sensazioni emotive lunari remano contro e capirete che in amore la perfezione non esiste.

Cancro: un po' timidi e insicuri a causa dell'influsso lunare in trigono, tenderete a riversare nella coppia delle insicurezze interiori, forse sprigionate da sensazioni passate e ferite non ancora chiuse.

Cercate di aprirvi a un dialogo costruttivo con il partner, Mercurio è dalla vostra parte.

Leone: una simpatia molto coinvolgente saprà tenere alto il morale nella relazione e troverete nuovi canali di espressione, per manifestare le sensazioni che provate con eleganza. Il rapporto amoroso inizia ad acquistare profondità.

Vergine: un'opposizione lunare si fa sentire in ambito amoroso e rende le sensazioni molto insicure e confuse. Incostanti e altalenanti, non saprete cosa desiderare dalla relazione o forse dall'amore.

Previsioni astrologiche

Bilancia: una fervida diplomazia sarà utile per mediare i rapporti con il partner e appianare alcuni dissensi. Plutone dal Capricorno cercherà di scombussolare l'amore di coppia, ma proseguendo per la strada intrapresa, raggiungerete la fusione con la persona amata.

Scorpione: molto concilianti e intuitivi con il partner, potrete utilizzare percezioni quasi extrasensoriali che fanno captare al volo lo stato d'animo della persona amata.

La sensibilità lunare, combinata alla presenza di Mercurio e Venere nel segno, spinge l'amore ai massimi livelli.

Sagittario: i pianeti sono ben disposti nell'elargire amore e una positività comunicativa sprigionata dalla vicinanza di Mercurio sarà benefica per strutturare il rapporto amoroso su basi più solide. Puntando su un dialogo costruttivo, riuscirete a capire meglio i pensieri del partner.

Capricorno: una tendenza a fuggire dalle responsabilità sarà smorzata da Saturno in domicilio astrologico. L'influenza dell'astro d'argento dalla casa astrale dodicesima sprigiona una vulnerabilità che chiede protezione da parte del partner.

Acquario: Sole e Luna benefici, poiché in splendida posizione, vegliano sull'amore di coppia, attenzione solo a Mercurio che un po' birichino potrebbe far pronunciare qualche parola in grado di ferire la persona amata.

Pesci: molto emotivi e sensibili, aprirete il cuore a un amore romantico e sognerete a occhi aperti, in bilico tra illusione e realtà. Anche se sarete pronti a beneficiare di splendidi momenti in coppia, sentirete il bisogno di ritirarvi in un'interiorità riflessiva.