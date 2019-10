L'Oroscopo di domani, giovedì 10 ottobre 2019, annuncia una giornata interessante che porterà delle novità per alcuni segni dello zodiaco. Stanchezza, malanni ma anche fame e profumo di castagne e d'amore: queste sono alcune delle cose che caratterizzeranno la giornata di domani.

Per qualcuno tornerà in ballo il capitolo soldi, inoltre ci sono delle difficoltà spinose da fronteggiare. Approfondiamo il tutto e scopriamo le previsioni del giorno con relativa classifica top e flop.

Oroscopo 10 ottobre: da Ariete a Gemelli

Ariete - 7° posto. Il vostro è un segno speciale, capace di donare speranza e sostegno. In questa giornata sarete piuttosto attivi e pieni di vitalità. Ma ciò non esclude che qualcosa o qualcuno potrebbe farvi innervosire. Nel tardo pomeriggio sono previste delle uscite in compagnia o anche in solitaria. Possibile mal di testa, ma niente che una buona camomilla non possa risolvere.

Toro - 10° in classifica. Siete tra i segni più testardi dello zodiaco, ma siete anche gelosi e un po' attaccati al denaro. L'oroscopo di domani vi mette in guardia dalla noia e dallo stress. Questi sono stati dei giorni duri per voi che amate il caldo e le lunghe giornate di sole. L'idea che venga notte presto non vi garba e vi rende malinconici. In serata arriva qualcosa, magari un messaggio importante o una visita inaspettata.

Gemelli - 5° posto. Qualcuno bussa alla vostra porta. Siete curiosi e spensierati, per questo amate fare shopping e mangiare tutte le novità presenti nel menù. Con voi la vita non è mai noiosa e lo sa bene il vostro partner. In questo giovedì dovete stare attenti ai conflitti e alle arrabbiature dovute a sciocchezze. Prima di parlare contate fino a dieci, potrebbe aiutare.

Astrologia 10 ottobre da Cancro a Vergine

Cancro - 12° posto.

Sensibili, malinconici e allo stesso tempo lunatici, non a caso questo è un segno governato dalla Luna. Il vostro umore è facilmente intaccabile e molte volte vi ritrovate a vagare con la mente. Pensate sempre all'infanzia o alle cose passate che ormai non tornano più. Avete nel cuore una o più persone care che avete perso nel cammino. Ebbene, questa di giovedì è una di quelle giornate malinconiche e sottotono.

Dovete imparare a vivere nel presente e a costruire il futuro.

Leone - 8° in classifica. L'oroscopo di domani vi vede alle prese con faccende amorose e lavorative. Il vostro partner potrebbe farvi innervosire perché non aiuta mai in casa. Mantenete la calma, anche se vi riesce difficile visto che il vostro è un segno che 'ruggisce' esattamente come l'animale che vi rappresenta. Avete da fare dei conti, occhio alle uscite di denaro.

Vergine - 1° posto, buon giovedì. Se qualcuno vi muove una critica, in questa giornata la accoglierete in modo positivo e costruttivo. Volete migliorare per raggiungere l'eccellenza. Sono in arrivo delle entrate sostanziose e finalmente potrete tirare un sospiro di sollievo. C'è da fare la spesa di casa. Se siete single, questa è la giornata perfetta per dichiararvi o per conoscere gente nuova. Siete un segno creativo, sfruttate questa vostra abilità.

Previsioni del giorno da Bilancia a Sagittario

Bilancia - 2° posto. Siete nel mese del vostro compleanno, per questo vi sentite in sintonia con l'autunno. Siete molto educati e soprattutto intelligenti. Il vostro partner è sempre dalla vostra parte, sia nel torto che nella ragione. Amate ricevere i complimenti e in questo giovedì non vi mancheranno di certo. La vostra arma vincente è la pazienza, adoperatela soprattutto nelle faccende economiche. Nel lavoro e nella vita in generale avete troppe responsabilità e compiti da svolgere

Scorpione - 11° in classifica. L'oroscopo del 10 ottobre vi vede sottotono. Siete tra i segni più tenaci e aggressivi dello zodiaco, per questo rischiate di confrontarvi in maniera colorita con alcune persone. In amore c'è confusione e talvolta non sapete cosa volete fare. Se pensate al futuro, ci sono più incognite che certezze. Occhio al portafoglio, rimandate le spese ad un altro giorno.

Sagittario - 3° in classifica. La vostra testa è già al Natale e molto presto sarà il vostro compleanno. State valutando cosa chiedere per regalo. Amate le feste, non a caso il vostro è un segno avventuriero. Siete belli e anche simpatici, la vostra compagnia è molto gradita. Se dovete fare il bucato o tirare fuori i vestiti invernali, questa si prospetta la giornata perfetta per farlo. Divertitevi in compagnia.

L'oroscopo da Capricorno a Pesci

Capricorno - 6° posto. Siete l'esatto contrario del Cancro, non amate pensare alle cose passate e preferite vivere alla giornata. Avete troppo da fare, non vedete l'ora che arrivi il weekend per staccare la spina e concedervi del meritato riposo. Piccole entrate in arrivo. Fate attenzione ai fornelli e alla guida. Nel complesso, questo giovedì si presenta nella media e a voi va bene così.

Acquario - 9° posto. C'è qualcosa che vi frulla in testa in questa giornata di giovedì 10 ottobre. Magari avete bisogno di una vacanza perché vedete complotti ovunque. Possibili discussioni in giornata, magari con il coniuge, per faccende di denaro. Qualcuno ha difficoltà a sbarcare il lunario. Valutate di cambiare lavoro oppure di intraprendere un'attività se non ne avete una.

Pesci - 4° posto. Questo giovedì profuma d'amore, di cioccolata calda ma anche di agitazione. Siete affaccendati e vi dovete destreggiare tra lavoro e uscite con amici o partner. Colpo di fulmine per chi è single. Se avete dei desideri reconditi, dovete solamente lottare per farli avverare.