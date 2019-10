Si chiude la terza settimana del mese di ottobre. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 20 ottobre 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale dell'Ariete vivere alcuni momenti di tensione in amore. Per lo Scorpione belle le emozioni che arriveranno nel lavoro.

Ariete: in amore Luna dissonante che porta qualche momento in più di tensione, attenzione nelle storie di lunga data. Nel lavoro c'è molta agitazione, la giornata nel complesso sarà di calo e porterà qualche tensione.

Toro: per i sentimenti se una storia non va fate attenzione, diversi pianeti contrari mettono maggiore tensione. Nel lavoro maggiori soddisfazioni in arrivo in questo momento, sembrate avvantaggiati nel risolvere una questione.

Gemelli: a livello amoroso potreste vivere maggiori tensioni con una persona del Cancro. Nel lavoro attenzione alle spese di troppo. Marte, però, in ottimo aspetto porta maggiore energia e voglia di fare.

Cancro: in amore farete incontri particolari in questo periodo, torna una buona volontà di amare. A livello lavorativo si recupera anche dal punto di vista economico. Periodo utile per fare cose importanti che rimandate da tempo.

Leone: per i sentimenti il periodo di calo non è ancora passato. I problemi non sono ancora stati risolti. Nel lavoro avete voglia di chiudere un certo percorso ma occorre stare attenti dal punto di vista economico, forse è meglio pensarci bene prima di agire.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Vergine: a livello sentimentale Luna favorevole nel vostro segno che porta una giornata valida. Nel lavoro ottime stelle per mettere in chiaro alcuni accordi, persino per lanciare qualche nuovo progetto.

Previsioni e oroscopo del 20 ottobre: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: per i sentimenti in questa situazione astrologica è meglio evitare di fare troppo, aspettate alcuni giorni. A livello lavorativo siete in attesa di cambiamenti.

Scorpione: in amore domenica che porta qualche emozione in più e la possibilità di avvicinarvi ad una persona che vi interessa. Nel lavoro belle le emozioni che arriveranno oggi e che saranno da condividere con gli altri.

Sagittario: a livello sentimentale giornata interessante, organizzate un incontro importante. Nel lavoro dovrete risolvere un problema ma evitate di fare tutto con fretta, siate più tranquilli.

Capricorno: a livello amoroso giornata che porta qualche piccolo disturbo. In campo professionale aspettate prima di agire perché oggi le cose potrebbero non andare come vorreste.

Acquario: per i sentimenti giornata che vi invita a portare un po' di cautela, novembre nel complesso però sarà un mese migliore. Nel lavoro avete bisogno di farvi valere e di mettervi in luce se volete ottenere qualcosa in più.

Pesci: per i sentimenti giornata importante per mettersi in luce, alcuni potranno addirittura e valutare una nuova storia. A livello lavorativo, se avete accettato da poco un nuovo incarico, Giove dissonante porta qualche problema.