Una nuova settimana si profila all'orizzonte: curiosi di sapere cosa prevede l'Oroscopo di 28 ottobre 2019? Sotto la nostra "lente astrologica" sarà questo imminente lunedì.

In questa sede approfondiremo i sei segni facenti parte della seconda sestina zodiacale. A godere di ottime notizie in questo avvio settimanale, sia in amore che nel comparto lavoro, solo tre dei sei segni sotto analisi in questo contesto: ansiosi di scoprire chi tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci risulterà migliore in assoluto?

La giornata si presenta molto promettente in primis per gli amici nativi dei Pesci, nel frangente valutati in periodo al "top del giorno". Altrettanto bene il frangente in esame anche un altro segno, forse tra più focosi e passionali simboli astrali dell'intero zodiaco: lo Scorpione. Il predetto segno di Acqua avrà l'efficace supporto della Luna, ancora nel segno fino alle ore 22:58 di martedì 29 ottobre.

Invece, ad avere sicuramente più di qualche intoppo nel corso della giornata, sempre secondo quanto espresso nelle le previsioni di lunedì 28 ottobre, saranno i nativi della Bilancia, in questo caso preventivati in periodo da tre stelle relative ai frangenti "sottotono".

Classifica stelline 28 ottobre 2019

Agli amanti dell'Astrologia, agli amici curiosi ma soprattutto a tutti voi che vivete di 'pane e oroscopo' consegniamo i risultati rilevati dalle effemeridi quotidiane.

In questo caso a decretare chi, tra i sei segni in analisi nel contesto, potrà contare su un giorno fortunato è certamente la nuova classifica stelline, in questo contesto improntata sulla giornata di lunedì 28 ottobre 2019.

L'intera scaletta risente della diretta influenza della Luna, del Sole, di Mercurio e Venere, tutti stabilmente posizionati nel settore dello Scorpione. A questo punto la voglia di sapere come è stata classificata la giornata in relazione al segno di nascita è davvero alta, dunque iniziamo pure a scoprire le carte in merito alla posizione assegnata dalle stelle ai sei segni in analisi nel contesto.

A seguire il riscontro stilato in base all'Astrologia del momento, ovviamente in relazione ai soli sei segni interessati:

Top del giorno : Pesci;

: Pesci; ★★★★★: Scorpione;

★★★★: Sagittario, Capricorno, Acquario;

★★★: Bilancia.

Oroscopo lunedì 28 ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Il prossimo lunedì partirà molto basso per voi della Bilancia. Comunque, anche se il periodo è stato valutato "sottotono" in qualche caso potrebbero arrivare discrete opportunità: sfruttate il vostro buon temperamento, spesso trasmette intraprendenza e voglia di fare.

In amore, impegnati come al solito in mille faccende avrete sempre meno tempo per la persona amata: prendetevi una serata di libertà e cercate di riconciliarvi appassionatamente con la persona che amate. Per alcuni Bilancia: occhio, le stelle sottolineano il fatto che, pur avendo fatto di tutto per dimenticare "quella persona", quando meno ve l’aspettate si rifarà avanti con l’intenzione di ricominciare (pensate a ciò che fate!).

Single, a questo giro la Luna in Scorpione non si presenterà con le buone carte della positività, anzi, potrebbe risultare proprio il contrario! Diciamo che in generale non vi renderà capaci di assorbire molto rapidamente l'energia che quest'ultima senz'altro emanerà: l'avrete intorno, la sentirete ma purtroppo non riuscirete a sfruttarla. Tranquilli, il periodo passerà molto presto. Le previsioni del giorno, in merito al lavoro prevedono che forse non riuscirete a fare ciò che avevate programmato se non scendendo un po' a compromessi: mostratevi più flessibili. La giornata sarà sottoposta anche a qualche noioso imprevisto.

Scorpione - La giornata sotto esame in questo frangente, secondo l'Astrologia applicata al segno dello Scorpione, inizierà davvero alla grande finendo ancora meglio. Diciamo che sarete degni protagonisti dell'intero periodo, vi sentirete in splendida forma, collaborativi ed abbastanza curiosi. Soprattutto, in tanti sarete ben disposti verso nuove esperienze a carattere sentimentale. In amore, tutto procederà più che bene. Cercate di fare attenzione solo all'ambiente familiare: se volete vivere tranquillamente una storia affettiva attualmente ancora nella parte iniziale, non fatevi condizionare da nessuno. Qualche componente del vostro nucleo familiare potrebbe intromettersi fra voi e la persona amata rischiando di rovinare il futuro del bel rapporto che sta nascendo. Single, il buonumore che vi accompagnerà in questi giorni sarà dovuto alle attuali congiunzioni astrali molto favorevoli. Il consiglio del giorno: mettete pure da parte quella vostra innata riservatezza e liberate quel bel sorriso che vi distingue da tutti gli altri: sarete infatti più solari e riuscirete sempre a cogliere nelle parole e nei gesti di chi vi sta vicino l'aspetto migliore. Nel lavoro, anche qua sarà una giornata molto importante: fate ricorso a tutto il senso pratico che avete assimilato nel tempo ed alla vostra serenità interiore per affrontarla nel migliore dei modi. Tornerete così a casa felici e soddisfatti di come chiuderà la giornata.

Sagittario - Questo primo giorno della nuova settimana sarà all'insegna della solita tediosa routine per tanti di voi Sagittario. Dunque si profila un periodo certamente non negativo: si consiglia comunque di non pensare a cose impegnative o a situazioni potenzialmente in grado di stressare il cervello. Parola d'ordine "relax", a tutti i costi. Per ciò che concerne le prospettive legate al comparto sentimentale, riuscirete ad essere in discreta armonia con voi stessi, magari orientati a favorire il conseguimento di un'affermazione personale grazie all'influenza abbastanza positiva da parte delle effemeridi quotidiane. Saprete dimostrarvi intraprendenti e grazie a questo raggiungerete una serenità con il vostro lui o la vostra lei. Single, un incontro magico potrebbe spuntare all'orizzonte e avere tutti i numeri per diventare duraturo e certamente in grado di farvi sentire appagati. Per altri invece, una questione spinosa si risolverà al meglio: siate pazienti e armatevi di buona volontà, presto tutto si sistemerà. Nel lavoro infine, riuscirete a realizzare al meglio le direttive che vi saranno state imposte in precedenza. Una volta tanto potrete dare un calcio a tutto e dedicarvi a ciò che vi interessa veramente.

Astrologia del giorno 28 ottobre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Questo lunedì non sarà affatto male per voi del Capricorno, anche se non risulterà proprio del tutto esente da eventuali impuntamenti a qualsiasi livello. Diciamo che l'andazzo generale non permetterà passi falsi e nemmeno distrazioni, dopodiché osservando una corretta concentrazione non avrete di che lamentarvi. Le predizioni di lunedì pertanto, visto il periodo, indicano in amore una certa concentrazione: il periodo godrà di un momento positivo nel quale la comunicazione con il partner sarà al centro dell'attenzione. Date maggior risalto al buon dialogo cercando di trascorrere più tempo insieme alla dolce metà. Intanto non perdete tempo con chi non è capace di stare in sintonia con voi: l'Astrologia sarà la vostra migliore amica favorendo i rapporti con le persone che amate. Single, la vostra vita sentimentale sarà in prima linea tra le tante cose messe in programma in questa giornata. In molti potreste aver bisogno di "toccare con mano" magari per fare esperienze nuove, molte delle quali alla base delle vostre prossime esigenze sentimentali. Adesso per voi cuori solitari sarà il momento di capire cosa veramente si vuole e cosa fare... Nel lavoro, sarete iperattivi e porterete a termine un quantità incredibile di incarichi. Potreste fare certamente un figurone con colleghi e superiori dimostrando di avere conoscenze in un particolare ambito. Ottimo così, però ogni tanto respirate, ok?

Acquario - In arrivo un lunedì 28 ottobre giudicato buono dall'Astrologia di vostra competenza. Diciamo che la giornata d'inizio settimana, oltre che bella nei riguardi di affetti e sentimenti in generale, sarà anche abbastanza positiva in molti altri settori della quotidianità. Cercate di curare un po' di più i rapporti con familiari e amici, privilegiando collaborazione e rispetto prima di tutto. In campo sentimentale invece, si consiglia di agire senza fretta, come sempre tenendo aperto il canale dedicato alla pazienza e al buon dialogo. In coppia sarete molto affettuosi e questo favorirà una svolta positiva nel rapporto sentimentale: bene anche così... Giocando bene i vostri assi, riuscirete a renderlo unico come non mai. Single, una volta tanto abbandonate il vostro atteggiamento malinconico e respirate a pieni polmoni la gioia di fare nuove amicizie. Divertitevi, parlate agli altri del più e del meno e pensate positivo, ok? Nel lavoro invece, pensate a svolgere tutto quello che vi sarà stato commissionato, senza riflettere troppo nel guardare (come al solito!) le lancette dell'orologio. La posizione di alcuni Astri vi farà infatti apprezzare soprattutto per la vostra efficienza nel produrre risultati concreti in tempi ridotti.

Pesci "top del giorno" - Ottimo periodo per affrontare, discutere, decidere o mettere in pratica qualsiasi cosa possa passare per la mente di voi Pesci. Specialmente le situazioni in bilico tra positività e negatività legate al mondo degli affetti e dei sentimenti in senso lato, di certo troveranno una giusta soluzione. A dare campo libero a qualsiasi tipo di intervento da parte vostra sarà l'interessantissima posizione della Luna, per voi in trigono astrale al vostro Nettuno. Altresì, il pianeta di settore sarà sotto positivo sestile da Saturno e da Plutone: pronti a gongolare? Secondo l'oroscopo del giorno 28 ottobre quindi, risulterete vincenti in primis in amore, grazie al sostegno della buona Luna in Scorpione le coppie troveranno l’intesa e la voglia di proseguire verso progetti solidi. Riuscirete a trasformare tutti i vostri sogni in realtà. Se single invece, giorno felice per la maggior parte di voi, porterà novità, nuovi incontri e tanta gioia di vivere. Potrebbero arrivare belle novità, in particolare per chi ha il cuore libero. Nel lavoro, potrebbe iniziare a decollare un'attività che avevate progettato qualche tempo fa. Il vostro operato se ben svolto inizierà a dare frutti positivi portando ottime soddisfazioni.