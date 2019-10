L’undicesimo mese dell’anno è ormai alle porte, vediamo quali sono i presagi degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute durante il mese di novembre. Il nuovo mese porta serenità in ambito sentimentale, potrebbero esserci inoltre dei cambiamenti, ma quello che si rifletterà sul segno sarà un quadro astrale estremamente positivo in cui non mancheranno le emozioni e le sorprese.

Anche in ambito lavorativo le cose vanno decisamente meglio e ci si prepara ad una fine dell’anno ricca di soddisfazioni. Per quanto riguarda invece il fisico non mancheranno dei momenti sottotono, in cui il segno potrebbe risentire della stanchezza e dello stress accumulati. Ecco di seguito l'Oroscopo completo su amore, lavoro e salute di novembre 2019 per il segno dei Pesci.

Previsioni astrologiche novembre 2019, Pesci

Amore: per quanto riguarda l’amore il mese di novembre si rivelerà decisamente emozionante per il segno, ci saranno delle belle soddisfazioni dal punto di vista emotivo e in alcuni casi dei cambiamenti.

Chi desidera confessare i propri sentimenti alla persona amata, troverà in queste giornate la giusta determinazione. I Pesci si riscoprono innamorati e passionali e resistere a questo fascino sarà quasi impossibile. Chi desidera convolare a nozze o avere un figlio inizierà a parlarne con serietà a partire dal 16 del mese, quando anche gli astri saranno favorevoli in tal senso. Durante la seconda metà di novembre anche per i single arrivano selle sorprese, qualcuno potrebbe fare un incontro inaspettato ma che cambierà l’immediato futuro.

Chi invece vive da tempo un rapporto instabile, potrebbe decidere di mettervi un punto.

Lavoro: in vista di una fine dell’anno decisamente positiva, che porterà soddisfazioni dal punto di vista professionale, inizia con l’arrivo del mese di novembre un momento di recupero per i Pesci, destinato a concludersi con il conseguimento di un successo da tempo ambito. È dunque un buon momento per avanzare una proposta, lanciare un progetto o candidarsi per una nuova posizione professionale.

Sono inoltre favoriti gli spostamenti e qualcuno potrebbe trovare la sua fortuna in un’altra città, anche all’estero. Arriveranno delle soluzioni per coloro i quali sono alle prese con situazioni legali o devono riparare ad un debito.

Salute: l'ambito lavorativo regalerà soddisfazioni e buon umore al segno, ma nessun successo potrà essere raggiunto senza faticare. Dunque dal punto di vista fisico, novembre sarà un mese faticoso, in cui non mancheranno i momenti sottotono, cali di energie e lievi fastidi fisici, come emicrania e mal di schiena.