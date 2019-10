L'Oroscopo di domani giovedì 10 ottobre 2019 cade a fagiolo, come si suol dire, pronto a dare conto sulla probabile cadenza (positiva o negativa) relativa al quarto giorno dell'attuale settimana. In primo piano, nel frangente, la classifica stelline e le previsioni in esclusiva per i sei segni dello zodiaco. Diciamo subito che ad avere una giornata positiva saranno in particolare quattro segni. Questo giovedì a poter contare sull'Astrologia altamente positiva saranno l'Ariete e il Leone, ambedue valutati a cinque stelle nel periodo.

Buone altresì le speranze di centrare gli obiettivi quotidiani anche per coloro nati in Toro e Gemelli, in questo caso valutati con le quattro stelle della buona normalità. Invece, cosa dovranno attendersi gli altri segni in analisi in questo frangente? Purtroppo, non sarà un periodo buono per due simboli astrali in particolare: secondo le previsioni zodiacali del 10 ottobre ad avere probabili difficoltà nell'arco della giornata saranno i nativi del Cancro, 'sottotono' e coloro appartenenti alla Vergine valutati con due stelle da 'ko'.

Bene, a questo punto andiamo pure agli approfondimenti di rito, ovviamente subito dopo aver dato spazio all'immancabile incontro con la classifica stelline giornaliera.

Classifica stelline 10 ottobre

Questo giovedì di metà settimana vede vincenti in amore e anche nelle attività di lavoro ben quattro segni, comunque già svelati in apertura. Diciamo che non proprio tutti i segni avranno una buona giornata: la nuova classifica stelline, interessante il giorno 10 ottobre 2019, ha assegnato la posizione a cinque stelle all'Ariete e al Leone.

Vediamo, dunque, di approfondire il discorso visionando la scaletta relativa ai restanti segni, pronta da 'gustare' d'un fiato qui di seguito:

★★★★★: Ariete, Leone;

★★★★: Toro, Gemelli;

★★★: Cancro;

★★: Vergine.

Oroscopo giovedì 10 ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - In preventivo un giovedì di mezza settimana perfetto in tutto (o quasi!). Inizialmente, la giornata darà una bella sferzata alla chiusura del periodo facendolo sembrare già da subito bello e degno di essere vissuto.

In tanti finalmente vi sentirete completi e la vita risulterà in risalita superando alla grande qualsiasi vostra aspettativa a riguardo. Diciamolo pure: a volte i sogni si avverano! Secondo le previsioni di oggi, intanto, per quanto riguarda l'amore e parlando in merito alla relazione di coppia, non tenetevi per voi incomprensioni e recriminazioni ma sforzatevi di instaurare un dialogo diretto cercando di puntare ad una dolce riconciliazione.

Single, sarete in un piacevole stato di grazia, vi sentirete più leggeri ed in pace con voi stessi e pronti a innamorarvi di nuovo: meglio di così. Per chi ha 'palle al piede' o catene da spezzare basterà sfoderare un po' più grinta del solito per ottenere i risultati sperati. Con la giusta dose di determinazione potrete togliervi di torno tante seccature... Nel lavoro sarete soddisfatti dell'andamento della giornata: si consoliderà la posizione e la vostra simpatia saprà conquistare tutti.

Il momento di certo sarà perfetto per lanciare idee, dare un nuovo impulso all'attività o cercare una professione più adatta alle vostre attitudini.

Toro - Il prossimo giorno in calendario sarà discretamente in linea con le attese ed anche sufficientemente buono per voi Toro. Diciamo che, tutto sommato, sarà abbastanza stabile il periodo nella sua interezza, anche se poco incisivo in alcuni settori tipo il lavoro o verso le amicizie. In amore la Luna vi sosterrà in ogni iniziativa. State superando, giorno dopo giorno, molte delle vostre insicurezze e il vostro carattere si sta fortificando. Chi vi sta intorno se ne sarà già accorto da un pezzo e gioirà con voi!. Single, sarete molto ispirati ma dovrete esprimere la vostra opinione senza esitare e soprattutto senza essere troppo aggressivi. Decisamente buona la forma fisica in questo periodo con i livelli di energia stabili e pronti per iniziare una nuova storia. Nel lavoro, intanto, giornata da trascorrere serenamente occupandovi delle piccole cose quotidiane. Comunque, sarà bene riflettere prima di prendere eventuali impegni/decisioni.

Gemelli - Una giornata al limite della migliore sufficienza, forse un pelino meno per quanto riguarda alcune situazioni professionali. In generale, diciamo che avete bisogno di rilassarvi: sforzatevi di ascoltare maggiormente le vostre esigenze interiori, ok? In amore, in primis per coloro attualmente già in coppia, si consiglia di agire con calma:anche se non è certo un periodo top quello che state vivendo da un po' di tempo a questa parte. In generale, se saprete sfruttare una discreta opportunità, che potrebbe presentarsi a metà-fine pomeriggio, troverete le soluzioni a quei problemi (abbastanza seri) che solo voi conoscete. Quindi, sarà una buon momento di tentare di ripartire da zero con il vostro partner oppure eventualmente per cambiare completamente strada nel rapporto. Single, c'è ancora tanto da fare e da recuperare ma l'amore può benissimo tornare protagonista. Quelli di voi che hanno vissuto una crisi di recente, senz'altro potranno nuovamente ritrovare la passione che c'era prima. Nel lavoro, per concludere, non abbiate fretta di chiudere un affare, anzi portate pazienza per qualche altro giorno, arriveranno tempi ancora migliori di quelli che state vivendo oggi.

Le predizioni del giorno 10 ottobre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Una giornata decisamente poco positiva si prevede per voi Cancro. Gli astri in questo caso non saranno troppo d'aiuto, anzi, Venere speculare negativo all'85% potrebbe favorire ripicche o voglia di vendetta, sia nel lavoro che in campo sentimentale. Le previsioni di giovedì in amore indicano abbastanza flemma e frammenti di stress. Potrebbe instaurarsi un clima di insoddisfazione e distacco: attenti, l’indifferenza è nemica della coppia e potrebbe rovinare una bella giornata, sappiatelo. Single, la vostra rapidità nel ragionare vi salverà dal commettere un errore madornale! Sicuramente ci saranno tentazioni malsane intorno a voi che non dovete sottovalutare: concentratevi sulle reali esigenze emotive e lasciate correre il resto, ok? Nel lavoro invece, cercate di programmare le attività gestendo il tempo al meglio in modo da portare a termine gli impegni che oggi sembreranno insormontabili. Potrebbe sfumare una buona occasione che credevate di avere già tra le mani: cercate dunque di evadere per sfogare privatamente la vostra delusione e riposare

Leone - La giornata sarà particolarmente invitante già a partire dalla prima mattinata, indirizzata verso una generale positività. Intanto non accanitevi troppo per ottenere ciò che volete: tenete sotto controllo lo stress. In amore, in prospettiva si presume la possibilità di poter contare su una prodigiosa Luna in Pesci, il che non è davvero poco! Diciamo pure che, anche se gli obiettivi prefissati dovessero apparire impegnativi da centrare, dovrete avere molta fiducia in voi stessi e pochissima nella giornata di domani, altamente difficile da 'digerire'. Single, potreste sicuramente incappare in un innamoramento improvviso! Questa sera le stelle vedono molto bene le nuove conoscenze: magari sarà anche quella giusta adatta a voi... Nel lavoro, allettatati da una proposta che riterrete vantaggiosa, ma che non nasconderà le sue difficoltà, dimostrerete di essere all’altezza della situazione ed avrete, inoltre, la possibilità di aggiustare vecchie questioni.

Vergine - Partirà decisamente con una marcia bassa (per non dire abbastanza male) questo vostro giovedì di metà settimana. Oggi dovrete concentrarvi per non farvi sfuggire quelli che saranno i vostri prossimi movimenti, altrimenti alta sarà la possibilità che certe situazioni possano scivolar via dalle vostre mani. L'oroscopo di domani 10 ottobre consiglia in amore massima concentrazione sugli obiettivi di primaria importanza. In generale, saranno possibili tensioni con il partner a causa di quisquilie di poco conto sulle quali vi ritroverete a dibattere al solo scopo di non darla vinta alla controparte: dai, siate elastici e per una volta siate voi per primi a cedere, ok? Un fiore oppure un pensiero gentile avrà l'effetto di riportare un po' di quiete e dolcezza tra di voi: provateci almeno. Single, le solite ansie quotidiane potrebbero prendere il sopravvento facendovi sentire lunatici e facilmente alterabili: cercate di ritrovare il giusto equilibrio mentale prima di fare qualsiasi intervento. Nel lavoro invece, aria di tempesta: il cielo non promette nulla di nuovo per i progetti in corso o che devono nascere. Sarebbe più conveniente rimandare a momenti più fortunati.

