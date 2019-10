Il decimo mese dell'anno continua ad avanzare: il weekend compreso fra venerdì 11 e domenica 13 ottobre vede previsioni dell'Oroscopo positive per molti e leggermente sfortunate per altri.

In particolare l'Ariete si troverà ad affrontare un periodo in cui in amore sarà un po' restio, mentre coloro che sono nati sotto al segno del Cancro saranno in preda al romanticismo. Giornate particolarmente tranquille per il segno della Vergine, senza eccessi né in amore né sul piano lavorativo: nonostante l'impatto con il weekend in arrivo possa sembrare sembrare difficoltoso, basterà stringere un po' i denti per riuscire ad abituarsi in pochi attimi.

Il consiglio, anche per questo fine settimana, per i meno fortunati, è quello di tenere duro e di attendere l'arrivo di giorni migliori.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - i nati sotto all'influenza di questo segno si ritroveranno ad affrontare un weekend leggermente difficoltoso, soprattutto per quanto riguarda l'ambito sentimentale. La grinta non mancherà di certo, ma si avrà tempo solo fino a sabato per comunicare i propri sentimenti alla persona desiderata. Superato questo giorno si potrebbe diventare più chiusi.

Produttivo il lavoro.

Toro - un fine settimana con i fiocchi: un segno come questo non può essere che produttivo e parecchio attivo sul lavoro. Le critiche, soprattutto se costruttive, fanno bene a chiunque, ma l'indole del Toro lo spinge a voler iniziare e terminare un lavoro da solo, ignorando quei consigli che talvolta potrebbero essere più che validi.

Gemelli - l'oroscopo preannuncia un periodo particolarmente strano e movimentato in amore.

La situazione con il partner non potrebbe andare meglio ed il sentimentalismo non manca di certo. Sul lavoro potrebbe farsi avanti un collega e confessare la propria infatuazione verso la persona appartenente a questo segno. Sono possibili dei momenti indimenticabili che potrebbero non ricapitare.

Cancro - il segno del Cancro risulterà particolarmente romantico, al punto da decidere di organizzare qualche piccola sorpresa per il proprio partner, rendendo indimenticabili le varie serate.

Chi non ha ancora avuto il piacere di incontrare l'anima gemella si ritroverà in un periodo di corteggiamento senza eguali. Attenzione, però, a non esagerare con le avance.

Leone - il lavoro sembra essere parecchio produttivo, con un Leone disposto a sfoderare gli artigli senza preoccupazioni. Una grinta mai vista prima, che permetterà di portare a termine un lavoro in tempi record e di raggiungere un obiettivo.

Fine settimana da passare in compagnia delle persone care e dei propri amici.

Vergine - le giornate in arrivo potrebbero essere tra le più tranquille ed equilibrate del mese in corso. Il piano affettivo, contrariamente con quanto accade in quello lavorativo, sembra avere delle lacune che si vorrebbero colmare. Il segno della Vergine, specie in questo periodo, preferisce tenere per sé le proprie preoccupazioni e frustrazioni.

Previsioni dal 11 al 13 ottobre, da Bilancia a Pesci

Bilancia - i guadagni, sfortunatamente, non sono alti e nonostante il lavoro sembri andare a gonfie vele, ciò che se ne ricaverà alla fine sarà sempre lo stesso piccolo stipendio. Particolare attenzione andrebbe fatta negli acquisti: meglio acquistare qualcosa di utile ed indispensabile a poco prezzo, evitando gli acquisti inutili. In amore nulla da ridire.

Scorpione - secondo l'oroscopo di questo fine settimana, lo Scorpione si ritroverà ad affrontare l'allontanamento di una persona cara. Coloro che stanno affrontando situazioni spiacevoli con il partner potrebbero decidere di darci un taglio e proseguire per la propria strada in solitudine. Come recita un detto: "Morto un papa se ne fa un altro", ciò non toglie che si potrebbe soffrire un po', ma nulla di troppo eclatante.

Sagittario - nonostante i guadagni non siano dei migliori in questo periodo, il Sagittario cercherà di organizzare qualche giornata di relax o di divertimento in compagnia dei propri amici e del proprio partner. Le spese ci saranno, inevitabilmente, ma un segno come questo preferisce arrancare e non mostrare di avere bisogno di aiuto.

Capricorno - weekend stranamente criptico ed incomprensibile per il Capricorno. Gli amici saranno sicuramente pronti a dare un aiuto ed a risollevare il morale di un caro amico, ma ciò non toglie che le discussioni possano essere dietro l'angolo. Nella giornata di domenica, con molta probabilità, si potrà tirare un leggero sospiro di sollievo.

Acquario - fatica sul lavoro e sul piano relazionale. Con gli astri in leggera opposizione, l'Acquario si ritroverà obbligato a stringere i denti per riuscire a superare questo periodo altrimenti sottotono. La forza di volontà permetterà a questo segno di raggiungere ugualmente i propri obiettivi e tenere salda la famiglia.

Pesci - il rapporto con i colleghi di lavoro potrebbe non essere certamente tra i migliori e qualcuno potrebbe voler vedere il meno possibile i nati sotto al segno dei Pesci. Il capo, però, sembra essere particolarmente attratto dal modo con cui questo segno interagisce e si rapporta sul lavoro. Se da un lato, quindi, l'invidia bussa alla porta, dall'altro le parole del superiore spingono a fare di più.