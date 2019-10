L'Oroscopo di domani giovedì 3 ottobre 2019 è pronto a svelare le nuove previsioni astrali, positive o negative che siano, interessanti la parte centrale dell'attuale settimana. Curiosità e concentrazione, dunque, tutte riposte in direzione dei settori dedicati all'amore e al lavoro, quest'oggi in esclusiva per i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di sapere quali sono i segni favoriti a metà settimana? Dunque, iniziamo con il dare le giuste direttive in merito alla prossima giornata risaltando i segni dello zodiaco migliori del momento, ovviamente estrapolandoli dai sei sotto analisi in questa sede.

Diciamo subito che ad avere il massimo supporto dalle effemeridi quotidiane nel periodo di riferimento saranno solo in tre: Cancro, Ariete e Leone. Al segno d'Acqua spetta di diritto la palma d'oro di migliore in assoluto meritatamente valutato al 'top del giorno; per agli altri due segni, invece, il periodo è stato classificato a cinque stelle, pertanto un pelino sotto rispetto al primo in classifica, comunque, poca differenza.

Per quanto concerne la parte negativa del periodo altresì, sempre tenendo conto del responso rilasciato nelle previsioni zodiacali del 3 ottobre, pochi dubbi: a dover sottostare a turbolenze astrali abbastanza pesanti saranno Toro e Vergine. Il primo dei due, quindi il Toro, avrà contro la pessima configurazione di Mercurio al momento in solida opposizione ad Urano, pianeta di settore. Invece il sensibile segno di Terra della Vergine dovrà fare i conti con Nettuno in Pesci, nel frangente speculare negativo al 80% per via della quadratura in atto con Luna e Giove in Sagittario.

Ansiosi di sapere cosa fare e come comportarsi questo giovedì? Scopriamolo insieme andando a mettere in evidenza la scaletta con le stelline quotidiane e, a seguire, le predizioni segno per segno.

Classifica stelline 3 ottobre

Nuovo appuntamento con la classifica stelline interessante il giorno 3 ottobre, come sapete valida per i soli sei segni dello zodiaco in esame nel presente contesto. A tenere in ansia i rapporti di forza generati dall'Astrologia in movimento, ovviamente in grado di fare la differenza tra i vari simboli astrali.

In questo caso ad avere campo libero da eventuali negatività sarà senz'altro il Cancro, quest'oggi valutato al 'top' grazie ad effemeridi altamente efficienti e pronte a dare supporto. Abbastanza buono il periodo anche per gli altri due specialissimi segni che andremo a confermare nel condensato sottostante (li abbiamo già svelati in apertura...). A seguire la scaletta completa interessante i sei simboli astrali sotto analisi:

Top del giorno : Cancro;

: Cancro; ★★★★★: Ariete, Leone;

★★★★: Gemelli;

★★★: Toro;

★★: Vergine.

Oroscopo giovedì 3 ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - In programma un giorno sicuramente fantastico, a tutto tondo con questa parte centrale della settimana.

In generale il periodo vi vedrà abbastanza indaffarati e, forse, anche molto affaticati. Calma, alla fine tutto ciò che avrete fatto sarà ampiamente ripagato e la soddisfazione vi renderà particolarmente felici. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, la vostra vita di coppia tenderà verso la pace e la tranquillità. Senz'altro il vostro senso dell'umorismo, unito alla capacità di godere la vita, vi avvicineranno molto al vostro partner.

Preparatevi a qualcosa di inatteso: la serata si prevede molto interessante soprattutto sul lato passionale... Single, un incontro 'occhi negli occhi' potrebbe provocare un cataclisma interiore, tale da far riflettere su alcuni rapporti attualmente in via di definizione: già pronti a cambiare bandiera? Nel lavoro, per concludere, la vostra mente sarà piuttosto lucida e sarete più attenti ed acuti. Vi sentirete perfettamente consci dei vostri obiettivi e dei mezzi necessari per raggiungerli.

Toro - Giovedì armatevi di pazienza e tanto coraggio: il periodo avrà i toni poco chiari del 'sottotono'. Pertanto si presume possa arrivare a voi Toro una giornata alquanto piatta, soprattutto nelle prime ore. Per poter puntare su qualche cambiamento positivo dovete avere ancora un po' di pazienza, presto arriveranno discrete soddisfazioni. In amore, infatti, sarete di certo al settimo cielo tra le braccia del vostro partner che, come per magia, vi capirà ed indovinerà i vostri desideri più segreti. In merito alle relazioni di coppia per coloro in crisi, non tenete per voi incomprensioni e recriminazioni ma sforzatevi di instaurare un dialogo diretto cercando di puntare ad una dolce riconciliazione. Single, per reagire alla noia della vita quotidiana, oggi avvertita più che mai, potreste anche fare una pazzia (di cui poi potreste anche pentirvi): concedetevelo pure, soprattutto perché si vive una volta sola! In molti casi diciamo pure che potrebbe essere un vero e proprio toccasana per l'umore: fatelo, ma senza esagerare. Nel lavoro, ultimamente non respirate aria buona e vi sentite sempre più con l'umore sottoterra. Diciamo pure che in tanti non avrete voglia di fare quasi niente: calma, siate concentrati e motivati, quanto prima ritroverete fiducia in voi stessi e un rinnovato interesse per la vostra attuale attività.

Gemelli - Giornata all'insegna dei soliti sbalzi di umore, pazientate! Se sognate di finire dei progetti, questo giovedì proprio non ci riuscirete: sarete troppo pieni ed il tempo a disposizione sarà davvero poco, quindi fatevi aiutare o posponete. Siate motivati e rimboccatevi volentieri le maniche dedicandovi quanto prima a ciò che è più urgente. Dite pure 'si' a tutto, a patto di evitare di stressarvi troppo, ok? In amore, nonostante gli impegni troverete il modo di svagarvi e di recuperare una passione sopita. Risvegliate, intanto, il rapporto di coppia, magari portando all'improvviso qualche gradita sorpresa: il partner ne sarà senz'altro più che felice. Qualcuno potrebbe essere messo alla prova dei fatti: fate tesoro dei consigli disinteressati di un amico che ha a cuore il vostro bene. Single, le novità che stavate aspettando da un pezzo potrebbero essere più vicine di quanto possiate credere: tranquilli, con fiducia tutto andrà per il meglio. Da ora in poi dovete solamente attendere, anche perché ciò che avete seminato a breve darà i suoi frutti. Nel lavoro, questa giornata promette discrete opportunità grazie agli influssi di Luna e Giove in Sagittario: non si tratterà di nuovi traguardi da raggiungere ma di piccoli passi che potrebbero portarvi lontano ed a molti di voi non manca certo la voglia di (ri)cominciare. La situazione economica non desta troppa preoccupazione, anche se potrebbe ancora migliorare.

Le predizioni del giorno 3 ottobre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro 'top del giorno' - In arrivo un giovedì 3 ottobre valutato molto positivo: sarà davvero un giorno da vivere 'alla grande'? Certo che sì, ovviamente, dato che la giornata di metà settimana potrà contare sui favori speciali garantiti dalla Luna in Sagittario nonché da Mercurio in Scorpione. Le previsioni di giovedì, perciò, visto l'ottimo cielo a disposizione indica in amore senz'altro una fase fortunata che non mancherà di regalare grossissime soddisfazioni. In questo periodo il rapporto con il partner sarà contrassegnato da molta dolcezza e tranquillità. Diciamo pure che il sostegno che la persona amata vi offrirà sarà incondizionato e questo renderà migliori anche le vostre giornate future. Single, la buona fortuna vi sorriderà oggi o al massimo domani: in particolare sarà il momento di prospettare nuovi incontri da sfruttare in campo sentimentale. L'amore e l'armonia sono già stati programmati per voi dalle stelle quindi approfittate del giro buono e datevi da fare! Nel lavoro, invece, verranno messe in luce le vostre doti e riceverete delle proposte molto interessanti. Sarà una giornata indimenticabile in cui vi sentirete vivi nel vero senso della parola.

Leone - Partirà in modo speciale questa parte della settimana, con un giovedì preventivato sicuramente alla grande! Esito positivo per quel che riguarda le spese messe in preventivo da tempo, a differenza di quelle improvvise capaci di mandarvi in panico. In amore, sarete proprio voi a fare la parte del leone: il vostro partner si mostrerà molto premuroso nei vostri riguardi, attento più del solito e felice di avere una bella persona nel cuore ed al proprio fianco. Siatene felici e orgogliosi: la vita che conta è questa, non ve ne sono altre. Single, la vostra capacità di convincere potrebbe fare davvero miracoli insperati: eventualmente, sfruttatela a fondo per uscire da una situazione imbarazzante. In questo periodo potete contare sulle vostre indiscusse qualità (fisiche e mentali), soprattutto perché sarete in grandissima forma. Nel lavoro, invece, le combinazioni planetarie del periodo sembrano essere abbondantemente a vostro favore. Avrete la possibilità di prendervi delle rivincite e finalmente ritrovare un certo equilibrio economico.

Vergine - Una giornata in gran parte negativa? Diciamo che in generale è questo che asseriscono le stelle nei riguardi del vostro segno. L'Astrologia consiglia pertanto di stare fermi e non fare nulla in più di ciò che serve per andare avanti nella quotidianità, ok? L'oroscopo di domani 3 ottobre consiglia in amore pertanto maggior fiducia nelle proprie possibilità. Il contrasto di alcuni pianeti potrebbe mettervi di fronte a più di qualche difficoltà. In ambito di coppia, prima di qualsiasi mossa azzardata, sarà bene esaminare ogni minimo particolare. Si preannuncia una giornata nervosa, molto più difficile per molti di voi Vergine nativi di terza decade: in più di un’occasione potreste perdere le staffe per un nonnulla!. Single, qualcuno potrebbe avere una sorpresa poco gradita da un amico/a su cui contava. Sotterfugi e malelingue potrebbero incrinare la vostra credibilità: correte ai ripari... Nel lavoro, anche se non senza difficoltà, il periodo vi permetterà di agguantare qualche piccola soddisfazione. Se doveste trovarvi in affanno, non arrendetevi, anzi, usate una tattica diversa perché avete le qualità per poter riuscire.

