Prosegue il mese di ottobre. Quali saranno le previsioni astrologiche per la giornata di mercoledì 2 ottobre 2019? Di seguito, le stelle con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci. In questa giornata il segno dell'Acquario vivrà un recupero a livello fisico, mentre il Capricorno si sentirà particolarmente forte in amore. Un momento di tensione sarà invece vissuto dalla Bilancia.

Previsioni astrologiche del giorno per tutti i segni

Ariete: la luna sarà favorevole per il segno, riuscirete a comprendere al meglio come muovervi in campo sentimentale.

Nel lavoro non sarà una giornata molto attiva.

Toro: in amore dovrete vivere le diverse situazioni con cautela. Fate attenzione a non fare delle scelte sbagliate. A livello lavorativo, è il momento giusto per farvi valere, vi sentite però agitati.

Gemelli: giornata di recupero per il segno, il sole è in ottimo aspetto. In campo professionale si sbloccheranno alcune situazioni e potrete fare delle richieste.

Cancro: con Saturno in opposizione la situazione sentimentale non è semplice da gestire. In campo professionale, potrebbe però arrivare una novità.

Leone: con la Luna dissonante, a livello sentimentale dovrete prestare attenzione a ciò che fate e dite. Nel lavoro potreste vivere dei momenti di stress.

Vergine: a livello professionale cercate di essere vigili perché potreste fare degli errori. In amore, dovrete risolvere qualche problema in questa giornata.

Astrologia del giorno 2 ottobre

Bilancia: momento di tensione a livello dei sentimenti, per tutti i nati sotto questo particolare segno. Nel lavoro ci sono dei progetti da portare avanti ed alcune strategie da recuperare.

Scorpione: Oroscopo interessante per i sentimenti, con Mercurio e Venere che presto saranno favorevoli potrete sistemare diverse questioni rimaste da tempo irrisolte. Nel lavoro cercate di non essere troppo critici, soprattutto nei vostri confronti.

Sagittario: presto la luna entrerà nel segno e vi sentirete ancora più vitali. Nel lavoro è possibile che delle proposte si concretizzino. Buon momento anche per gli studenti, che devono superare delle prove.

Capricorno: vi sentite particolarmente forti a livello sentimentale. Nel lavoro, cercate di organizzare al meglio la situazione con i vostri collaboratori.

Acquario: la forma fisica è in recupero.

Nel lavoro sono in arrivo delle novità, anche dei trasferimenti. Per quel che riguarda il settore amoroso, cercate di evitare complicazioni in questa giornata.

Pesci: a livello psicofisico state recuperando tantissimo. Nel lavoro sono in arrivo delle buone opportunità. Per quel che riguarda i sentimenti, presto vivrete delle belle emozioni.