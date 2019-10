L'Oroscopo di domani mercoledì 16 ottobre 2019 riapre con la nuova classifica stelline e le immancabili previsioni astrologiche sulla terza giornata cadente in calendario al centro della settimana. Diciamo subito che ad essere messi sotto analisi da parte dell'Astrologia i soli segni facenti capo alla prima metà zodiacale. Pertanto in osservazione nell'articolo sono Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: curiosi di conoscere in anteprima come saranno le stelle in amore e nel lavoro? Partiamo con il dare una esaustiva anticipazione sui segni migliori e peggiori del periodo interrogando le stelle in merito ai settori della vita legati a doppio filo con i sentimenti e le attività quotidiane.

In questo caso, ad avere indicazioni positive riguardanti il frangente esaminato saranno i soli Toro, Gemelli e Cancro: tutti e tre i citati simboli astrali potranno contare su una giornata altamente fortunata, classificata da cinque stelle relative alla massima positività. Questa parte della settimana invece non risulta affatto positiva per gli amici dell'Ariete e del Leone: in base a quanto estrapolato dalle effemeridi quotidiane, puntualmente messo nero su bianco nelle previsioni zodiacali del 16 ottobre, entrambi i suddetti segni sono stati valutati in periodo da "ko"; pertanto, probabili eventuali intoppi o problematiche varie in svariati settori.

Classifica stelline 16 ottobre 2019

Un nuovo mercoledì si intravede all'orizzonte pronto a regalare speranze, ma anche dubbi e incertezze. A tal proposito è utile consultare la classifica stelline giornaliera del 16 ottobre 2019. In apertura abbiamo già sufficientemente dato spazio ai segni migliori e peggiori del periodo, adesso non ci rimane che scoprire definitivamente il responso degli astri, per tutti i restanti segni, valutando la tabella posta a seguire:

★★★★★: Toro, Gemelli, Cancro;

★★★★: Vergine;

★★: Ariete, Leone.

Oroscopo mercoledì 16 ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Una giornata a stampo negativo?

Ebbene, questo è quanto decretato dalle stelle del momento. In generale, diciamo che non potete pretendere di avere sempre ragione, pertanto sforzatevi di fare un passo indietro se dovesse essere utile per migliorare qualche situazione, ok? Per questo vi diciamo di valutare bene le vostre prossime mosse, senz'altro esortandovi alla calma e alla riflessione. Secondo le previsioni del giorno quindi, per quanto riguarda l'amore, indica che non avrete tante possibilità per essere allegri: seguite l'istinto senza dover rinunciare alle vostre abitudini di vita.

Intanto, fate attenzione al rapporto con il partner perché da piccole incomprensioni potrebbero scaturire grandi litigi. Single, sarà un giorno poco proficuo per molti di voi dell'Ariete ancora in stato "solitario". In tanti vi renderete conto di aver avuto amicizie false e magari avete vissuto amori impossibili: tranquilli passerà, molto presto vi rifarete con gli interessi! Nel lavoro, dovreste trovare qualcosa di importante da fare piuttosto che ammirare (sospirando) quello che gli altri sono riusciti a costruire in più a voi.

Anche voi avete delle qualità eccellenti, solo che non riuscite a valorizzarle in modo adeguato, spesso lasciando poco spazio alla vostra creatività: peccato!

Toro - In arrivo un periodo molto generoso e a tratti anche splendidamente fortunato per tantissimi di voi Toro. Insomma, si presume possa essere una gradevolissima giornata, tutta all'insegna dei desideri o delle aspettative messe in agenda.

In generale pertanto, la Luna, ancora presente nel segno, senz'altro vi sosterrà a piene mani e ve lo dimostrerà facendovi provare delle emozioni davvero speciali. Durante questa giornata preparatevi a trascorrere momenti felici con le persone che più vi piacciono e, nel finale, una serata romantica tutta da gustare. In amore, quindi massima positività e tanta voglia di coccole: si presume possa essere un periodo coronato da tanta passione e massima felicità, in primis per tutti coloro che hanno già una bella storia d’amore in corso. La Luna è pronta ad accarezzare ogni vostro desiderio, regalando momenti intensi e intriganti. Una bella sorpresa a fine serata attende qualcuno nativo di seconda decade. Single, la giornata vi regalerà novità interessanti e potreste perfino ricevere una telefonata inaspettata da una persona che non sentivate da tempo: ascoltatela, qualcosa di bello avrà da dirvi... Intanto, l'Astrologia invita alla calma e alla moderata curiosità: eventualmente provare/sperimentare non farà certo male. Nel lavoro invece, certe scelte potrebbero incoraggiarne altre molto più ardite. Benissimo, diciamo pure che nel frangente posto sotto osservazione gli avvenimenti vi permetteranno di osare senz'altro qualcosa di più rispetto al solito.

Gemelli - Partirà perfettamente in linea con quanto da voi messo in agenda per questo mercoledì 16 ottobre. Quindi ottime prospettive anche in vista dei prossimi giorni a venire? Diciamo pure di si: infatti si prospettano due giorni splendidi, in primis giovedì e poi anche venerdì (ne parleremo meglio a tempo e luogo opportuni). Parlando invece più opportunamente in merito alla giornata sotto esame in questa sede, diciamo pure che in amore non troverete quasi nessuna difficoltà con la quale misurarvi. In coppia intanto, tutto andrà alla grandissima: starete davvero bene con la persona amata con la quale condividerete momenti bellissimi e sereni. In generale sarete estremamente energici e pieni di vita, tutto merito delle persone (amici, familiari e persone sincere) che vi circondano. Single, molti di voi potranno contare su una giornata molto interessante per i sentimenti. La Luna in avvicinamento al segno favorirà nuovi incontri: prima di lanciarvi in una nuova conquista, che di certo vi attira enormemente, accertatevi di esservi liberati da tutte quelle questioni che potrebbero essere di peso. Nel lavoro intanto, una nuova opportunità potrebbe essere in arrivo. Prima di prendere qualsiasi decisione, studiate questa nuova direzione con attenzione e poi agite.

Astrologia del giorno 16 ottobre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Giornata molto interessante questa che arriva a metà della settimana. Valutato con cinque stelle, il periodo non dovrebbe riservare sorprese negative, anzi, c'è da dire che potrebbero arrivare buone novità in merito alla famiglia o alla cerchia delle amicizie. Allora, curiosi di sapere qualcosa di più? Bene, iniziamo con il comparto legato ai sentimenti: le previsioni di mercoledì annunciano in amore tanta positività e sprazzi di buona fortuna sparsi qua e là nel corso del periodo. In coppia quindi, tutto a gonfie vele! Una grande serenità interiore e l'ottima forma fisica vi conforteranno e vi prepareranno a novità molto appaganti. Alcuni di voi potrebbero ritrovarsi al centro di corteggiamenti incrociati: occhio alle penne se già impegnati, ok? Single, le stelle dicono che vi troverete aperti alle novità e/o interessati a situazioni imprevedibili. Sarà vero? Diciamo che potrebbe essere un giorno particolarmente allettante per innamorarvi o, in mancanza, per qualcosa di molto piacevole. Nel lavoro, l'Astrologia del momento non annuncia troppe difficoltà con le quali scontrarsi: certamente il mercoledì in analisi andrà molto meglio se preso con il giusto approccio: a molti quindi servirà ancora un po' di pazienza.

Leone - La giornata in esame nell'attuale contesto sarà abbastanza difficile da portare a buon fine per molti di voi del Leone. Valutata negativamente nelle previsioni, in definitiva la giornata sotto analisi potrebbe dare veramente da fare ponendo situazioni complicate o problemi pronti a rendere stressante la vita. Visto il frangente poco positivo allora, cosa aspettarsi di concreto? Senz'altro, nelle situazioni direttamente legate all'amore il periodo sarà un po' destabilizzato nella prima parte della giornata: la pazienza della coppia sarà messa a dura prova! Si salverà solo chi, ad ora può contare su un legame forte e un sentimento a prova di bomba. Tutti gli altri riusciranno a superare eventuali ostacoli o problemi solo con il buon dialogo e tanta comprensione reciproca. Single, dovrete fare attenzione a non impelagarvi in storie poco convincenti, siate voi stessi e godetevi eventuali rapporti senza pensare al futuro. Al momento il quadro astrale è poco favorevole, per questo vi esortiamo a non puntare su obiettivi elevati, ok? Nel lavoro, le stelle consigliano di smetterla di inseguire traguardi impossibili anziché attenersi alle proprie reali possibilità. Il punto è che potreste compromettere tutti gli sforzi fatti finora. In caso di dubbi, cercate di rispettare i tempi degli altri e anche il vostro impegno risulterà ben distribuito.

Vergine - Partirà "sottotono" questa parte della settimana con un mercoledì decisamente improntato alla noia. Diciamo che in massima parte sarete sotto stress a causa di pianeti poco amichevoli verso il segno. In alcuni casi, se c’è stato anche solo un lieve recupero nei giorni scorsi, non commettete ancora gli stessi identici errori. Nel contempo, se con situazioni impegnative da risolvere gli astri invitano alla calma: ragionateci sopra, magari insieme a qualche buon amico fidato. Altresì, l'oroscopo di domani 16 ottobre consiglia in amore tanta circospezione e molta riflessività nelle cose di una certa importanza: l'errore potrebbe essere dietro l'angolo. In programma probabilmente un litigio con la persona del cuore: calma, non sarà mica la fine del mondo! Voi sapete bene come fare pace, quindi metteteci un po' d'impegno e provateci, ok? Single, per molti di voi spesso tutto cambia e questo lo sanno bene i diretti interessati. Ma in questi giorni però sembrate un po' diversi dal solito: non lasciatevi turbare dalle cose che non vanno. Piuttosto, cercate di rimanere tranquilli e soprattutto pensate solo positivo. Nel lavoro invece, anche se la fortuna non sarà dalla vostra parte le energie non mancheranno. Cercate di sfruttarle al meglio cercando di rendere possibile anche quello che sembra in apparenza impossibile.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.