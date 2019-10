L'Oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì approfondisce l'andamento delle stelle, elargendo dei consigli utili per influenzare positivamente le sensazioni a due. Le previsioni astrali segno per segno mettono in guardia alcuni simboli zodiacali dagli intralci sentimentali, forse scaturiti da un'eccessiva possessività o un'insicurezza latente. Buone le sensazioni per Scorpione, Bilancia, Vergine, Pesci, Sagittario e Cancro che troveranno le soluzioni giuste per concretizzare l'intesa amorosa.

L'amore nell'oroscopo di mercoledì

Ariete: Luna molto vicina al segno rende i rapporti amorosi molto emotivi e fragili. Ma non vi agitate, ben presto assumerà una posizione favorevole che spazzerà via questa inquietudine e una voglia di cambiamento incontenibile proposta da Urano.

Toro: se la sensazione è quella di sentirvi trascurati dal partner e messi in un angolo è a causa dell'opposizione Mercurio-Venere che rende i rapporti amorosi molto complicati.

Ma non tutto è perduto: Luna nel segno mitigherà queste sensazioni elargendo emotività e tanto romanticismo.

Gemelli: Sole e Marte sorridono dalla Bilancia e fanno sì che l'amore sia più profondo e avvolgente. Nettuno cerca di confondere un po' le idee, sprigionando sensazioni trascendentali che allontanano dalla realtà, ma Marte dinamico combatterà per voi garantendo un modo di amare più travolgente.

Cancro: l'amore va a gonfie vele e l'astro venusiano in sinergia con Mercurio garantisce splendidi momenti di passione profonda. Lasciatevi alle spalle alcune esperienze che hanno fatto soffrire, è giunto il momento di guardare avanti con fiducia a un futuro promettente per l'amore.

Leone: Mercurio e Venere dissonanti dallo Scorpione potrebbero sprigionare nervosismi. Anche Luna nella posizione di quadratura non è delle favorevoli e potrebbe rendervi molto suscettibili e permalosi.

Vergine: alcuni conti non ancora chiusi con il passato riemergono in modo prepotente e pesano in amore. Luna e Urano in trigono tuttavia esortano a rivoluzionare il presente in modo originale, preparando le basi per un futuro ricco di felicità.

Previsioni astrali

Bilancia: Marte forza la mano per rompere i dubbi derivanti dalla quadratura di Plutone e l'amore diventa più intenso e nitido. Vorrete vederci chiaro nella relazione a due, ribellandovi alle cose non dette e pretendendo massima sincerità dal partner.

Scorpione: approfittate del transito favorevole di Venere e Mercurio che regala splendide opportunità alle coppie. I rapporti di lunga data saranno rafforzati da una passione controllata che esige di concretizzare l'amore, stabilizzandolo a dovere. Le coppie appena nate dovranno approfittare di splendidi momenti magici di puro romanticismo.

Sagittario: lo stato mentale consigliato da Giove in sestile con Sole risulta fortunato per l'amore.

Il momento è propizio per dare campo libero ai pensieri e indagare circa i traguardi raggiunti e i sogni ancora da concretizzare.

Capricorno: l'astro dell'amore è in posizione favorevole e insieme a Plutone e Saturno fa sì che il rapporto amoroso funzioni e sia anche suscettibile di cambiamenti costruttivi. Forse alcune critiche da parte degli altri hanno influenzato i pensieri ma non dategli peso.

Acquario: un po' polemici in coppia, dovrete valutare bene la situazione amorosa e mettere in chiaro ciò che non va giù per progredire felicemente. Luna in quadratura rema contro e sprigiona nervosismi e insicurezze in grado di rendervi più gelosi.

Pesci: l'influsso plutoniano combinato a quello saturniano e in sinergia con Nettuno sprigiona delle avvisaglie che dovrete cogliere al volo per migliorare la relazione a due. Le potenti forze evolutive di Plutone esplodono in modo impetuoso e se romperanno le vecchie strutture è solo per far sì che ricostruiate un amore più solido.