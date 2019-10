Durante la giornata di domenica 27 ottobre, la Luna in quadratura al segno della Bilancia, farà in modo che i nativi del segno possano raggiungere ciò che desiderano, grazie anche alla loro tenacia, mentre il Capricorno dovrà cercare di tenere a bada le proprie finanze. Venere in trigono al segno dello Scorpione, aiuterà soprattutto i single a dare la parte migliore del loro fascino per conquistare la loro potenziale anima gemella, mentre con Giove in trigono nel segno del Sagittario, i nativi Ariete avranno molte responsabilità da gestire in ambito lavorativo.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di domenica 27 ottobre per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 27 ottobre 2019 segno per segno

Ariete: potreste sentirvi scoraggiati per quanto riguarda la sfera emotiva durante la giornata di domenica. Se dovete incontrare persone nuove, fate in modo che esse sappiano degli ostacoli che incontrerete, per non fare brutte figure, soprattutto se siete single.

In ambito lavorativo dovrete fare più attenzione del solito in quanto ci saranno delle responsabilità in più da gestire. Costanza e programmazione permettono avanzamenti nella carriera. Voto - 7

Toro: Non abbiate troppe pretese dal partner o da un amico, non potete pretendere che questi vi capiscano sempre e comunque, in una relazione ci vuole impegno da entrambe le parti. Se siete single, potreste avere un po’ di nostalgia in merito ad una relazione finita.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Fortunatamente passerà presto. Sul posto di lavoro, potreste avere tanti impregni, alcuni in vista della prossima settimana. Se potete, rimandate alcune mansioni se non volete affaticarvi troppo. Voto - 6,5

Gemelli: appoggiati da uno scattante Marte potete contare su un’invidiabile prontezza di riflessi mentali, che vi saranno particolarmente utili con il vostro impiego. Il vostro rapporto con i colleghi sarà molto buono, approfittatene per fare una collaborazione.

L'ambito sentimentale vi permetterà di passare una giornata molto positiva, magari con un piccolo viaggio con il partner. Chi è in cerca dell’anima gemella potrebbe riuscirci, ciò nonostante avrete un forte senso di narcisismo. Cercate di pensare maggiormente alla vostra ipotetica dolce metà. Voto - 8

Cancro: la vostra configurazione astrale è piuttosto buona, grazie alla Luna in quadratura al segno della Bilancia.

State vivendo un buon momento, soprattutto voi single, ciò nonostante fareste meglio ad essere prudenti, tenete a freno gli slanci più spontanei e autentici nel manifestare i vostri sentimenti. Le coppie stabili cercheranno di consolidare il loro rapporto. In ambito lavorativo, nelle vostre finanze potrebbe esserci qualche lacuna di troppo. Cercate di non allarmarvi e di venire a capo di questo problema. Voto - 7

Leone: con Venere in quadratura al segno dello Scorpione, potreste sentirvi più stanchi del solito. Provate a portare a termine solo le mansioni urgenti, e se necessario, rimandate ciò che potete. In amore vivrete passerete tanti dolci momenti in compagnia del vostro partner durante la giornata di domenica. Giornata un po’ malinconica per i single invece, considerato che gli influssi dei pianeti non sono proprio positivi. Voto - 7

Vergine: Saturno in trigono al segno del Capricorno, farà in modo che siete prudenti in amore. Ciò nonostante, il desiderio di passione con la vostra dolce metà è elevato, e resistere sarà difficile. I single potrebbero fare un incontro del tutto inaspettato. In ambito lavorativo, Marte vi darà il sostegno necessario per portare a termine buona parte delle vostre mansioni. Se siete in cerca di un nuovo impegno, avrete buone possibilità di riuscirci. Voto - 8

Bilancia: la Luna sarà in congiunzione al vostro segno, e vi permetterà di vivere dei magici momenti in compagnia del vostro partner. Potete benissimo raggiungere ciò che desiderate, dipenderà solo dalla vostra determinazione e tenacia. Se siete single potreste avere qualche difficoltà con una vostra conoscenza. Belle novità nel lavoro, e più in generale in campo economico. Dovrete inoltre prendere delle decisioni, per cui, fatelo con calma. Voto - 8

Scorpione: Mercurio e Sole rallegrati da Venere, abitano nel vostro segno, contribuendo a creare atmosfere irripetibili nella vostra relazione di coppia. Se siete single guardatevi intorno: ci può essere il partner che cercate e non ve lo fate scappare. La stima di cui godete nel vostro ambiente professionale è la solida piattaforma per poter costruire ulteriori successi futuri. Plutone vi aiuterà nelle mansioni più complesse. Non abbiate paura di portarle a termine. Voto - 7,5

Sagittario: Giove stazionario nel vostro segno, creerà molta tranquillità nella vostra relazione di coppia, evitando i litigi di qualunque tipo. Lasciate che i sentimenti prendano il sopravvento, quando volete siete in grado di far sentire le persone davvero speciali. I single potrebbero essere agitati e avranno parecchie difficoltà a trovare l'amore. In ambito lavorativo dovrete cercare di trovare una soluzione ad alcuni problemi per non causare incomprensioni con i colleghi. Voto - 7,5

Capricorno: Saturno sarà in congiunzione al vostro segno, e potrebbe creare qualche problema per quanto riguarda le vostre finanze, che saranno in calo. Cercate di evitare spese secondarie per il momento. Anche se il lavoro andrà bene, fate attenzione a dei progetti costosi. In amore potrebbero esserci delle incomprensioni, per cui cercate di gestirlo al meglio per evitare ulteriori litigi con il partner. Per i single c’è invece una Venere protettiva che cerca di combinare gli incontri, i migliori però saranno quelli casuali. Voto - 6

Acquario: i transiti planetari vi sorridono facendo risplendere le vostre qualità migliori, come la vostra vena ironica che vi permetterà di trascorrere una magnifica domenica in compagnia del vostro partner. Bei momenti sono in arrivo anche per i single, che faranno nuove conoscenze intriganti. L'ambito lavorativo potrebbe presentare degli ostacoli. Fortunatamente, l'aiuto di un collega vi tirerà da questa situazione, favorendo dunque i rapporti e le collaborazioni. Voto - 8

Pesci: non c'è nessun motivo di fare le cose di fretta, specialmente in amore. Avete recentemente risolto delle incomprensioni, e Venere vi aiuterà a ristabilire l'ordine nella vostra relazione di coppia. I single preferiranno trascorrere una domenica di svago in compagnia dei propri amici, ciò nonostante non è detto che non potrebbero fare nuovi incontri. Malgrado la notevole positività del cielo, la giornata è impegnativa riguardo all’attività professionale e ai suoi possibili sviluppi futuri. Dovrete muovervi con prudenza per non avere problemi. Voto - 7,5