Il mese di novembre per i nativi Bilancia sarà caratterizzato da alcune difficoltà per quanto riguarda l'ambito lavorativo, a causa del passaggio del Sole e di Mercurio nella seconda Casa. Potrebbe dunque succedere che un progetto a cui tenete molto, dove avete speso anche del denaro, potrebbe rivelarsi fallimentare. Arriveranno anche dei successi, ma saranno solo delle magre consolazioni. Giove invece offrirà delle opportunità soprattutto a coloro che stanno cercando un nuovo lavoro.

Discorso completamente diverso per quanto riguarda la sfera sentimentale. Sarà un mese piuttosto divertente, dove darete sfogo alla vostra fantasia. L'affiatamento di coppia sarà particolarmente alto e sarà facile proporre dei nuovi progetti utili per il vostro futuro insieme. I single avranno una gran voglia di cimentarsi in nuove esperienze e buttarsi in nuove relazioni. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di novembre per i nativi sotto il segno della Bilancia.

Amore e amicizie

Venere in sestile per buona parte del mese conferirà ai nativi del segno tanta voglia di stare con il vostro partner. Giove protegge le relazioni sentimentali nate durante gli scorsi mesi e offre la possibilità di fare progetti anche molto importanti.

Anche i single saranno favoriti nella loro ricerca della loro potenziale anima gemella. Non sprecate questi giorni molto favorevoli e non rimanete chiusi in casa perché ogni nuova amicizia che nasce in questo periodo può essere davvero molto positiva per i sentimenti in futuro.

Le amicizie saranno molto importanti durante il mese. Ne avrete particolarmente bisogno, soprattutto dei loro consigli in amore, che vi aiuteranno nella vostra relazione di coppia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Fortuna e salute

Ritroverete una certa serenità rispetto alle precedenti settimane. In questo modo, ne gioverà molto anche la salute, tant'è che ci saranno molte più giornate dove vi sentirete carichi di energie da subito, grazie anche al passaggio di Marte. Non ci sarà invece molta fortuna per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Infatti dovrete cavarvela da soli nel portare a termine i vari progetti lavorativi.

Lavoro e impegni

A proposito di lavoro ci saranno delle criticità durante il mese di novembre. Sole e Mercurio lasceranno prevedere delle difficoltà nei vostri progetti lavorativi. Infatti, alcune mansioni potrebbero concludersi non proprio come vi aspettavate, rivelandosi fallimentari. Ciò nonostante non bisogna dimenticare che Marte nel vostro cielo offre una bella energia da sfruttare nel lavoro, quindi non demoralizzatevi e datevi da fare.

Coloro che invece sono alla ricerca di un nuovo impiego avranno buone possibilità di riuscirci, per prima cosa però, dovranno riuscire a dare una buona impressione verso il loro nuovo capo.