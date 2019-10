Durante la giornata di sabato 26 ottobre, Giove in trigono al segno del Sagittario, renderà i nativi del segno più disponibili verso il partner e i colleghi, mentre Toro, a causa di un imprevisto, potrebbe rinunciare a un impegno importante. Novità in campo sentimentale attenderanno i nativi Pesci, favoriti da Venere in trigono al segno dello Scorpione, mentre Bilancia potrebbe riscuotere un discreto successo da un progetto lavorativo molto importante.

Andiamo a vedere nel dettaglio l'Oroscopo per la giornata di sabato 26 ottobre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni astrologiche per sabato 26 ottobre, segno per segno

Ariete: Marte, in opposizione al segno della Bilancia, conferirà ai nativi del segno una gran voglia di recuperare il tempo perso e di fare qualcosa di nuovo. Potrebbero esserci delle novità significative in amore, ma attenzione perché con una piccola incomprensione potreste rovinare tutto.

I single dovranno operare delle scelte se vogliono continuare una frequentazione. In ambito lavorativo avrete molto da recuperare, ciò nonostante la voglia, l'intraprendenza e la grinta vi terranno attivi. Voto - 7,5.

Toro: con Urano nel vostro segno, sarete particolarmente ottimisti e fiduciosi nella vostra relazione sentimentale. Dedicate più tempo all'amore, ne sarete entusiasta. I single oggi si chiederanno cosa vogliono fare in futuro, magari vorranno stare un po’ liberi per riflettere.

In ambito lavorativo qualcuno forse dovrà rinunciare ad un impegno, per poi recuperare nei prossimi giorni. Sarà una piccola delusione, ma riuscirete a passarci sopra. Voto - 7.

Gemelli: con Marte in trigono nel segno della Bilancia, vi sentirete lucidi e pronti come non mai e i vostri programmi di lavoro vi regaleranno belle soddisfazioni. Provate una nuova collaborazione con i colleghi. Potreste guadagnare di più e migliorare il vostro rapporto.

Allontanate quelle persone che vi hanno messo a disagio nel periodo recente, come un amico poco fidato. In amore mostratevi comprensivi e disponibili nei confronti del partner. Avete avuto troppe incomprensioni recentemente e fareste meglio a risolvere le cose. I single mostreranno il loro lato tenero e cercheranno di portare avanti una frequentazione. Voto - 8.

Cancro: cercherete di essere più aperti verso la vostra amata durante la giornata di sabato.

L'intesa di coppia sarà molto buona, cercate di consolidare il vostro rapporto. I single preferiranno prendersi le loro libertà e preferiranno uscire e divertirsi. In ambito lavorativo sarete lucide e affascinanti come non mai, capaci di imporre le vostre idee e proposte di lavoro nel modo più vantaggioso. Qualche tensione potrebbe venire da un collega invidioso, risolvete la situazione con diplomazia.

Voto - 7,5.

Leone: dovrete cercare di fare uno sforzo per quanto riguarda la vostra relazione sentimentale. Avrete bisogno di introdurre nella vostra vita un po' di spontaneità, poiché le persone che vi conoscono non accetteranno dei comportamenti preconfezionati, ma pretenderanno da voi delle vere reazioni e dei veri sentimenti. Buone notizie per i cuori solitari, che faranno scintille durante la giornata di sabato. Sul posto di lavoro, non siate distratti e concentratevi di più sui vostri progetti. Voto - 6,5.

Vergine: a condurre i giochi planetari sarà Mercurio, in quadratura a Scorpione, e vi infonderà sicurezza in voi stessi e una carica di calore umano, fautori di successo e fortuna nel quotidiano. Inoltre, con la Luna nel vostro segno, in amore potreste togliervi uno sfizio, mentre i single potrebbero avere il coraggio di dichiararsi. Mutamenti significativi sono all’orizzonte in campo professionale, che potrebbero confondervi. Siate più aperti e cercate di adattarvi. Voto - 7,5.

Bilancia: ci sarà un clima di armonia per quanto riguarda la vostra relazione sentimentale durante la giornata di sabato, grazie agli influssi di Marte in quadratura al vostro segno. Approfittatene per avanzare dei progetti importanti, oppure per una piccola giornata di svago. I single preferiranno concentrarsi di più sulle loro mansioni. In ambito lavorativo, un vostro progetto potrebbe riscuotere buon successo, e avrete molte energie per affrontare i lavori più duri. Voto - 9.

Scorpione: Mercurio stazionario nel vostro segno, vi darà molte più libertà in ambito lavorativo, permettendovi di scegliere le mansioni per voi più appropriate. Approfittatene per fare degli ottimi profitti. In amore un leggero calo fisico potrebbe farvi vivere la vostra relazione con molta più calma. In ogni caso, sarete disponibili verso il partner, anche se sarà un po’ più complesso del solito esaudire tutte le sue richieste. I single potrebbero decidere di lasciar perdere una frequentazione e cimentarsi in un'altra. Voto - 7,5.

Sagittario: Giove sarà in congiunzione al vostro segno, e farà in modo che se dovete spendere dei soldi, siate più morbidi e meno tirchi e più affettuosi. La vostra salute sarà molto buona, cercherete dunque di recuperare il tempo perso con il vostro partner in modo originale. I single si dedicheranno a qualcosa che gli piace fare. In ambito lavorativo, non ci saranno grandi risultati, tuttavia sarà una giornata molto tranquilla. Voto - 7,5.

Capricorno: configurazione planetaria che si prospetta molto gratificante, grazie alla presenza di Venere e Mercurio nel vostro cielo. Sarete più spontanei nei sentimenti, rafforzando il vostro legame, specie se si è formato da poco. Incontri magici sorgono all’orizzonte e saranno destinati a diventare unioni stabili per i single. Per quanto riguarda il lavoro, ci sarà tanta competizione durante la giornata di sabato, e trovare qualcosa di originale da proporre sarà difficile, ma con un po’ di creatività e impegno, potreste riuscirci. Voto - 8.

Acquario: Venere sarà in quadratura al segno dello Scorpione, e potrebbe essere utile parlare apertamente al partner o all'amico riguardo a qualcosa che vi turba da tempo. Anche se ci sono dei progetti lavorativi che non sono andati a bordo, cercherete di essere ottimisti, e vi permetterà di ripartire con una nuova filosofia. In amore sarete spontanei, e cercherete di dire ciò che sentite per la vostra anima gemella. I single avranno voglia di fare nuove conoscenze. Voto - 7.

Pesci: una fase significativa della vostra vita sta per concludersi in ambito lavorativo. I cambiamenti, cui siete stati sottoposti di recente, per quanto molto positivi, vi hanno un po’ affaticato, ma adesso potete fare il punto della situazione e cominciare a capire le soluzioni da adottare. Buona la sfera sentimentale durante la giornata di sabato, con ottime novità e incontri stimolanti soprattutto per i single. La vostra relazione tornerà a guadagnare punti e affronterete la giornata a cuor leggero, senza quella sensazione che la vostra storia stava per concludersi. Voto - 8.