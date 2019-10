Il mese di novembre per i nativi Vergine sarà caratterizzato da degli ottimi risultati per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Se avete un buon progetto da portare avanti non rimanete fermi ma cercate un valido sostegno, come un collega di cui vi fidate oppure in amico in grado di aiutarvi. Fortunati anche coloro alla ricerca di un impiego, che grazie alla loro tenacia, riusciranno a cogliere delle buone opportunità.

Purtroppo però, la vostra vita sentimentale subirà un calo. Gli influssi di Venere potrebbero creare delle incomprensioni nella vostra relazione di coppia, con il rischio di sfociare in dei litigi di poco conto. I single non saranno particolarmente interessati a cercare l'amore, e preferiranno trascorrere le loro giornate cogliendo le piccole opportunità e passando più tempo con gli amici. Non ci sarà dunque molto spazio per la fortuna, quindi i successi che raggiungerete saranno soltanto merito vostro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di novembre per i nativi sotto il segno della Vergine.

Amore e amicizie

L'ambito sentimentale non sarà ricco di grandi soddisfazioni durante il mese di novembre. Considerati gli influssi di Venere e di Giove il rischio di creare un litigio tra voi e il partner, anche solo per questioni di poco conto è molto elevato. Probabilmente a causa di molti pensieri nella vostra vita privata collegati con problemi economici. Tuttavia, voi cercate di mantenere la calma e non riversate le situazioni economiche sulle persone a cui volete molto bene e che magari non hanno creato questo tipo di preoccupazioni.

Emozioni e gioie da vivere ci saranno soltanto partendo dalla fine del mese.

Poche amicizie durante il mese, ad eccezione per i single, che passeranno tante serate per il gusto di divertirsi. Chi è impegnato in una relazione, potrebbe avere qualche difficoltà.

Fortuna e salute

La fortuna scarseggerà durante il mese di novembre. I successi che raggiungerete saranno più che altro merito vostro, aumentando la vostra autostima.

Dovete proseguire con le vostre gambe ma la stanchezza, purtroppo, è davvero moltissima e le preoccupazioni sentimentali, familiari ed economiche, non aiutano e non sostengono il vostro fisico. Provate a trovare del tempo libero per recuperare le forze.

Lavoro e impegni

Sole e Mercurio sono molto favorevoli per il lavoro. Riuscirete a portare a termine, anche se con fatica, le vostre mansioni, spesso con ottimi risultati.

Con i vostri guadagni inoltre, potreste mettere in cantiere dei nuovi progetti utili ad espandere il vostro business. Tenaci coloro che sono alla ricerca di un nuovo impiego, che avranno buone possibilità di riuscirci. Ci saranno dunque tanti impegni da portare a termine. Nonostante ciò, alla fine sarete felici di aver centrato i vostri obiettivi.