Durante la giornata di mercoledì 9 ottobre, la Luna sarà frizzante per i nativi Acquario e regalerà nuovi stimoli in ambito lavorativo, ma anche sentimentale. Influenzerà anche i nativi Toro, ciò nonostante potrebbe crearvi qualche problema nella vostra relazione. Scorpione potrebbe sentirsi piuttosto insicuro della propria relazione con il partner, mentre Bilancia vivrà tante dolci sensazioni in compagnia della propria anima gemella.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 9 ottobre per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 9 ottobre 2019 segno per segno

Ariete: Venere in Sagittario farà in modo che passiate più tempo con i vostri amici, il tutto, ovviamente, senza trascurare la vostra relazione di coppia. Per i single, potrete concedervi a nuovi incontri, soprattutto se siete alla ricerca della vostra anima gemella.

Sul posto di lavoro farete gioco di squadra, chiedendo ai colleghi opportune collaborazioni arrivando, se necessario, a lavorare qualche ora in più, ma sarete sicuri di ottenere i risultati sperati. Voto - 8

Toro: la Luna in Acquario vi guarderà severa e vi darà del filo da torcere all'interno della vostra relazione di coppia. Non ci sarà tempo da perdere: datevi una mossa e riparate alcune lacune della vostra storia d'amore.

I single stringeranno nuove amicizie, ciò nonostante non ci saranno incontri degni di nota. In ambito lavorativo avrete le idee chiare, ciò nonostante avrete paura del futuro e non trovate nel passato risposte adeguate ad alcune situazioni che potrebbero verificarsi: meglio pensare a un piano B, se necessario. Voto - 6,5

Gemelli: amore e amicizie saranno in perfetta sintonia e con l'aiuto di Venere non avrete problemi a creare i giusti scenari, per regalarvi dei dolci momenti pieni di tenerezza e passione.

Marte dispenserà incontri per i single, che si sentiranno dell'umore giusto per affrontarli. Favoriti i viaggi per quanto riguarda l'ambito lavorativo, che vi permetteranno di fare qualcosa di diverso e con un po’ d'impegno otterrete dei guadagni extra. Voto - 8

Cancro: Mercurio in trigono, farà in modo che dedichiate più tempo all'ambito sentimentale. Ciò nonostante, presto dovrete affrontare delle situazioni difficili che ancora non vi sentite di rivelare al partner, in quanto non volete ferire una persona a voi cara.

I single potrebbero buttarsi per gioco in una nuova situazione, che presto potrebbe diventare qualcosa di più concreto. In ambito lavorativo, non fate affidamento alle voci di corridoio che circolano, piuttosto concentratevi sulle vostre mansioni. Voto - 7

Leone: una Luna ribelle e trasformista all’opposizione, potrebbe darvi l'opportunità di chiarire una questione con il partner, nonché di organizzare qualcosa come un piccolo viaggetto.

Se l'amore c'è, non avete nulla di cui preoccuparvi, osate ma senza commettere errori. I single potrebbero aspettarsi delle sorprese, ma dovranno saperle gestire. Al lavoro non pensate di essere superiori, perfino al vostro capo: se vuole, sa come darvi del filo da torcere. Voto - 7

Vergine: giornata da dedicare principalmente al lavoro, tra confronti, incontri e qualche voce di corridoio. Preparatevi a qualche cambiamento che si fa sempre più vicino, contemporaneamente metteteci anima e corpo nelle vostre mansioni. In amore, una discussione rimasta aperta con il partner potrebbe rovinare l'intesa di coppia, ma se dimostrerete il vostro amore, ammettendo i vostri errori, con un po’ di fortuna riuscirete a cavarvela. Per i single ci saranno alcuni stravolgimenti che cambieranno la propria vita. Voto - 7

Bilancia: gratificante il trigono tra i segni d'aria, grazie alla Luna, che riserverà piacevoli sorprese soprattutto a chi avrà degli eventi importanti durante la giornata di mercoledì. Riuscirete a evitare un potenziale litigio con il partner, mantenendo alto l'affiatamento di coppia. I single dovranno inventarsi qualcosa se vogliono far colpo sulla loro anima gemella. Sul posto di lavoro, un interlocutore piuttosto irrequieto potrebbe farvi saltare i nervi, ma con poche parole potreste riuscire a togliervi dai piedi persone abbastanza discutibili. Voto - 7,5

Scorpione: Mercurio e Venere, in quadratura nel vostro segno, potrebbero indurvi a essere più pigri e calmi del solito. Silenzio e insicurezza potrebbero mettere in discussione la vostra relazione di coppia e questo vento di crisi potrebbe travolgere i vostri sentimenti. Affidatevi a delle persone che siano in grado di comprendervi e aiutarvi. I single non smetteranno di rimanere affascinati da nuove conoscenze, ma farebbero meglio a volare più in basso. Qualche imprevisto vi creerà dei problemi al lavoro e i guadagni subiranno una flessione. Escogitate un piano B oppure limate alcuni punti del vostro stile. Voto - 6

Sagittario: cuore e testa lavoreranno insieme, grazie a Marte e Giove che vi doneranno l'energia e la pazienza necessaria per superare la giornata. In amore, se siete reduci da una relazione finita male, voltate pagina. Se la vostra è una relazione stabile, non fate promesse a lungo termine, che poi non sarete in grado di mantenere. Situazioni difficili da risolvere caratterizzeranno la giornata dei single. In ambito lavorativo la clientela, oppure un collega, vi daranno inconsapevolmente un suggerimento per raggiungere il successo. Voto - 7,5

Capricorno: giornata senza infamia e senza lode per i nativi del segno. L'affetto per il partner lo esprimerete attraverso i gesti tipici della quotidianità, senza fare nulla di eccezionale. Grandi amori in arrivo per i single che vogliono incrociare l’anima gemella: attrazioni fatali e passione alle stelle. Al lavoro avrete dei guasti da riparare, alcuni progetti andrebbero rivisti prima di essere presentati, ma senza stravolgerli. Un collega potrebbe aiutarvi. Voto - 7

Acquario: la Luna è nel vostro segno e Giove vi conferirà dinamismo e ottimismo, utili per affrontare le varie situazioni che si presenteranno nel corso della giornata di mercoledì. Fate attenzione soltanto allo stress. Il sentimento con il partner c'è, ma non lo state dimostrando appieno. Al lavoro, invece, sarete spesso alla ricerca di nuovi stimoli che possano darvi la possibilità di dimenticare un progetto andato a finire male. Voto - 7,5

Pesci: giornata impegnativa per i nativi del segno, considerando Giove che influenzerà la vostra giornata. In amore ci sarà poco o nulla da dire, sembrerete ingessati. Delusione cocente per il partner, che sul vostro rapporto coltiva grandi aspettative. Al contrario i single saranno molto comunicativi e faranno facilmente nuove conoscenze. Sul lavor ci saranno delle complicità con il capo per via di un progetto lavorativo, di cui siete convinti possa avere successo. Voto - 6