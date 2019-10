Il mese di novembre per i nativi Toro sarà caratterizzato da poche novità per quanto riguarda l'ambito sentimentale. Con Venere nel vostro cielo vivrete una stabile relazione di coppia, ciò nonostante non ci saranno eventi memorabili: sarà un mese senza infamia e senza lode. Ci sarà un'ottima stabilità familiare, che vi permetterà di vivere in un clima tutto sommato sereno, evitando quegli equivoci che potrebbero darvi solo problemi.

I single non faranno tanti incontri importanti, preferiranno, invece, concentrarsi sulle amicizie e rafforzarne il rapporto. In ambito lavorativo Mercurio è in una posizione sfavorevole, fate dunque attenzione a come vi muovete per evitare delle tirate d'orecchie da parte del capo oppure di un collega. L'affinità tra voi e i colleghi sarà buona, saranno favorite le collaborazioni. La fortuna sarà dalla vostra parte soltanto all'inizio del mese. Successivamente, poi, dovrete cavarvela da soli, ma con una salute piuttosto buona.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di novembre per i nativi sotto il segno del Toro.

Amore e amicizie

Come già detto, per quanto riguarda l'ambito sentimentale ci saranno pochi eventi degni di nota. Se avete già una persona da amare state attenti alla monotonia, che potrebbe causare incomprensioni e litigi difficili da risolvere in breve tempo, anche se Venere può riportare serenità.

Provate a portare un po’ di brio con un piccolo viaggio solo voi e la vostra anima gemella.

Se siete cuori solitari le novità sono pochissime e pochi anche gli incontri che potete fare, ma durante l'ultima settimana qualcosa si muoverà. Piccole delusioni durante una fase di corteggiamento e anche una leggera crisi esistenziale con Sole e Mercurio in opposizione, che faranno calare il livello di ottimismo e di autostima. Meglio le amicizie, anche se potrebbero esserci delle discussioni con un caro amico.

Fortuna e salute

Sarete particolarmente fortunati durante l'inizio del mese. Sfruttate il periodo per evitare di far calare l'affiatamento di coppia e date il vostro meglio per quanto riguarda l'ambito lavorativo, dove potreste riuscire a fare dei buoni guadagni.

In quanto a salute, sarete instancabili durante il mese. Potrebbero capitare alcune giornate dove ci sarà del lavoro in più, oppure qualche mansione in famiglia da portare a termine, ma voi non vi farete tanti problemi, portandovi spesso avanti con il lavoro e avendo del tempo libero in più.

Lavoro e impegni

Mercurio in trigono potrebbe crearvi qualche difficoltà in ambito lavorativo, a partire dalla seconda metà del mese. Potrebbero sorgere problemi di natura economica, che se non gestiti bene potrebbero peggiorare. Ciò nonostante, Urano sarà dalla vostra parte, aiutandovi in molti dei progetti in corso che saranno conclusi bene e senza molta difficoltà. Favorite, inoltre, le collaborazioni con i colleghi, considerato che andrete molto d'accordo.

Coglietene l'occasione, in modo tale da poter accumulare dei possibili guadagni extra.