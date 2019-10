L'Oroscopo dell'amore di coppia di martedì esorta a vivere le sensazioni a due in maniera molto profonda e una nuova vitalità spinge a muoversi nell'intricata via che conduce alla felicità. Controbilanciando le negatività grazie all'aiuto di transiti planetari favorevoli, Ariete, Gemelli, Vergine, Bilancia, Sagittario e Scorpione potranno chiedere moltissimo al destino e i sogni si concretizzeranno come per magia. Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Sensazioni ardenti nell'oroscopo dell'amore di martedì

Ariete: la posizione favorevole di Giove in Sagittario riscalda i cuori e assicura momenti armoniosi in coppia. Marte avverso non predispone una forma fisica impeccabile, quindi attenzione a improvvisi cali di energia.

Toro: attenzione a un'opposizione venusiana e lunare che potrebbe causare un'insoddisfazione difficilmente colmabile con cose lussuose o con il cibo.

Andando alla ricerca affannosa di sensazioni forti che magari il partner in questo momento non può garantire, potreste cercare di colmare questo vuoto affettivo con cose futili.

Gemelli: Urano dal Toro e Marte dalla Bilancia garantiscono passione ardente, consolidando il rapporto di coppia con fermezza e ampliando il campo d'azione, ma cercate di ritornare freschi e ironici come siete sempre vincendo l'opposizione di Giove che appesantisce i sentimenti.

Cancro: sicurezza e benessere saranno garantiti da alcuni transiti favorevoli che approfondiscono la sfera affettiva a 360°. Una nuova affettività serena si farà sentire nella relazione a due e vi renderete conto di essere davvero apprezzati dal partner.

Leone: Luna e Venere in quadratura potrebbero sprigionare delle energie contrastanti con la vostra indole e trasformare gli atteggiamenti in modo più aggressivo.

Questo comportamento nei confronti dell'amore potrebbe essere assunto per mascherare alla perfezione le vostre fragilità.

Vergine: la congiunzione Luna-Venere dallo Scorpione lambisce anche voi e sentirete forte il bisogno di appartenere alla persona amata, di condividere il piacere in modo più sensibile. Al di là dell'attrazione fisica, siete alla ricerca di un modo romantico di esprimere le emozioni.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: come offuscati da una nebbia che non consente di vederci chiaro, subirete l'influsso di Marte che cerca di respingere la forza distruttiva di Plutone in quadratura, forzando la mano con le sensazioni. Un sospetto accresce l'incertezza e limita la capacità di agire.

Scorpione: Luna e Sole presenti nel segno offrono uno scambio energetico che si manifesta con l'affermazione del proprio io in combutta con il bisogno di una maggiore sicurezza emotiva.

Conscio e inconscio attuano uno scambio di sensazioni che potrebbero sprigionare inquietudine in coppia.

Sagittario: un nuovo entusiasmo lambisce la coppia ed è il risultato di Giove e Marte in sestile. Le occasioni di espansione non mancano, dovrete solo concretizzare le idee indirizzandole nel verso giusto.

Capricorno: le sensazioni superficiali non interesseranno più e andrete a fondo nella vera essenza dei sentimenti, rischiando anche di essere ossessionati da alcuni obiettivi che vi siete posti per migliorare la relazione a due.

Acquario: molto concentrati sui propri desideri, tenderete a concretizzare ciò che il vostro io afferma, evitando di andare oltre le decisioni per ampliare le aspettative di coppia in modo armonico. Sarà difficile per il partner farvi cambiare idea.

Pesci: dolci, vanitosi ma anche riservati, investirete al meglio la sensibilità lunare e il romanticismo di Venere risultando più comprensivi nei confronti del partner. Attenzione però a non lasciarvi prendere dalla pigrizia, desiderando gli agi di una vita comoda che preclude di vivere splendidi momenti a due.