Il mese di novembre per i nativi del Capricorno sarà caratterizzato da situazioni profittevoli sul posto di lavoro, complice Giove splendente nel vostro cielo, assieme a Mercurio e Marte. Con queste posizioni astrali, ci saranno delle ottime opportunità che vi permetteranno di raggiungere facilmente il successo. Non rifiutate inoltre delle possibili collaborazioni con i colleghi.

L'amore di coppia invece, potrebbe non essere molto favorevole.

Venere nella vostra dodicesima casa astrologica, infatti, aprirà un periodo in cui i sentimenti si riveleranno un ostacolo per la vostra realizzazione personale; eventuali problemi e incomprensioni con il partner possono intensificarsi e rovinare la vostra relazione. I single preferiranno concedersi delle libertà in più e non pensare a trovare la loro anima gemella in questo periodo.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di novembre per i nativi sotto il segno del Capricorno.

Amore e amicizie

L'amore non sarà molto interessante per i nativi del segno durante il mese di novembre.

Ciò nonostante, se saprete attendere, le cose andranno meglio entro la fine del mese, quando Venere sarà molto più positiva, mentre per il momento, dovrete cercare di resistere, evitando possibili malintesi che danneggerebbero la vostra storia d'amore. I cuori solitari passeranno le loro giornate in compagnia degli amici, con il solo scopo di essere liberi e felici. Difficilmente dunque, si metteranno alla ricerca dell'amore.

Ultimamente infatti, ci sono state troppe delusioni, e una pausa potrebbe essere la giusta soluzione.

Amicizie dunque da tenere in considerazione durante il mese, anche per le coppie stabili. Infatti, potrebbero essere una buona occasione per trascorrere qualche serata diversa dal solito.

Fortuna e salute

Ci sarà poca fortuna durante il mese di novembre. Ciò nonostante presto arriverà un periodo del tutto nuovo per voi, in grado di offrirvi nuove occasioni da sfruttare, grazie anche agli influssi di Mercurio verso la fine del mese.

La vostra salute sarà particolarmente buona. Ciò vi permetterà di dedicare del tempo ai vostri hobby, oppure allo sport, almeno quando non sarete impegnati a lavorare. Fortunatamente ciò non vi dispiacerà, considerato i risultati saranno buoni.

Lavoro e impegni

Ottimo periodo per il lavoro con Mercurio in sestile per tutto il mese e con Marte favorevole. Sarete intraprendenti e carichi di energie da spendere nei vostri progetti lavorativi che vi ricompenseranno con degli ottimi profitti.

Potrete inoltre rischiare in progetti più costosi, senza ovviamente spendere tutti i vostri risparmi. Non rifiutate inoltre un'eventuale opportunità professionale, soprattutto se riguarda il futuro. Favorite inoltre le collaborazioni con i colleghi, che si riveleranno una grande opportunità.

Coloro che sono alla ricerca di un impiego, saranno aiutati da Mercurio, e con le loro doti oratorie avranno delle possibilità in più.