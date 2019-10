Durante la giornata di sabato 12 ottobre, i nativi del Sagittario avranno l'appoggio da parte dei loro amici, mentre Capricorno sarà alla ricerca di stabilità nella propria vita privata. Mercurio in congiunzione a Scorpione, offrirà ai nativi del segno tante energie e tanta intraprendenza da spendere sul posto di lavoro, mentre per il Leone alcune situazioni quotidiane inizieranno a prendere una forma diversa dal solito. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 12 ottobre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 12 ottobre 2019 segno per segno

Ariete: Sole nel segno della Bilancia, farà in modo che non continuate a rimuginarvi sui vostri errori. Prendere coraggio e ricomincerete a dare il meglio di voi stessi, soprattutto in ambito sentimentale, riprendendo in mano la situazione. I single dovranno smetterla coi flirt, è il momento buono per iniziare una relazione seria. Sul posto di lavoro, se volete recuperare il tempo perso, dovrete rimboccarvi le maniche e darvi da fare.

Voto - 7,5

Toro: Mercurio in opposizione al vostro segno, potrebbe riservarvi delle sorprese. L'affiatamento di coppia sarà buono, e voi potreste approfittarne per una piccola vacanza. I single saranno attratti da nuove e stimolanti esperienze che porteranno tante novità. Sul posto di lavoro non è il momento di affermare le vostre capacità e chiedere una retribuzione più adeguata, conviene aspettare il momento giusto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Voto - 7,5

Gemelli: la sfera sentimentale vi regalerà momenti indimenticabili durante la giornata di sabato. Sarà il momento adatto per cercare di risolvere alcuni piccoli problemi della vita quotidiana, nonché avanzare qualche proposta. Un amico avrà bisogno di parlarvi, ma dovrete decidere voi se questo è il momento giusto. I single saranno carichi di fascino e attireranno nuove conoscenze. L'ambito lavorativo si sta dimostrando sempre più adatto alle vostre abilità e alla vostra intelligenza.

Voto - 8,5

Cancro: Sole in quadratura al segno della Bilancia, potrebbe crearvi qualche dissidio in amore. Fareste meglio a chiarire alcuni aspetti prima che la situazione peggiori. Questo non è il momento per litigare. I single saranno impazienti di fare colpo su qualcuno e potrebbero fare qualcosa di azzardato. Lavorare duramente vi aiuta sicuramente, ciò nonostante potrebbe rivelarsi controproducente.

Voto - 6,5

Leone: Mercurio in quadratura al segno dello Scorpione, vi regalerà una giornata intensa in ambito sentimentale. Ciò nonostante qualcosa sta cambiando e dovrete abituarvi. Dovrete essere più responsabili verso i vostri cari, e inizialmente non sarà facile. Se vi state immischiando in una nuova storia d'amore, ne scoprirete delle belle. Per quanto riguarda il lavoro, potreste essere meno concentrati del solito, rischiando di non consegnare in tempo alcuni progetti lavorativi.

Voto - 7

Vergine: dovrete fare più attenzione a come spendete i vostri soldi. Giove si trova in opposizione al vostro segno, e le vostre finanze potrebbero subire un calo, complice il fatto che la vostra situazione lavorativa non sta andando esattamente come sperate. Meglio l'amore, dove nonostante qualche piccolo intoppo che riuscirete a risolvere presto, l'intesa di coppia con il partner sarà tutto sommato buona. Voto - 6,5

Bilancia: manifesterete i vostri sentimenti per il partner in maniera insolita, complice il Sole che influenzerà voi nativi del segno. Preferirete colpire con piccole sorprese piuttosto che con slanci amorosi. I single potranno lasciarsi andare a nuove ed interessanti esperienze. In ambito lavorativo avrete molto da fare, ciò nonostante sarete in grado di portare a termine la mole di lavoro che c'è da fare. Voto - 7,5

Scorpione: Mercurio nel vostro segno, favorirà la sfera sentimentale. Vi lascerete andare a delle dolci effusioni in compagnia del partner che non si tirerà indietro. I single cercheranno di ottenere dei chiarimenti da una persona. Sul posto di lavoro andrete particolarmente bene, specialmente se nel vostro impiego siete direttamente a contatto con la clientela. Voto - 8

Sagittario: Giove transiterà nel vostro segno durante la giornata di sabato, e sarete particolarmente fiduciosi verso i vostri amici, in quanto sapete che non vi deluderanno. Novità in arrivo per i single che faranno degli incontri stimolanti, mentre le coppie di lunga data, oppure nate da poco, consolideranno il loto rapporto. Per quanto riguarda il lavoro avrete le idee chiare su un progetto rimasto in fase di stallo. Voto - 8

Capricorno: sarete alla costante ricerca di stabilità nella vostra vita quotidiana. Se avete qualcosa da chiarire con il partner o con un amico, fatelo adesso. Ciò nonostante dovrete saper ammettere anche i vostri errori se volete che il vostro rapporto continui a durare. I single daranno più spazio ai sentimenti, ma non sempre riusciranno ad ottenere qualcosa di concreto. In ambito lavorativo, se non siete riusciti a portare a termine una mansione importante, non rassegnatevi in quanto si presenteranno nuove occasioni. Voto - 7

Acquario: Sole in trigono al segno della Bilancia, farà in modo che sentirete un forte desiderio di amore da parte del partner. Fate attenzione però in quanto non è detto la vostra anima gemella sia sulla stessa lunghezza d'onda. I single potrebbero riavvicinarsi ad una vecchia conoscenza. Per quanto riguarda il lavoro, provate a fare qualcosa di nuovo, che sconvolga la vostra routine, ma ovviamente che vi permette di guadagnare bene. Voto - 7,5

Pesci: preferirete organizzare qualcosa di diverso, come un viaggio, grazie agli influssi di Mercurio in opposizione al vostro segno. Avrete voglia di incontrare amici, di divertirvi, fare qualcosa per svagarvi un po’. I single dovranno agire con determinazione se vorranno conquistare il cuore di una persona. In ambito lavorativo, potrete utilizzare le vostre energie per portare avanti nuove proposte di cambiamento. Voto - 7,5