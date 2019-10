Una nuova settimana di ottobre ha inizio, quali sono dunque le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali nella giornata di lunedì 14 ottobre? Scopriamolo di seguito con le stelle su amore, lavoro e salute.

Ariete: in campo sentimentale vi sentirete particolarmente sottotono, con Marte dissonante, insieme a Saturno, questo periodo potrebbe crearvi dei momenti di stress. In campo lavorativo potrete ottenere invece delle soddisfazioni.

Toro: la Luna entra nel vostro segno zodiacale e potrete vivere un momento di forza a livello sentimentale. In campo lavorativo i pianeti sono dalla vostra parte, è una fase di buon recupero.

Gemelli: giornata faticosa per il segno, potreste risentirne a livello psicofisico. In amore potrete fare chiarezza. Per quel che riguarda il Lavoro Giove in opposizione potrebbe creare delle tensioni.

Cancro: a livello professionale potrebbero giungere delle buone notizie.

Per quel che riguarda l'amore, la giornata inizierà in modo stancante, ma proseguirà positivamente.

Leone: Giove è favorevole, state vivendo un buon momento lavorativo. Cercate di salvaguardare la vostra salute. In amore, potreste essere confusi.

Vergine: buoni risultati in campo lavorativo in questa giornata di lunedì 14 ottobre. In amore, il momento è favorevole e potete vivere delle belle emozioni.

Oroscopo giornaliero per tutti i segni zodiacali

Bilancia: giornata sottotono per i sentimenti, è possibile che viviate delle tensioni con il partner. Fate attenzione a non alimentare polemiche. In campo lavorativo ci sono dei problemi da risolvere, cercate anche di non spendere troppi soldi.

Scorpione: forza fisica in aumento. Nel lavoro non mancano occasioni per dimostrare quanto valete. Per quel che riguarda il settore sentimentale, le stelle sono dalla vostra parte, sfruttatele per fare dei buoni incontri.

Sagittario: in campo lavorativo state vivendo un momento positivo. In amore, presto Venere sarà favorevole e potrete recuperare le crisi che state vivendo in questo periodo.

Capricorno: forza fisica in calo per il segno. Nel lavoro, entro fine mese otterrete un'occasione. Per quel che riguarda l'amore è possibile che nascano dei dubbi.

Acquario: ottime opportunità in campo sentimentale, cercate di superare le vostre agitazioni.

Per quel che riguarda il lavoro sono in arrivo delle buone prospettive.

Pesci: giornata importante per i nati sotto questo particolare segno soprattutto in amore, in questa giornata vi sentirete particolarmente forti. In campo lavorativo se avete delle buone idee desiderate portare avanti i vostri progetti, non fermatevi.