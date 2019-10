Una nuova settimana sta per iniziare, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani lunedì 14 ottobre. Sarà una giornata vantaggiosa per l'Ariete, in amore si potranno vivere delle forti emozioni e anche il lavoro regala belle soddisfazioni. Al contrario lo Scorpione vivrà un momento sottotono, soprattutto per il fisico, ma potrà recuperare già durante le giornate centrali della settimana. Ecco di seguito l'Oroscopo completo su amore, lavoro e salute di lunedì 14 ottobre 2019 per i segni da Ariete a Pesci.

Previsioni astrologiche del 14 ottobre 2019, segno per segno

Ariete: la seconda metà di ottobre si rivelerà molto più vantaggiosa di quella precedente per il segno e già a partire da questa giornata ci sarà un recupero che riguarderà soprattutto i sentimenti. E' un buon momento per le relazioni, ma anche per fare nuovi incontri o confessare i propri sentimenti alla persona amata. L’ambito lavorativo regala belle soddisfazioni, ma a fine giornata la stanchezza accumulata si farà sentire.

Toro: le prime giornate di questa terza settimana di ottobre si riveleranno leggermente sottotono per il segno, che ha bisogno di risolvere alcune problematiche nate durante il week end. Gestire i rapporti sentimentali e interpersonali non sarà semplice, liti e discussioni sono dietro l’angolo. Per il lavoro è un buon momento, ma occhio alle spese!

Gemelli: è un mese positivo per il segno sotto tutti i punti di vista.

In ambito lavorativo sono favoriti i progetti, le attività nascenti e coloro i quali desiderano compiere un trasferimento. È un buon momento per parlare di sentimenti, anche se la giornata di lunedì 14 potrebbe riservare dei momenti sottotono. Non avete nulla da temere, è solo un momento passeggero, già a partire dalle prossime giornate, infatti, sarà possibile recuperare la serenità.

Cancro: questa giornata potrebbe rivelarsi leggermente sottotono per il fisico, la stanchezza accumulata vi costringerà a rallentare i ritmi.

In ambito lavorativo l’impossibilita di agire come avevate pianificato potrebbe crearvi un po’ di stress e nervosismo. Non temete amici del Cancro gli astri non sono in opposizione e già durante le giornate centrali della settimana avvertirete un netto recupero.

Leone: sarà la giornata ideale per parlare di sentimenti, coloro i quali nutro da tempo dei sentimenti nascosti per qualcuno potranno beneficiare di questo quadro astrale positivo e conquistare la persona amata.

All’interno dei rapporti di coppia torna la serenità e anche in ambito lavorativo avrete più terreno d’azione. Attenzione però per quanto riguarda il fisico, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie e accusare malesseri fisici.

Vergine: è un momento astrale molto interessante per il segno, soprattutto per quanto riguarda le questioni professionali. Da qui alla fine dell’anno si attuerà un cambiamento all’interno della sfera professionale della Vergine ed alcuni contatti e/o collaborazioni importanti a tal fine nasceranno proprio durante le prossime giornate.

In amore potreste apparire un po' distratti, cercate di non far sentire escluso il partner.

Bilancia: la giornata di lunedì 14 ottobre si rivelerà vantaggiosa per il segno, per il quale è in atto un buon momento di recupero. In ambito lavorativo è giunto il momento di farsi avanti, non restate in disparte in attesa dell’opportunità giusta, rimboccatevi le maniche e lottate per raggiungere gli obiettivi prefissati. Torna la serenità in ambito sentimentale e anche gli incontri sono favoriti.

Scorpione: gli astri lasciano presagire un interessante ritorno dal passato per il segno, durante le prossime giornate si potranno vivere forti emozioni. Quella di domani sarà una giornata leggermente sottotono per il fisico, cercate di stare a riposo ed evitate gli sforzi.

Sagittario: quella di lunedì 14 ottobre sarà una giornata molto interessante per coloro i quali desiderano ricominciare dopo una separazione o una storia finita. Gli astri lasciano presagire delle novità all’interno della vita sentimentale del segno da qui alle prossime giornate. Gli incontri sono favoriti e in alcuni casi un’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più.

Capricorno: questa terza settimana di ottobre si apre con una nuova energia e forza per il segno. In ambito lavorativo è un buon momento e coloro i quali desiderano avanzare una proposta o presentare un progetto saranno avvantaggiati dalle stelle. In amore restano degli alti e bassi, ma da qui alle prossime giornate potrete ritrovare la serenità e anche gli incontri sono favoriti.

Acquario: è ancora un momento alquanto sottotono per il segno, che deve fare i conti con un pesante calo fisico e alcuni fastidi. In amore è il momento di riprendere in mano le redini e cercare di risolvere le controversie nate durante il weekend con i familiari e/o il partner. In ambito lavorativo è un momento di alti e bassi, meglio non esporsi troppo.

Pesci: la nuova settimana si rivelerà molto positiva per il segno, sotto tutti i punti di vista. Ciò nonostante quella di lunedì 14 ottobre potrebbe essere una giornata faticosa soprattutto per il fisico, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare lievi fastidi, soprattutto a gambe e schiena. Serenità in amore, anche gli incontri sono favoriti.