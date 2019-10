Inizia una nuova settimana per i segni zodiacali; pronte le previsioni astrologiche con amore, lavoro e salute per le giornate comprese tra lunedì 14 e domenica 20 ottobre. Se l'Acquario potrebbe avere disguidi sul lavoro, i Pesci faranno leva sul loro fascino.

Ariete: periodo interessante per i nati sotto questo particolare segno. A livello lavorativo siete pronti a portare avanti delle collaborazioni fruttuose.

Per quel che riguarda il settore sentimentale, sarà possibile fare degli incontri, vi sentirete più disponibili a mettervi in gioco.

Toro: settimana di stress per i nati sotto questo particolare segno. In campo lavorativo è possibile che ci siano delle spese impreviste, siete alla ricerca di soluzioni ma non sarà semplice trovarle. In amore non mancheranno delle tensioni anche a livello familiare.

Gemelli: in campo lavorativo è possibile che riceviate delle buone intuizioni, cercate di sfruttarle al meglio. In amore, cercate di essere concentrati per quel che riguarda la valutazione delle diverse relazioni che state vivendo in questo periodo, prima di prendere una decisione.

Cancro: sono in arrivo dei cambiamenti importanti, una svolta per il segno. La Luna è dalla vostra parte soprattutto nel weekend vivrete dei momenti favorevoli.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

In amore sono in arrivo delle buone notizie, data anche l'ottima posizione di Venere nel segno.

Leone: settimana agitata per i nati sotto questo particolare segno, in particolare nelle prime giornate. In amore potreste vivere delle criticità con il partner soprattutto nella parte centrale del periodo. Nel lavoro, alcune situazioni non si sono sviluppate come vuoi speravate.

Vergine: in campo lavorativo è possibile che ci siano scontri a livello collaborativo, scegliete bene le persone con le quali lavorare.

In amore Mercurio è dalla vostra parte, potrete trovare entusiasmanti alcuni momenti, anche se con il concludersi della settimana è possibile che nascano polemiche.

Astrologia della settimana per i segni zodiacali

Bilancia: settimana interessante, nel lavoro se ci sono delle proposte vi conviene accettarle. In campo sentimentale, le coppie che stanno insieme da tempo potranno vivere dei bei momenti.

Chi è single avrà la possibilità di fare conoscenze.

Scorpione: con Venere nel segno è un buon momento per quel che riguarda il settore sentimentale. Soprattutto il fine settimana sarà per voi favorevole. Il cielo è positivo anche per dei ritorni di fiamma. Nel lavoro buona settimana per chi desidera lanciare dei progetti funzionali per i prossimi mesi.

Sagittario: a livello professionale otterrete degli ottimi risultati.

Non temete a lasciarvi andare. In amore, giornata interessanti se desiderate parlare con qualcuno di qualcosa di importante.

Capricorno: periodo positivo, in campo lavorativo otterrete delle buone proposte. In amore, nel weekend evitate le polemiche, mentre nel resto della settimana godetevi delle belle emozioni con il partner.

Acquario: qualche difficoltà sorge a livello professionale, è necessario grande impegno da parte vostra. In campo sentimentale, siate prudenti soprattutto nelle prime giornate della settimana, cercate di comprendere appieno ciò che desiderate.

Pesci: a livello professionale otterrete un buon successo con il concludersi del periodo. Non mancheranno delle buone idee. In campo sentimentale chi ha vissuto dei momenti di tensione può recuperare. Con Venere dalla vostra parte vi sentite più affascinanti.