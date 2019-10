Parte un nuovo fine settimana, il penultimo del mese di ottobre. Leggiamo l'Oroscopo del 19 ottobre 2019 che vedrà i nati sotto il segno zodiacale del Cancro essere vicini ad un cambiamento con l'arrivo della Luna a breve. Per la Vergine maggiori emozioni nel lavoro.

Ariete: in amore giornata da vivere con cautela, soprattutto nel pomeriggio quando ci sarà un intoppo da controllare. Nel lavoro attenzione a gestire bene un problema su un progetto nato da poco.

Toro: per i sentimenti cielo importante, nel pomeriggio ci sarà anche qualche emozione in più per voi. Me lavoro, se dovete fare delle richieste, oggi agite con calma.

Gemelli: a livello amoroso una storia che non andava da tempo va finalmente verso un recupero. Nel lavoro Giove non sarà più opposto a breve, per questo motivo non mancheranno novità ed i conflitti saranno superati.

Cancro: in amore i nati sotto questo segno stanno cercando di mantenere sotto controllo una storia.

Le relazioni però stanno per subire un cambiamento grazie all'arrivo della Luna nel segno. A livello lavorativo alcune collaborazioni non vanno come vorreste, dovrete rivedere alcune questioni.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale momento migliore, che vi porta a vivere maggiori emozioni in una storia. Nel lavoro c'è maggior voglia di fare nuove scelte ma occorre stare attenti ad alcune questioni di carattere economico.

Vergine: per i sentimenti giornata a metà, pomeriggio che sarà migliore rispetto al mattino visto che Marte e Venere saranno in aspetto interessante. Nel lavoro questo periodo potrà regalare molte emozioni in più.

Previsioni e oroscopo del 19 ottobre 2019: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: per i sentimenti in questa giornata c'è necessità da prendere le cose con maggiore calma, potreste provocare qualche polemica in una storia.

A livello lavorativo evitate di agire con imprudenza. C'è un problema da risolvere e per farlo avrete bisogno dell'aiuto degli altri.

Scorpione: in amore stelle positive che vi permettono di vivere maggiori passioni, la giornata nel complesso sarà interessante. Nel lavoro qualsiasi attività dovrete svolgere oggi riuscirete ad ottenere ottimi risultati.

Sagittario: per i sentimenti giornata di recupero dopo le ultime due piuttosto pesanti.

Settimana prossima arriverà anche un chiarimento importante in una storia. A livello lavorativo alcuni pianeti nel segno portano a momenti positivi e maggiori successi.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale tra oggi e domani sarà consigliato evitare qualsiasi situazione che possa provocare agitazione in una storia amorosa. Nel lavoro alcuni rapporti con gli altri potranno essere compromessi, evitate polemiche.

Acquario: a livello amoroso non è un periodo tranquillo, dovete fare di più se volete ottenere maggiori risultati. Nel lavoro c'è stanchezza, un'attività potrebbe non andare come desiderate. Non si escludono cambiamenti.

Pesci: per i sentimenti sarà possibile ottenere conferme ed è probabile che nasca una nuova storia. Nel lavoro, grazie al Sole che sta per tornare nel segno aumentano le vostre possibilità di vincere una sfida.