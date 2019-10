Come un contenitore di emozioni e possibilità, l'Oroscopo di mercoledì garantisce splendide sensazioni e intriganti opportunità, tutte da concretizzare in modo ambizioso, seguendo i consigli astrali dedicati a ciascun simbolo zodiacale. Essi dovranno sperimentare una capacità di entrare in simbiosi con il proprio io, potenziando i valori tradizionali e progredendo nelle sfere vitali con entusiasmo e consapevolezza. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Soddisfazioni affettive nell'oroscopo di mercoledì

Ariete: fieri e molto ambiziosi, in campo professionale sarete molto severi ma attenzione a non nutrire rancore nei confronti di un collega, programmando di vendicarvi in modo impietoso. In amore, sarete protettivi ma in cerca di continue adulazioni.

Toro: Nettuno illumina la sfera familiare e rende le sensazioni più armoniose. Un atteggiamento più affabile farà sì che possiate manifestare le emozioni in modo più delicato e affettuoso.

Anche la sfera lavorativa sarà investita da questo modo di fare aperto e molto operoso, che procurerà guadagni.

Gemelli: affettuosi e autoritari al tempo stesso, sentirete l'influenza del satellite notturno che sprigiona una fantasia utile per concretizzare alcune idee creative sia in campo professionale che in quello affettivo.

Cancro: alcuni imprevisti in famiglia sono sprigionati da Plutone e Saturno che dal Capricorno remano contro.

Marte rende gli affetti molto capricciosi, ma per fortuna potrete contare su Urano ben disposto che promette bene per l'amore e avvia dei cambiamenti benefici per il lavoro.

Leone: molto premurosi nei confronti delle persone a voi care, assumerete un atteggiamento protettivo come una chioccia che accudisce i propri pulcini. In campo lavorativo, un'attitudine al comando sprigionata da Luna nel segno garantirà grandi successi.

Vergine: alcuni cali di energia potrebbero essere elargiti da Giove e Nettuno maldisposti, che quasi mettono alla prova la pazienza intrattenendovi con una serie di difficoltà facilmente superabili se vi lascerete andare all'amore e limiterete le ambizioni in campo professionale.

Previsioni astrologiche profonde

Bilancia: più sereni interiormente, potrete fare il punto della situazione amorosa liberandovi da alcune prigioni emotive.

Le sensazioni fluiscono in modo gioviale e sarete molto attenti ai bisogni degli altri. In campo lavorativo, stabilirete una vera connessione comunicativa con i clienti.

Scorpione: una quadratura di Venere con Luna non riesce a mettere in contatto la parte emotiva con quella affettiva e alcune difficoltà potrebbero essere sprigionate da una mancanza di fusione fisica e intellettuale, che crea insoddisfazione.

Buono il lavoro di concentrazione.

Sagittario: magnanimi e nobili d'animo, vivrete l'amore con maggiore entusiasmo poiché irradiati sia dai raggi lunari benefici per la sensibilità, sia da Giove nel segno che garantisce ottimismo e fortuna in tutti i campi vitali. In ogni caso non sottovalutate le vostre spiccate capacità.

Capricorno: una forza volitiva lambisce le sfere vitali e garantisce una nuova carica energica anche se un tantino troppo impulsiva. In amore sarete molto calorosi e in campo lavorativo attenzione a non strafare.

Acquario: l'astro d'argento posizionato in opposizione rende le sensazioni amorose troppo orgogliose e critiche. Toccherete quasi la megalomania a furia di seguire alcune manie di grandezza che saranno soddisfatte solo se starete al centro dell'attenzione.

Pesci: potrete contare su Nettuno, Plutone, Venere e Saturno, veri alleati che garantiscono una spiccata intuizione e guideranno al meglio nel prendere le decisioni giuste sia in amore che negli affari.