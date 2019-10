Nuova giornata per i segni zodiacali. Scopriamo le previsioni di martedì 29 ottobre con amore, lavoro e salute da Ariete a Pesci. Momento di recupero per l'Ariete, ma anche per i nati sotto il segno del Cancro. Periodo di calo, invece, per l'Acquario.

Ariete: in amore questo è un periodo di recupero, che aumenterà con l'arrivo del mese di novembre. Nel lavoro, con Venere favorevole tra qualche giorno le attività nate da poco potranno vivere momenti positivi.

Toro: nei sentimenti in questi giorni vivrete dei momenti di tensione e nervosismo, cercate di non provocare una persona. Nel lavoro chi ha un'attività in proprio e gestisce un gruppo, potrebbe vivere periodi di tensione a causa dei troppi impegni.

Gemelli: a livello amoroso gli incontri di questi giorni sono particolari, attenzione però alle parole di troppo. Nel lavoro c'è molto da fare in questo periodo, se arrivano nuove proposte valutatele con attenzione prima di rifiutarle.

Cancro: in amore situazione astrologica che permette di vivere le storie in maniera positiva. Se c'è stata una crisi in passato ora è in fase di ricostruzione. A livello lavorativo cielo positivo, non si escludono le opportunità positive che potrebbero arrivare a breve.

Leone: a livello sentimentale giornata che porta maggiore agitazione. Nel lavoro le scelte di questo periodo devono essere fatte con prudenza, soprattutto se comportano anche delle spese economiche.

Vergine: per i sentimenti questa fine del mese è importante perché le stelle sono dalla vostra parte. Nel lavoro non mancheranno chiamate e guadagni in più per chi ha un'attività in proprio.

Astri del giorno per i segni

Bilancia: per i sentimenti situazione favorevole per i nati sotto questo segno zodiacale, periodo che vi permette di vivere nuovi rinnovamenti. A livello lavorativo cercate di fare il punto della situazione, evitando però di strafare troppo.

Scorpione: in amore giornata che vede la Luna e il Sole nel segno, sarà possibile vivere qualche emozione in più in questo momento. Nel lavoro non è escluso qualche cambiamento nei prossimi giorni. Evitate però dispute con un capo.

Sagittario: per i sentimenti state vivendo un periodo importante, in particolare i cuori solitari in questo momento possono puntare a conoscere persone nuove. A livello lavorativo avete bisogno di qualcuno che vi dia dei consigli, suggerimenti da parte di persone che siano vostri alleati.

Capricorno: per i sentimenti qualcuno potrebbe anche rivalutare una storia d'amore che va avanti da tempo. Altri invece potranno trovare maggiore tranquillità dopo una fase di calo. Nel lavoro giorno che porta nuova energia e qualche occasione in più.

Acquario: a livello amoroso giornata di lieve calo, state dando maggiore spazio ad alcuni pensieri che vi allontanano dalla persona amata. Nel lavoro non è escluso l'arrivo di un momento migliore, idee nuove da portare a termine.

Pesci: in amore se avete qualcosa da dire, fatelo e non rimandate nulla alle prossime giornate. Nel lavoro un problema potrà essere risolto mentre nuove collaborazioni sono in arrivo.