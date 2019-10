L'Oroscopo del giorno 30 ottobre è pronto a valutare la qualità degli astri in vista del prossimo mercoledì, giro di boa dell'attuale settimana. Dite a verità, siete o no curiosi di sapere come saranno le stelle in amore e nel lavoro? Molte le novità da parte dell'Astrologia applicata ai settori relativi alla quotidianità, in questo caso messe in relazione agli ultimi sei segni della sfera zodiacale.

Pertanto, a essere sottoposti ad accurata analisi saranno in esclusiva i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Allora, iniziamo pure con l'affermare con una certa sicurezza che ad avere il massimo supporto da parte degli astri questo mercoledì saranno senz'altro coloro appartenenti al Sagittario, come anche quelli nativi dell'Acquario. Il primo tra i due segni appena citati, quindi il segno di Fuoco, avrà dalla sua i favori di un meraviglioso Giove in sestile a Marte (in Bilancia), nonché il prezioso aiuto rilasciato dalla Luna ancora stabile nel segno.

Dal canto suo il sensibile segno di Aria, dunque relativo all'Acquario, trarrà forza ed energia dalla Luna e da Venere. Non male assolutamente il periodo sotto analisi anche per coloro nati in Bilancia e Pesci, in questo caso considerati da quattro stelle. Intanto, le previsioni di mercoledì 30 ottobre non sono troppo promettenti per gli amici nativi in Capricorno e Scorpione, previsti in periodo "di magra" a causa di turbolenze astrali abbastanza negative. Andiamo a dettagliare meglio il tutto analizzando la scaletta posta a seguire.

Classifica stelline 30 ottobre 2019

Pronti a scoprire quante stelle sono state assegnate dall'Astrologia quotidiana al segno presente nel vostro Tema Natale? Bene, la classifica stelline interessante il giorno 30 ottobre mostra in primo piano il segno del Sagittario e dell'Acquario, come anticipato sostenuti da astri sicuramente molto favorevoli. A metà classifica intanto, valutati a quattro stelle i segni di Pesci e Bilancia, seguiti in coda dal Capricorno (sottotono) e dal Scorpione (ko), in questo momento declassati all'ultimo posto della scaletta.

Bene, adesso non rimane altro da fare se non confermare nel riepilogo sottostante il grado di positività/negatività assegnato ai sei segni in analisi:

★★★★★: Sagittario, Acquario;

★★★★: Bilancia, Pesci;

★★★: Capricorno;

★★: Scorpione.

Oroscopo mercoledì 30 ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Questa parte della settimana non si prevede troppo negativa per voi nativi della Bilancia. Il periodo, infatti, pur portando in dote solo quattro stelle, potrebbe regalare una bella sorpresa a fine giornata: curiosi?

Anche noi, dunque fateci sapere nei commenti. In amore, potreste avere perfino attimi di positività da sfruttare al meglio. Consiglio: provate a guardare da un altro punto di vista la persona al vostro fianco, in questo modo risulterete più sensibili ai suoi occhi e capirete anche molte cose sul suo conto. Single, il vostro fascino sarà in netto aumento e questo vi permetterà di ottenere l'attenzione di persone importanti.

L'agenda, sicuramente, s'infittirà di incontri: dovete fare solo attenzione a non combinare pasticci. Le previsioni del giorno, per quanto riguarda invece il lavoro, altresì prevede un frangente altrettanto buono. Se gli impegni dovessero diventare pesanti o onerosi da portare a termine, tranquilli: avrete al fianco la persona giusta al momento opportuno.

Scorpione - In arrivo un mercoledì 30 ottobre abbastanza negativo, sottoscritto dunque con due stelle da "ko". La giornata, quindi, sarà scandita da fasi alterne in grado di alterare il decorso a questa parte della settimana. Diciamo che avrete bisogno di attenzione e concentrazione, onde evitare di gettare al vento le belle occasioni recentemente ricevute o che senz'altro vi saranno prossimamente offerte. In amore sarete confusi e affannati, forse tormentati da una miriade di sentimenti anche contrastanti, il che non vi renderà particolarmente loquaci in questo periodo. Scontri e/o tensioni nella coppia non mancheranno, quindi restare calmi: il non agitarsi più del dovuto sarà la cosa migliore da fare. Single, se avete preso una qualche decisione arbitraria o fuori luogo, senza chiedere l'opinione di chi invece avreste dovuto consultare, cercate di rimediare. Siete ancora in tempo: eviterete tensioni e scontri inopportuni. Nel lavoro, sarete inquieti per tanti motivi, anche se in realtà non tutto andrà poi così male. Smettetela di preoccuparvi e/o vedere sempre tutto nero! Ultimamente vedete problemi anche dove non ce ne sono ed a lungo andare questa cosa potrebbe minare seriamente la vostra stabilità mentale, sappiatelo!

Sagittario - In arrivo un giorno davvero speciale, almeno secondo gli studi fatti con carta astrale alla mano. A tutto sprint, quindi, la parte centrale della settimana, pronta a regalare una miriade di soddisfazioni in diversi comparti. Diciamo che quasi tutto procederà a ritmo incalzante. Non fermatevi proprio ora, ma approfittate per portare avanti quei progetti che avete in mente in modo da sfruttare pienamente il periodo a favore. Intanto diciamo che la giornata di metà settimana si prevede ottima per quel che concerne l'amore, quindi finalmente l'atmosfera si prospetta più rosea e relativamente più invitante del solito. Per avere successo cercate di prevenire i desideri più intimi del vostro partner e sappiate cogliere per tempo eventuali momenti da godere tassativamente insieme. Single, sarete energici e pieni di vita, anche l'umore positivo contribuirà al vostro benessere psicofisico. I sentimenti saranno al primo posto nei vostri pensieri e durante questi giorni vi divertirete molto con i vostri amici. Nel lavoro la giornata si rivelerà importante sul piano finanziario. Questo periodo potrebbe portare degli ottimi guadagni: fanno comodo? Bene, se così fosse,allora ringraziate le vostre buone stelle!

Astrologia del giorno 30 ottobre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - In arrivo un giorno probabilmente negativo. Dunque, questa parte del periodo cadente a metà della settimana si preannuncia abbastanza "magra" e sotto i cattivi auspici di un inevitabile quanto stressante "ko". Le predizioni di mercoledì pertanto, in merito alle situazioni legate direttamente all'amore, sono previste piccole incomprensioni a livello di coppia: evitate di usare parole taglienti e siate chiari, piuttosto che protrarre all'infinito una discussione irrilevante in grado di sfinire entrambi. Intanto, un’ex fiamma (mai dimenticata?) potrebbe scombussolare gli equilibri in quei rapporti già poco stabili: pensate prima di agire, un eventuale passo falso non vi permetterà di tornare indietro se scoperto (scommettiamo?). Single, questo mercoledì la vostra difficoltà maggiore sarà lasciare il passato alle spalle! Rimuginate troppo, senza mai venire a capo di niente. Dovreste invece provare a staccare, eliminando qualsiasi cosa che vi faccia tornare col pensiero a quello che è stato. Così facendo, gradualmente vedrete che le salite da affrontare si mostreranno meno ripide del previsto. Nel lavoro, invece, alcune inadempienze che vi verranno eventualmente rimproverate potrebbero essere il frutto di errori di valutazione. Non sentitevi in colpa, ma reagite cercando di mettere in chiaro il motivo dell'errore: dai, il carattere non vi manca e l'intelligenza nemmeno.

Acquario - Partirà benissimo questo vostro mercoledì di centro settimana, senza grosse negatività a cui dover porre rimedio. Secondo quanto ricavato dalla vostra Carta Astrale, quindi, il periodo sarà all'insegna della piena positività con ottime opportunità da sfruttare sia in campo sentimentale che in campo lavorativo. Una sola raccomandazione: l'input dalle stelle è chiaro e limpido, invitando a non isolarsi troppo dalla realtà (come alcuni di voi amano fare). In amore ottime probabilità di portare a buon fine qualcosa a cui tenete tantissimo. Visto l'ottimo periodo, si consiglia di porre rimedio a eventuali contrasti in atto verso il partner, spesso all'ordine del giorno: senz'altro sono indice di malessere interiore, a rischio soprattutto per le coppie non più affiatate come un tempo. Single, non fatevi illusioni sul periodo "top": se l'eventuale "preda" non l'avrete ben imbrigliata col cuore, non solo a chiacchiere, certamente vi lascerà con un palmo di naso, sappiatelo! Riguardo alcuni di voi, una persona incontrata non molto tempo addietro potrebbe farsi avanti con una travolgente, quanto spiazzante, proposta. Nel lavoro, invece, giornata contrassegnata da energia propositiva capace di rendervi fieri di voi stessi e di quello che state facendo. Troppo spesso siete stati troppo autocritici nei vostri confronti, non spendendo mai una parola buona sul vostro operato; adesso è ora di cambiare atteggiamento, ok?

Pesci - La giornata di mercoledì interessata dalle odierne analisi, per voi Pesci sarà da considerare generalmente buona, anche se con possibili piccoli diversivi potenzialmente dannosi per il vostro umore. L'Astrologia, pertanto, annuncia (forse) piccole crisi a livello di coppia per quanto riguarda il lato sentimentale del periodo, per il resto tutto nella norma. Secondo l'oroscopo del giorno 30 ottobre, riguardo l'amore, il partner (la famiglia) lascerà a voi una decisione molto importante: valutate accuratamente le varie alternative e possibilità, senza lamentarvi di questo arduo compito. Se siete stati scelti è per la fiducia di cui godete e qualsiasi cosa doveste decidere verrà comunque ben apprezzata dalle persone che amate. Se single, invece, gli astri consigliano di lasciare un po' da parte la cosiddetta tecnologia dando più spazio alla vita reale: Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram tanto per nominare i più popolari. Non vi pare che, forse, è arrivato il tempo di darsi una calmata e riprendere in mano il vero valore della propria vita? Meditateci un pochino su. Nel lavoro, cercate di essere un po' più motivati del solito, questo è fondamentale per la buona riuscita della giornata. State sereni, certamente troverete buone soddisfazioni.