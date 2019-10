Ottobre è appena iniziato, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per il segno dei Pesci per il primo mese autunnale. Un quadro astrale positivo, che protegge i sentimenti e ne fa una parte centrale della vita del segno, che vivrà bei momenti di romanticismo e spensieratezza. In ambito lavorativo si potrà ottenere qualcosa in più, alcune situazioni potrebbero sbloccarsi. Sarà un mese faticoso per il fisico, lo stress e l’agitazione potrebbero indebolire i nati sotto questo segno, qualcuno potrebbe accusare fastidi psicosomatici o malesseri stagionali. Di seguito l’Oroscopo di ottobre 2019 per il segno dei Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche Pesci, ottobre 2019, amore, lavoro e salute

Amore: un cielo positivo protegge i nati sotto il segno dei pesci durante il mese di ottobre 2019, i sentimenti tornano a ricoprire un ruolo centrale, c’è voglia di innamorarsi e tornare a sorridere. Chi vuole ricominciare dopo una storia o una separazione potrà fare incontri molto interessanti per il futuro già a partire dal l’8, a partire da questa data anche chi da tempo nutre dei sentimenti taciuti per qualcuno, potrà farsi avanti.

Le coppie che durante il mese precedente hanno attraversato dei momenti di incertezza, ritroveranno la serenità e potranno abbandonarsi all'amore a alla passione. Durante il mese di ottobre non saranno solo i rapporti sentimentali ad avere un recupero, ma le relazioni interpersonali in generale e anche i rapporti familiari. Non è inoltre da escludere un ritorno dal passato, come un ex o una vecchia conoscenza, soprattutto nella seconda metà del mese.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Lavoro: durante i mesi precedenti è stato necessario per il segno dei Pesci lottare più del dovuto in ambito lavorativo per ottenere i risultati ambiti. Con l’avvicinarsi della fine dell’anno arriva per il segno un momento di maggiore serenità e certezza per quanto riguarda gli affari e si potranno ottenere delle belle soddisfazioni. Gli astri fanno sapere che gli imprenditori che durante le giornate precedenti hanno messo fine a collaborazioni e a contatti dimostratesi controproducenti, potranno rifarsi ed avviare nuovi e più vantaggiosi progetti.

Favoriti durante il mese di ottobre 2019 saranno anche coloro i quali lavorano a contatto con il pubblico, ma anche chi dovrà affrontare un esame o una prova. In tal senso particolarmente vantaggiose si dimostrano le giornate dal 20 al 24 del mese. Ci sarà inoltre un miglioramento dal punto di vista economico, tuttavia gli astri raccomandano cautela, cercate di gestire le vostre finanze con maggiore attenzione.

Salute: quello di ottobre 2019 non sarà un mese particolarmente sottotono per i Pesci dal punto di vista fisico, tuttavia non è da escludere, soprattutto durante la seconda metà del mese che i nati sotto questo segno somatizzino alcune problematiche o preoccupazioni, provocando un calo di energie. Qualcuno potrebbe inoltre risentire di banali malesseri fisici, le stelle consigliano di dosare le energie ed evitare gli sforzi eccessivi.