È giunto il mese di ottobre. Quali sono le previsioni astrologiche che riguardano tutti i nati sotto il segno della Bilancia nel periodo autunnale compreso tra il 1° ed il 31 ottobre 2019? Di seguito, le stelle con lavoro, amore e salute per il settimo segno zodiacale, con consigli e accorgimenti per affrontare le giornate in arrivo. Nell'ultimo periodo, in campo sentimentale, avete vissuto un buon momento, con Venere dalla vostra parte non è mancata una buona forza.

È stato possibile anche frequentare delle nuove persone. Nel lavoro, non è stato semplice rispettare alcune scadenze, ma affrontando la situazione con calma siete riusciti a portare avanti i vostri progetti.

Nel mese di ottobre, il sole transita nel segno e, insieme a Marte, vi regala dei momenti di positività. Per quel che riguarda la salute, è possibile che vi sentiate particolarmente affaticati.

Il vostro fisico potrebbe risentirne della stanchezza accumulata nell'ultimo periodo. Con Saturno dissonante nel segno è possibile che vi sentiate agitati, provate a vivere con maggiore serenità anche se in questo periodo non è molto semplice per voi. In amore, potete chiarire le situazioni in sospeso, rimanendo comunque in guardia. Nel lavoro, è possibile che alcune situazioni vadano a rallentatore, ma entro la fine del mese riuscirete a vedere un riscontro economico. Vediamo, di seguito, il previsioni astrologiche dettagliate sul lavoro e amore per il segno della Bilancia.

Oroscopo ottobre 2019: stelle sul lavoro e amore per il segno della Bilancia

A livello lavorativo alcune cose potrebbero risultarvi pesanti. Ci sono delle situazioni che dovrete affrontare al più presto per ritrovare delle soluzioni. Ultimamente, vi sentite particolarmente diffidenti nei confronti dei vostri collaboratori e questo non migliora la situazione. Solo nel mese di novembre alcune situazioni potranno essere finalmente concluse.

Chi è in cerca di una occupazione è possibile che riesca a trovare l'offerta che fa al caso suo.

In amore, se ci sono state delle crisi negli ultimi tempi, questo è il momento giusto per discutere e chiarire ogni tipo di condizione o equivoci. Le storie nate di recente vivono un momento di forza, si prospetta un buon futuro. Saturno dissonante vi crea, però, alcuni disagi che non riuscite a tenere sotto controllo. Soprattutto alla fine del periodo, cercate di gestire al meglio le relazioni con i vostri familiari, è possibile infatti che nascano delle polemiche.

Nel mese di novembre, sarà possibile recuperare le situazioni difficili ed anche comprendere quale strada intraprendere per il proprio futuro.