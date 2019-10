La seconda settimana del mese di ottobre sta per iniziare, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per queste nuove giornate d'autunno? Saranno giornate molto positive per l'Ariete, per il quale è in atto un buon momento di recupero, riguardante soprattutto l'ambito lavorativo. Passionali e romantici i Pesci dedicheranno molto energie all'amore e al rapporto di coppia, mentre per l'Acquario le problematiche in tal senso sembrano non volersi placare.

Ecco di seguito l'Oroscopo completo della settimana da lunedì 7 a domenica 13 ottobre 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute,

Previsioni astrologiche della settimana dal 7 al 13 ottobre, segno per segno

Ariete: la nuova settimana si dimostrerà positiva dal punto di vista professionale, dove sarà possibile risolvere alcune problematiche e sbloccare delle situazioni vantaggiose.

Al contrario la sfera sentimentale potrebbe continuare a portare selle preoccupazioni, non mancheranno momenti di incertezza e incomprensione all’interno del rapporto di coppia, dove liti e discussioni potrebbero essere frequenti. La settimana inizia bene, le energie non mancano, così come anche la voglia di fare, tuttavia a partire da giovedì 11 lo stress e la stanchezza accumulati si faranno sentire.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Toro: quella che sta per iniziare, sarà una settimana impegnativa, il lavoro occuperà tutte le energie e attenzioni del Toro, alle prese con nuovi progetti o sfide professionali. In amore qualcuno potrebbe essere chiamato a prendere una decisione importante, chi infatti vive un rapporto che non funziona, potrebbe decidere in queste giornate di mettervi un punto. Al contrario le coppie stabili non hanno nulla da temere e potranno fare progetti per il futuro, incontri favoriti soprattutto durante le giornate di sabato 12 e domenica 13 ottobre.

Gemelli: sarà una settimana positiva, anche se non mancheranno i momenti sottotono, soprattutto in ambito lavorativo, dove lo stress e la pressione potrebbero farvi commettere un piccolo errore. Le problematiche lavorative potrebbero riversarsi all’interno del rapporto di coppia, dove il partner vi accuserà di essere freddi e distaccati. Cercate di lasciare le questioni lavorative fuori dalla porta di casa.

Week end intrigante per i single alla ricerca di una persona da amare.

Cancro: è un momento positivo per i sentimenti e già durante il week end alcune coppie hanno potuto chiarire le problematiche e ristabilire l’armonia. Sarà dunque una settimana serena per chi ha un rapporto di coppia e anche gli incontri sono favoriti. In ambito lavorativo, l’impegno e la costanza verranno ben ripagati, ma un eccessivo desiderio di apparire potrebbe nuocervi e allontanarvi dal successo raggiunto.

Leone: una quadro astrale positivo protegge la sfera lavorativa del segno, lasciando presagire giornate interessanti in cui non mancheranno le opportunità di iniziare qualcosa di nuovo. Ovviamente starà a voi cogliere al volo le nuove occasioni e dimostrare le vostre capacità. In ambito sentimentale gli astri vi consigliano di essere meno monotoni, occorre portare un po’ di vivacità in più, il partner apprezzerà.

Vergine: la nuova settimana inizia nel migliore dei modi per il segno, già a partire dalle giornate di lunedì 7 e martedì 8 infatti potrebbe muoversi qualcosa nella sfera lavorativa, dove potrebbero esservi affidati nuovi incarichi o collaborazioni. È un buon momento anche per le relazioni, la passione si riaccende, vi sentite romantici e desiderosi di trascorrere momenti di intimità con il partner. Al contrario i single alla ricerca di nuovi incontri, potrebbero non avere l’appoggio delle stelle.

Bilancia: continuano gli alti e bassi nell’ambito lavorativo, durante la nuova settimana infatti non mancheranno gli imprevisti e le discussioni tra colleghi. Al contrario gli astri lasciano presagire un buon recupero in campo amoroso, i sentimenti potranno essere vissuti con maggior serenità e le incomprensioni dei giorni precedenti potranno trovare un chiarimento.

Scorpione: con l’inizio del nuovo mese lo Scorpione ha avuto molto da fare per quanto riguarda il lavoro, ma non si è mai tirato indietro, cercando di gestire nel miglior modo possibile tutto gli impegni e gli incarichi affidatigli. Durante questa seconda settima di ottobre 2019 i nati sotto questo segno potranno rallentare i ritmi e riscuotere i frutti del lavoro svolto. È un buon momento per i sentimenti e anche gli incontri sono favoriti. Attenzione però durante il week end, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare qualche fastidio fisico.

Sagittario: sarà una settimana vantaggiosa per chi vive in coppia, potrebbero anche nascere dei progetti per il futuro, come il matrimonio o l’arrivo di un figlio. È un buon momento per i single, i legami che nascono in questo momento si riveleranno importanti per il futuro. Al contrario delle incomprensioni potrebbero nascere nel rapporto con i colleghi, cercate di gestirle con diplomazia e cautela, evitando di compromettere il risultato del vostro lavoro.

Capricorno: sarà una settimana impegnativa dal punto di vista lavorativo, ma potrebbe portare belle soddisfazioni e in alcuni casi maggior stabilità economica. Nel rapporto di coppia continuano invece le problematiche, la causa potrebbe essere un atteggiamento eccessivamente pretenzioso e arrogante da voi adottato, cercate di rivedere alcuni atteggiamenti che potrebbero dare fastidio al partner.

Acquario: in ambito lavorativo non mancherà la grinta e la creatività, tuttavia un repentino calo fisico potrebbe costringervi a richiedere l’aiuto di un collega. Niente di male a rivolgersi ad una persona di fiducia, dunque non ostinatevi a voler fare tutto da soli, rischiate di compromettere il risultato finale del vostro lavoro. I conflitti continuano all’interno della sfera sentimentale, gli astri non sono favorevoli in tal senso. E' un momento sottotono per i sentimenti e anche per i single alla ricerca dell’anima gemella non avranno molta fortuna durante questa nuova settimana..

Pesci: la seconda settimana di ottobre inizia con un’importante decisione da prendere all’interno della sfera lavorativa, dunque sarà bene ritagliarsi un po’ di tempo per riflettere e capire al meglio i prossimi passi da compiere. È un buon momento per i sentimenti, vi sentite romantici e passionali e non mancherà la voglia di regalare nuove emozioni al partner, ma anche di fuggire dalla quotidianità di tutti giorni. Incontri favoriti per i single, soprattutto nelle giornate da venerdì 11 a domenica 13.