L’ultima settimana di ottobre scorre veloce, è quindi il momento di iniziare a vedere quali sono i presagi degli astri e delle stelle per i nati sotto il segno dei Gemelli per quanto riguarda l'amore, il lavoro e la salute durante il mese di novembre.

In amore il cielo lascia presagire dei momenti di conflitto e indecisione, anche le coppie stabili potrebbero dover affrontare un periodo sottotono. In ambito lavorativo si verificheranno dei cambiamenti positivi, che aiuteranno il segno a ritrovare fiducia e determinazione.

Tuttavia potrebbe rivelarsi un mese faticoso per il fisico, non mancheranno i momenti di stanchezza.

Di seguito l’Oroscopo completo del mese di novembre 2019 per tutti nati sotto il segno dei gemelli, competizione astrali suo amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche di novembre per i Gemelli

Amore: gli impegni lavorativi potrebbero distogliere lo sguardo dalle questioni di cuore. Con i Gemelli distanti e sovrappensiero, all’interno dei rapporti di coppia, anche per coloro i quali vivono una relazione stabile, potrebbero nascere delle incomprensioni e dei momenti di indecisione.

Per chi invece già vive in un rapporto abbastanza movimentato, le incomprensioni non faranno che aumentare. Tuttavia se il vostro amore è forte, trovare una soluzione non sarà difficile, soprattutto nella parte finale del mese. Chi invece si trova alle prese con questioni legali, come un divorzio da affrontare, potrà concludere queste vicende nel migliore dei modi. Per quanto riguarda i single, fare incontri che si rivelino importanti per il futuro non sarà semplice, tuttavia non è da escludere la possibilità di fare conoscenze interessanti, con cui trascorrere una piacevole serata.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Dicembre si rivelerà un mese molto più positivo per i sentimenti e sarà possibile togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Lavoro: durante la prima settimana del mese l’opposizione di Giove abbandonerà finalmente il segno, che si prepara a vivere un novembre di recupero, in cui non mancheranno le soddisfazioni per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Sarà un momento ideale per coloro i quali desiderano condurre una trattativa, chiudere una vendita o iniziare dei nuovi progetti.

La voglia di fare e la creatività non mancherà a i nati sotto il segno dei Gemelli, che soprattutto intorno al 14 del mese, quando anche la Luna sarà presente nel segno, potrebbero ottenere importanti risultati. Le stelle proteggono i giovani e gli studenti, che potrebbero avvicinarsi alla meta ambita. Dunque non vi resta che sfruttare al meglio questo quadro astrale positivo e muovervi in direzione della meta che desiderate raggiungere.

Salute: le giornate iniziali del mese di novembre, a causa dell’opposizione di Giove, potrebbero rivelarsi le più faticose del periodo per il segno, che si sentirà sotto pressione e potrebbe risentire di lievi fastidi fisici. Tuttavia quando il pianeta smetterà di essere dissonante i Gemelli potranno recuperare la carica e l’energia perdute.