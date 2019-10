L'ultima settimana del mese sta per concludersi, vediamo quali sono i presagi delle stelle e dei pianeti per la giornata di sabato 26 ottobre. Il fine settimana si apre in maniera sottotono per il Toro, che dovrà fare i conti con l'opposizione di Sole, Mercurio e Venere. Al contrario, gli astri lasciano presagire un buon recupero per lo Scorpione, soprattutto per quanto riguarda il fisico e per la Bilancia, per la quale l'amore ricoprirà un ruolo importante e anche gli incontri saranno favoriti.

Ecco di seguito l'Oroscopo completo della giornata di sabato 26 ottobre per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrali su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche del 26 ottobre segno per segno

Ariete: già a partire da venerdì sera, il segno ritroverà energia e positività. Ci sarà dunque un buon recupero dal punto di vista psicofisico e affrontare alcune situazioni si rivelerà molto più semplice.

Vi attende un weekend interessante, in cui sono favoriti i contatti, gli spostamenti ma anche gli incontri. Non vi resta che beneficiare di questo momento positivo, in vista di un novembre che regalerà belle soddisfazioni.

Toro: a causa di Sole, Venere e Mercurio in opposizione, la giornata di sabato, ma anche quella di domenica, non sarà semplice per il segno. Soprattutto in ambito familiare, con il partner e per quanto riguarda i rapporti interpersonali potrebbero nascere dei contrasti.

È un momento di cambiamento per il segno, che entro l’inizio del prossimo anno potrebbe dover prendere una decisione importante, come trasferirsi o cambiare casa.

Gemelli: la giornata di sabato 26 ottobre sarà positiva per il segno, che potrà trovare soluzioni a uno dei problemi nati durante questa settimana. Sarà inoltre un momento molto positivo per parlare di sentimenti e anche i nuovi incontri sono favoriti.

Ci sarà inoltre un notevole recupero per quanto riguarda il fisico: le energie non mancheranno durante le prossime giornate, così come la voglia di fare.

Cancro: durante le prossime giornate dedicarsi ai sentimenti potrebbe non essere così semplice. Qualcuno infatti potrebbe trovarsi ad affrontare situazioni particolari, indecisioni riguardo alla stabilità del proprio rapporto, fatto inoltre vacillare dalla presenza di una terza persona.

Gli astri consigliano ai nati sotto questo segno di non esporsi durante le prossime ore, ma di concedersi del tempo per prendere la decisione giusta.

Leone: dopo un ottobre alquanto sottotono, finalmente arriva per il segno momento di recupero. La giornata di sabato 26 si rivelerà favorevole soprattutto per i sentimenti: sarà possibile chiarire le incomprensioni nate all'interno del rapporto di coppia e ritrovare l’armonia con il partner.

Anche i nuovi incontri sono favoriti, tuttavia non porteranno niente di concreto per il futuro. Alti e bassi in ambito lavorativo: cercate di limitare le polemiche.

Vergine: sarà un weekend sottotono per il segno, che potrebbe trovarsi ad affrontare delle problematiche per quanto riguarda l’ambito familiare. È un momento in cui avete bisogno di maggiori sicurezze e chiarezze: ora non siete più disposti ad ascoltare, ma volete essere ascoltati. Cercate però di esternare le vostre sensazioni senza la pretesa di imporvi sugli altri.

Bilancia: grazie alla Luna in posizione favorevole, quelle di sabato e di domenica saranno due giornate molto positive, in cui non solo sarà un buon recupero fisico, ma sarà possibile ottenere dei buoni risultati. Gli astri consigliano di iniziare a programmare le prossime giornate, che si riveleranno ideali per chi vuole organizzare un piccolo viaggio o per chi desidera instaurare dei nuovi contatti. Serenità in amore, incontri favoriti per i single alla ricerca dell’anima gemella.

Scorpione: le giornate precedenti si sono rivelate faticose per il segno, soprattutto dal punto di vista psicofisico. A partire dalla giornata di sabato inizierà un momento di recupero, destinato però a raggiungere il suo apice durante la nuova settimana. Il consiglio delle stelle è di beneficiare della ritrovata positività, ma di muoversi con cautela.

Sagittario: in questo momento quello di cui avete più bisogno è di circondarvi di persone che vi inondino di fiducia. Proprio la ricerca di una stabilità che riguardi rapporti interpersonali, ma anche la sfera familiare, creerà delle accese incomprensioni durante le prossime giornate: ovunque vi sembrerà esserci un conflitto volto a crearvi dei danni. Gli astri consigliano di concedervi dei momenti di serenità e solitudine, in cui riordinare i pensieri.

Capricorno: la giornata di sabato 26 ottobre potrebbe non essere priva di preoccupazioni. Per quanto riguarda i rapporti sentimentali e l'ambito familiare, potrebbero nascere delle problematiche, probabilmente legate all'aspetto economico o alla cura della casa. Il consiglio delle stelle è di essere prudenti e di pensare bene prima di parlare, altrimenti rischiate di compromettere rapporti importanti.

Acquario: inizia in queste giornate un momento di recupero per il segno, che ha dovuto affrontare un ottobre particolarmente complicato. Durante la giornata di sabato sarà possibile beneficiare di un recupero psicofisico, vi sentirete di nuovo energici e la voglia di fare non mancherà. Sarà dunque possibile risolvere alcune problematiche nate all'interno della sfera sentimentale, mentre gli alti e bassi continuano per quanto riguarda l’ambito lavorativo.

Pesci: un quadro astrale positivo protegge i sentimenti e favorisce gli incontri. Tuttavia sarete proprio voi a dover prendere una decisione: qualcuno potrebbe trovarsi a vivere un momento non facile per i sentimenti, potrebbe pensare a una terza persona o avere i piedi in due relazione contemporaneamente. Gli altri consigliano di ragionare sui prossimi passi da compiere e di prendere al più presto una decisione.