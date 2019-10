Prosegue la settimana appena iniziata. Quali saranno le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali? Lo Scorpione avrà dei buoni momenti per quanto riguarda l'amore, mentre per l'Ariete saranno favorini i nuovi incontri. Di seguito, le stelle con lavoro, amore salute per la giornata di martedì 8 ottobre 2019.

Previsioni dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in amore favoriti i nuovi incontri. Se una storia non va dalla fine del mese sarà rimessa in discussione.

Nel lavoro non tutto quello che state facendo vi soddisfa.

Toro: per i sentimenti Venere non è favorevole al segno, questo significa che le storie in crisi stanno vivendo qualche momento di tensione in più. Nel lavoro non fermatevi, la fine dell'anno porterà qualcosa in più.

Gemelli: a livello amoroso giornata positiva. Se ci sono più storie contemporanee dovete trovare una soluzione. Nel lavoro può arrivare una bella notizia o comunque è probabile che da novembre possiate ripartire con un nuovo progetto.

Cancro: per i sentimenti la Luna torna favorevole e questo porta un incremento delle emozioni. A livello lavorativo non è il periodo giusto per esporvi a livello finanziario.

Leone: in amore dagli inizi di ottobre la vostra vita è un po' nella bufera. Se una storia si è conclusa è probabile che ci sia qualche aspetto ancora da chiarire. Nel lavoro le vostre ambizioni sono molte, ma ci sono contrasti che andrebbero superati.

Vergine: per i sentimenti mattinata buona, ma nel pomeriggio potreste essere più tesi. Nel lavoro qualche piccola incertezza o meno voglia di fare. Le stelle sono però positive.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia: a livello amoroso dovete ritrovare un po' di stabilità. A livello lavorativo i progetti che state portando avanti non sono bloccati, ma sembra che vogliate rivedere un lavoro.

Scorpione: per i sentimenti non agitate troppo le acque per colpa della Luna dissonante.

Nel complesso però c'è una più forte passionalità. Nel lavoro vi sentite sotto pressione, c'è qualcosa da rivedere e ristabilire.

Sagittario: in amore Luna favorevole per gli incontri. Con una persona dell'Aquario progresso importante. Nel lavoro giornata che può regalare qualcosa di molto importante. Recupero per il fisico.

Capricorno: a livello amoroso Venere inizia un transito interessante, ma molto dipende anche da voi.

Nel lavoro non mancheranno cambiamenti e novità. Attenzione però a non fare troppo.

Aquario: per i sentimenti giornata che può scatenare qualche piccolo disagio. Nel lavoro questi giorni di grande responsabilità pesano, ma ci sono anche possibili successi personali.

Pesci: in amore giornata buona, potreste ricevere una bella proposta. Nel lavoro periodo migliore, un nuovo progetto o un nuovo programma vi potranno essere affidati tra qualche mese.