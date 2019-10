Oroscopo del giorno venerdì 11 ottobre, con previsioni su amore, lavoro e salute per tutti i segni zodiacali. Diversi cambiamenti in vista per Vergine, mentre Aquario dovrà fare i conti con imprevisti che metteranno a serio rischio il proprio impiego professionale. Scopriamo dunque cosa ci riserveranno gli astri.

Astrologia dell'11 ottobre, prima sestina da Ariete a Vergine

Ariete: sarete dominati da un profondo senso di frustrazione che distoglierà la vostra mente dai reali obiettivi in campo lavorativo; un errore è concesso a tutti.

Toro: profondo desiderio di mettervi in gioco nei rapporti che, a primo acchito, vi spaventano ma che potrebbero poi tramutarsi in qualcosa di importante.

Gemelli: le risorse economiche maturate nell'ultima settimana rischieranno di essere insufficienti per portare a compimento i progetti in cantiere.

Cancro: l'oroscopo dell'11 ottobre mette in luce una ritrovata complicità con il vostro partner; una cena a lume di candela potrebbe ulteriormente enfatizzare tale sensazione.

Leone: tutto scorrerà a gonfie vele sul posto di lavoro, grazie ad una perfetta sintonia con i colleghi che saranno finalmente in grado di creare un gruppo solido e coeso per il fine comune.

Vergine: la vostra vita sentimentale subirà un vero e proprio stravolgimento quando un'amicizia di vecchia data sembrerà assumere le fattezze di un coinvolgimento più profondo.

Oroscopo di venerdì 11 ottobre, seconda sestina da Bilancia a Pesci

Bilancia: vi sentirete particolarmente giù di corda, avendo l'impressione che i vostri sforzi non conducano a nulla di concreto per quanto riguarda la sfera affettiva.

Scorpione: nuovi progetti lavorativi torneranno a farvi sorridere in virtù dei potenziali guadagni che, nel corso del tempo, sarete in grado di conseguire.

Sagittario: qualche leggero malessere fisico farà insorgere in voi più di una preoccupazione; state sereni, la colpa sarà attribuibile solo ad un forte stress.

Capricorno: un chiarimento atteso da tempo farà tornare il sereno nella vita di coppia; si parlerà concretamente di matrimonio e l'idea non vi spaventerà più.

Aquario: sul posto di lavoro vi troverete a fronteggiare una situazione imbarazzante per cercare di tutelare un vostro collega; beh, i "favori" vanno anche restituiti e questa sarà la vostra occasione per farlo.

Pesci: in amore, non sempre "salvare il salvabile" risulta essere la migliore strada percorribile; le previsioni dell'oroscopo di venerdì 11 ottobre fanno presagire un'importante decisione di cui soltanto voi potrete essere gli artefici, pronti a pagarne ogni singola conseguenza.