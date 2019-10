L'Oroscopo di domani, domenica 13 ottobre, apre le porte ad un giorno festivo particolarmente interessante. Novità, uscite e colpi di scena non mancheranno di certo e il motivo è dovuto alla Luna Piena che si paleserà in serata. Questo si traduce in maggiore consapevolezza ed energia per alcuni segni zodiacali e in intoppi e faccende complicate per altri.

Qualcuno riceverà una chiamata davvero inaspettata, altri avranno a che fare con una lieta sorpresa.

Per conoscere dettagliatamente cosa riservano gli astri a ciascun segno, non resta che tuffarsi nelle previsioni del giorno accompagnate da annessa classifica 'top/flop'.

Oroscopo 13 ottobre: da Ariete a Gemelli

Ariete - 5° posto. Il vostro è un segno che ama prendere l'iniziativa a prescindere dagli esiti. Intraprendenti, sagaci e soprattutto combattenti, in questa giornata avrete modo di sfoggiare queste vostre qualità.

Avete un ottimo aspetto astrale, non a caso siete tra i segni top del giorno. Chi è single ha il cuore che batte all'impazzata per una certa persona. Chi è fidanzato o sposato si ritrova a vivere nuove emozioni di coppia. È la giornata perfetta per intraprendere dei progetti entusiasmanti o per provare una ricetta diversa dal solito. A volte nella vita è necessario aggiungere un po' di pepe.

Toro - 10° in classifica.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Non mancheranno attimi di perplessità nell'arco di questa domenica. Avete sofferto in passato, magari una persona amata non fa più parte del vostro quotidiano e il solo pensiero vi lacera il cuore. Dovete comunque andare avanti perché la vita è breve ed è una sola. Non si esclude che nel prossimo futuro vivrete nuove avventure e ritroverete la serenità. Intanto, in questa domenica l'Oroscopo vi mette in guardia da alcuni pettegolezzi, non credete a tutto quello che sentite.

Gemelli - 1° posto. L'oroscopo di domani annuncia una gioiosa domenica. Il vostro cuore è ebbro d'amore per i cari, i figli e il partner. Chi è solo deve uscire di più e lanciarsi nella vita mondana. Avete tanti amici che vi apprezzano e vi trovano molto simpatici. In fondo è una caratterista del vostro segno essere socievoli e comunicativi. Sapete ascoltare e siete estremamente curiosi del mondo esterno. In questa domenica stupite con qualche ricetta alternativa, una sorpresa o un'uscita inaspettata. Giornata al top per voi.

Astrologia 13 ottobre da Cancro a Vergine

Cancro - 3° posto. È noto a tutti che siete molto sensibili ed empatici. Se qualcuno soffre, soffrite anche voi. Ma questa domenica regala attimi di puro svago e spensieratezza. Riceverete una telefonata o un messaggio da un parente. Non si escludono visite a sorpresa. Qualcuno potrebbe ritrovarsi davanti ad una persona legata alla propria infanzia. In tarda serata le cose iniziano a chiarirsi grazie alla Luna Piena che fa luce sui problemi e influenza altamente il vostro segno. Nelle relazioni e nei rapporti familiari ci vuole calma e pazienza. Non si escludono dei ritardi, ma in fondo è domenica. Rilassatevi davanti ad un film d'amore e ad una buona cioccolata calda.

Leone - 12° posto. Giornata decisamente sottotono. Siete un segno ruggente e dominatore, ma in questa domenica non gradite la vista altrui. Volete rimanere sotto le coperte e non fare niente per tutta la giornata. Rischiate di scontrarvi con amici e parenti perché tutto vi sembra ridicolo e inutile. Fate un respiro di sollievo e datevi una calmata. Quando la tempesta sarà passata lascerà delle conseguenze e vi ritroverete a riparare ai vostri errori. È la Luna a rendervi così, dunque, cercate di fare qualcosa che vi piace e vi tranquillizza, magari dello shopping online.

Vergine - 7° in classifica. Non riposate mai, nemmeno la domenica. Siete sempre alle prese con mille faccende domestiche e lavorative. I vostri consigli sono presi in gran considerazione e la vostra presenza è richiesta ovunque, persino nelle uscite con amici. È in atto una vostra trasformazione, state lavorando duramente per centrare un obiettivo preciso. Siete pieni di sogni e ambizione. Se per realizzarvi dovete andare altrove, fate subito il biglietto e partite. Il denaro vi preoccupa un po': cercate di tagliare le spese inutili.

Previsioni del giorno da Bilancia a Sagittario

Bilancia - 2° posto. Siete molto innamorati e volete stare sempre con il vostro partner. Siete un segno creativo e pieno di idee. Non vi limitate ad osservare le cose perché preferite approfondirle. Dovete scoprire come è fatto un certo oggetto e lo stesso vale anche per le persone che vi sono intorno. Le vostre amicizie sono poche ma ben selezionate. In casa avete tanto da fare ma per voi non è un problema in quanto vi piace rendervi utile. Siete più splendenti e illuminati che mai. Approfittate di questo buon momento per premere l'acceleratore sui vostri obiettivi.

Scorpione - 8° posto. Le coppie sposate a volte vivono un periodo complesso fatto di liti e sospetti. Spesso sembra che l'altro non vi capisca e tenti di ostacolarvi in ogni modo. Ma non è così perché ognuno ha il suo pensiero e modo di comportarsi. Magari una cosa che sembra giusta a noi, agli occhi dell'altro non lo è affatto. Vi piace fare vita di società, ma talvolta amate anche le cose semplici come stare a casa a vedere la televisione. Ricaricate le pile in vista della prossima settimana, ne avrete bisogno.

Sagittario - 9° in classifica. L'oroscopo di domani parla di una domenica importante anche se un pochino fiacca. Avete la possibilità di mettervi in contatto con una persona cara o con qualcuno che non vedete da tanto. Siete immersi nei ricordi, ma avete la capacità di guardare avanti. Le amicizie nate in questo giorno festivo hanno ottime chance di durare nel tempo. Organizzate una cena tra amici oppure un'uscita romantica. Anche se le cose non vanno come vorreste non dovete arrendervi. Imparate a vedere il lato buono delle cose che accadono anche se vi sembrano infauste. Esempio: se avete perso un certo lavoro, ora magari avete più tempo libero o svolgete un mestiere migliore.

L'oroscopo di domenica 13 ottobre: da Capricorno a Pesci

Capricorno - 6° in classifica. L'oroscopo del 13 ottobre parla di una domenica all'insegna del relax e del divertimento. Vi basta poco per essere soddisfatti e questo perché riconoscete il vero valore della vita. Ma attenzione: non tutti i nati di questo segno sono così consapevoli. Possibili arrabbiature nel tardo pomeriggio, magari a causa di un certo pettegolezzo che definite ingiusto. Mantenete la calma e lasciate scivolare di dosso eventuali cattiverie perché il problema non siete voi.

Acquario - 11° posto - Le previsioni di questa domenica vi vedono iniziare questa giornata piuttosto stanchi. Avete fatto le ore piccole nella serata precedente e forse avete mangiato o bevuto più del solito. Trascorrete questa giornata a riposare, così a partire da lunedì potrete rimettervi in carreggiata. Di sbagli ne avete fatti e spesso non siete convinti delle scelte prese. Nessuno vi impone di perseguire un certo percorso, potete sempre fermarvi, tornare indietro e cambiare strada. Pensate alla vostra salute ed eliminate un vizio nocivo. La vita è una sola, non sprecatela in rimpianti.

Pesci - 4° posto - Siete dei tipi timidi, riservati ed estremamente romantici. Sognate di trovare il principe azzurro, quello perfetto con tanto di cavallo bianco. Per questo rimanete sempre delusi quando la persona che vi interessa non si dimostra come ve lo eravate immaginati. Siete fin troppo pretenziosi. Dovete capire che un partner non si ordina online e che è necessario uscire per fare conquiste. Per quanto riguarda la salute e il lavoro, è domenica e si riposa. Concedetevi una camminata in mezzo al verde e un bel bagno rigenerante con sali marini. Non vi manca niente.