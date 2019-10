La giornata di lunedì 28 ottobre sarà lunga ed impegnativa per molti, ma se qualcuno si sveglierà già frizzante ed energico come l'Ariete ed il Leone, per altri come i Pesci e lo Scorpione potrebbe essere decisamente l'opposto.

Grande amore e passionalità per i Gemelli e il Cancro, con qualche punta di gelosia invece da parte del segno della Bilancia.

A seguire, le previsioni astrologiche della giornata di lunedì.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la mattina potrebbe non essere molto idilliaca, complice qualche dissapore con qualche collega che non farà altro che mettervi i bastoni fra le ruote. Ignoratelo e concentratevi di più.

Toro: questo lunedì sarà sottotono, vi attende una noiosissima serata in cui il partner vorrà fare le solite cose e qualcuno in famiglia si lamenterà per qualche vicenda passata di poco conto.

Gemelli: grande passionalità nella coppia, qualche incontro o colpo di fulmine per i single e tanto shopping. Vi sentirete veramente bene come non vi sentivate da tanto tempo, approfittatene per svagarvi.

Cancro: tranquillità e famiglia. Sentimentalismo al top per voi, con le persone che amate particolarmente premurose esattamente come vi sentirete voi in questa giornata. Scaramucce bandite.

Leone: già dal primo mattino avrete a che fare con piccole vittorie sul piano lavorativo, ma non adagiatevi troppo sugli allori.

Vi attenderanno fatica e tempo, quindi per il momento non saranno concesse distrazioni.

Vergine: vi sentirete organizzati e frizzanti, ma sicuramente avrete in mente di fare qualcosa che esca un po' dai binari per potervi distrarre come si deve. Qualche hobby per il momento potrebbe bastare.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: probabilmente qualche amico vi farà notare un atteggiamento del vostro partner che a primo acchito potrebbe risultare alquanto distratto.

Potreste così cominciare a covare qualche gelosia immotivata.

Scorpione: sul posto di lavoro non vorreste starci, preferireste scappare a gambe levate e non vedere nessuno per giorni. Datevi però del tempo per sopportare in modo più o meno civile un collega antipatico.

Sagittario: ottimi progetti ci saranno in serbo per voi, dovrete soltanto cogliere l'occasione per farli fruttare il più possibile con pochissimo sforzo.

I colleghi saranno entusiasti del vostro operato di questa giornata.

Capricorno: lupi solitari. La settimana intera si prospetta in questo senso e lunedì non farà di certo eccezione. Sarete molto più concentrati sul lavoro, tanto da risultare troppo pignoli.

Acquario: tanta voglia di fare e così poco tempo. La vostra vena creativa sarà l'oggetto principale della vostra giornata lavorativa e non solo.

L'amore vi darà qualche spunto per la prossima vacanza.

Pesci: vi sentirete infastiditi dall'inizio settimana e dai molteplici impegni che questo reca con sé. Le uniche note positive saranno le idee progettuali che, se non molto prolifiche, vi daranno motivo di soddisfazione.