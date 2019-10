L'Oroscopo della giornata di domenica 13 ottobre preannuncia momenti di felicità per alcuni dei dodici segni zodiacali, soprattutto per coloro che riusciranno a ritagliarsi qualche attimo di tempo da trascorrere con la propria famiglia. Coloro che sono nati sotto al segno dell'Ariete, sfortunatamente, si ritroveranno ad affrontare qualche piccola difficoltà, mentre il Leone riuscirà a mostrare la propria produttività sul lavoro grazie alla sua grinta. Dal canto suo, il segno del Cancro sarà in grado di affascinare il proprio partner con una strana, ma dolce, nota di romanticismo.

Di seguito i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo di domenica, da Ariete a Vergine

Ariete - qualche piccola difficoltà potrebbe nascere in queste prossime giornate, sia per quanto riguarda l'ambito lavorativo che relazionale. Attenzione a non chiudersi troppo a riccio. Il lavoro, nonostante tutto, sembra essere produttivo.

Toro - un segno orgoglioso come questo potrebbe non dedicarsi ad altro che al lavoro, specialmente se non è riuscito a portare a termine alcuni compiti durante la settimana.

Cercare di rilassarsi un attimo, però, non può fare certo male a nessuno.

Gemelli - attenzione al piano sentimentale. Le posizioni astrali un po' incerte sembrano avere fatto impazzire la lancetta dell'eros e del sentimentalismo. Sul lavoro potrebbe nascere qualche situazione interessante e particolare con un collega.

Cancro - come già anticipato, l'oroscopo preannuncia un periodo pieno di romanticismo per il segno del Cancro.

La giornata in arrivo non sarà certamente da meno e potrebbe fare incrociare le strade di due persone fatte apparentemente l'una per l'altra.

Leone - la stanchezza non tarda certo a farsi sentire e, nonostante la grinta di questo segno zodiacale gli permetta di raggiungere rapidamente i propri obiettivi, è necessario ritagliarsi qualche momento per riposare. Passare del tempo con i propri amici potrebbe essere interessante.

Vergine - preoccupazioni, pensieri e ansie varie è meglio non divulgarle troppo. La giornata di domenica, soprattutto quella in arrivo, è fatta per essere trascorsa con gioia e serenità, meglio se in compagnia della propria famiglia.

Previsioni per giorno 13 ottobre, da Bilancia a Pesci

Bilancia - giornata da ricordare, soprattutto se passata in compagnia del proprio partner. Nonostante i guadagni non siano tra i migliori, il segno della Bilancia è in grado di divertirsi ed organizzare gite fuori porta in un batter d'occhio.

Scorpione - il periodo non sembra essere tra i migliori per il segno dello Scorpione. Molti si ritroveranno a dover dire addio ad una persona cara ed alcuni potrebbero terminare la propria relazione amorosa.

Sagittario - occhio al salvadanaio. L'oroscopo del 13 ottobre prevede più di una spesa da dover affrontare. Le tasche potrebbero non essere così piene come ci si aspetta e ci si potrebbe ritrovare a dovere annullare qualche uscita con gli amici.

Capricorno - le discussioni non sono certamente mancate, soprattutto in questo periodo apparentemente strano ed incomprensibile. In questa giornata in arrivo, finalmente, ci si potrà rilassare in tutta tranquillità mettendo da parte ansie e frustrazioni.

Acquario - nonostante si cerchi, con tutte le proprie forze, di organizzare una domenica con i fiocchi, ci sarà qualche intoppo che lo impedirà. Relazionarsi con il prossimo, proprio a causa dello stress e del nervosismo, potrebbe non essere una cosa semplice.

Pesci - il fine settimana è tra i più produttivi di tutto il periodo, con il capo che sembra essersi infatuato dei nativi del segno. L'invidia dei colleghi può tranquillamente essere ignorata. Massima importanza va invece data alla famiglia durante questa giornata.