Sabato 12 ottobre 2019 troveremo la Luna nel segno dell'Ariete, mentre Mercurio e Venere stazioneranno nel segno dello Scorpione. Marte e il Sole saranno sui gradi della Bilancia, nel frattempo Plutone e Saturno continueranno il loro moto in Capricorno. Giove resterà sull'orbita del Sagittario come Urano nel segno del Toro e il Nodo Lunare in Cancro. Infine Nettuno sarà stabile in Pesci. Vediamo dunque cosa prevede l'Oroscopo per tutti i 12 segni dello zodiaco.

Sul podio

1° posto Leone: progetti 'top'. Primo giorno del weekend decisamente favorevole all'ambiente professionale dei nati Leone, specialmente chi tra loro svolge un lavoro autonomo perché i progetti avanzeranno celermente.

2° posto Ariete: amore a gonfie vele. Nonostante la dissonanza solare, questa giornata per i nativi potrebbe essere 'baciata' dalle Stelle sulle faccende di cuore, nelle quali la serenità tornerà a far capolino; anche le arti amatorie riprenderanno quota.

3° posto Bilancia: cambiamenti professionali. Qualcosa o qualcuno, con ogni probabilità, nella scala gerarchica professionale muterà da un momento all'altro ma, complice il duetto Marte-Sole, risponderanno a tali novità con grinta e predisposizione positiva.

I mezzani

4° posto Acquario: regime alimentare. I Pianeti 'premono' per un'attenta revisione delle loro abitudini alimentari. Fritture e bibite gasate dovranno essere messe al bando in prospettiva di un più salutare regime alimentare.

5° posto Capricorno: hobby. Dato che non dovrebbero esserci grandi novità o scossoni di sorta, in questo sabato sarebbe un'ottima idea per i nativi dedicarsi a un hobby, vecchio o nuovo che sia servirà per ricaricare le batterie fisiche ed emotive.

6° posto Cancro: figli. L'educazione della prole potrebbe essere il focus del sabato. Accordarsi cedendo ad un compromesso con l'amato bene sarà, c'è da scommetterci, la 'ricetta' perfetta per venirne a capo entro sera.

7° posto Vergine: stress. Le urgenze del giorno potrebbero essere più del solito ed i nativi, però, per non tirarsi indietro nel volerle ugualmente ultimare potrebbero pagarne l'inevitabile scotto dello stress a fine turno.

8° posto Gemelli: quotidianità. Sabato in cui i nativi vorranno godersi le 'piccole cose' della quotidianità godendo a piene mani dei gesti ed atteggiamenti delle persone accanto, che troppo spesso diamo per scontati.

9° posto Sagittario: distratti. Mercurio e Marte poco concilianti tenderanno ad appannare intenti e idee dei Sagittario, rendendoli inclini, come conseguenza, alle distrazioni durante le attività pratiche.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: attriti in coppia. Dopo due giorni zuppi di passionalità, ecco che questo sabato potrebbe invece invertire il trend portando scompiglio nella vita di coppia dei nati Scorpione.

11° posto Pesci: pigri. La voglia di fare potrebbe latitare, così che nati sotto questo segno potrebbero approfittarne per starsene in panciolle tutto il dì. Invano partner e amici tenteranno di dissuaderli da tale pigrizia.

12° posto Toro: lavoro 'flop'. Qualche divergenze con un capo o un collega sarà, con ogni probabilità, da mettere in conto durante la giornata. Amore in stand-by.