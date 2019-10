L'undicesimo mese dell’anno sta per arrivare ed è interessante vedere quali progetti hanno in serbo gli astri e le stelle per i nati sotto il segno del Cancro durante il nuovo mese.

Per quanto riguarda i sentimenti sarà un mese inizialmente tranquillo e spensierato, ma a partire da giorno 20 la passione si riaccende e anche i single potrebbero fare incontri interessanti. In ambito lavorativo è un momento di trasformazione, si potranno ottenere dei buoni successi, ma sarà necessario faticare.

Mentre durante le prime settimane del nuovo mese il Cancro potrebbe risentire di un momento sottotono per ciò che riguarda il fisico, ma a partire dalla seconda metà sarà possibile le recuperare le energie e la voglia di fare.

Di seguito l’Oroscopo completo del mese di novembre 2019 per i nati sotto il segno del Cancro con previsioni astrologiche su amore, Lavoro e salute.

Previsioni astrologiche Cancro, novembre 2019

Amore: il mese di novembre sarà positivo per quanto riguarda la sfera sentimentale e anche chi durante il mese di ottobre ha affrontato incomprensioni e momenti di indecisione all’interno dei rapporti di coppia, potrà ora ritrovare la serenità.

Le prime settimane trascorreranno tranquille, ma sarà dal 20 che si potranno avere dei cambiamenti molto positivi. La passione si riaccende, giovando ai rapporti di coppia e favorendo i nuovi incontri per i single o per coloro i quali desiderano ricominciare dopo a una separazione o una storia finita. Qualcuno potrebbe iniziare a parlare di progetti per il futuro, come la convivenza o il matrimonio e le storie nate durante il mese si riveleranno essere qualcosa di importante.

Lavoro: a partire dalla primavera di quest’anno un momento di trasformazione e cambiamento ha colpito il Cancro per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Qualcuno ha dovuto prendere delle scelte, in alcuni casi abbastanza difficili, che durante le giornate iniziali di novembre si riveleranno essere state le più giuste. Ad inizio mese, soprattutto tra il 6, il 7 e il 15 i nati sotto questo segno potrebbero ottenere delle belle soddisfazioni, come firmare un importante contratto, lanciare un nuovo progetto o ricevere finalmente i meritato riconoscimenti per il lavoro finora svolto.

Dunque sarà un mese vantaggioso in tal senso, ma nulla verrà regalato al Cancro che dovrà continuare a mostrare quanto grande sia il proprio desiderio di arrivare in alto.

Salute: mentre le prime giornate del mese di novembre potrebbero rivelarsi ancora leggermente sottotono per quanto riguarda il fisico, a partire dalla seconda metà del mese sarà possibile recuperare le energie e risolvere alcuni spiacevoli fastidi.

A partire dal 20 del mese, grazie anche a Marte in posizione favorevole, sarà possibile godere di un buon recupero fisico. In questo momento sono anche favorite le cure e trattamenti. Gli astri consigliano inoltre di curare l’alimentazione e praticare dell’attività fisica.