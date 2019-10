L'ultima settimana del mese sta per concludersi, ma prima di accogliere ufficialmente il week end, vediamo quali sono i progetti degli astri e delle stelle per la giornata di domani, venerdì 25 ottobre. Sarà una giornata positiva per l'Ariete, che si sentirà estremamente creativo e grintoso, ma anche per lo Scorpione, che potrà beneficiare del favore di Mercurio, Venere e Sole nel segno. Il Leone invece dovrà mostrarsi prudente nei rapporti interpersonali, soprattutto con il segno dell'Acquario e dello Scorpione. Ecco di seguito l'Oroscopo completo di venerdì 25 ottobre 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con predizioni astrali su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche di venerdì 25 ottobre segno per segno

Ariete: sono giornate effervescenti per il segno, pieno di progetti e creatività. Da qui al week end potreste trovare l’occasione giusta per trasformare in realtà un progetto nel quale avete a lungo creduto. Sarà tuttavia bene agire con cautela e circondarsi delle persone giuste. Gli astri consigliano prudenza nei rapporti con un Acquario, potrebbero nascere dei conflitti.

Vi attende un novembre molto vantaggioso, soprattutto in amore.

Toro: se vivete un rapporto che da tempo non funziona più, potreste essere tentati dal prendere una decisione importante. Gli astri tuttavia consigliano di attendere l’inizio del mese di novembre, quando con Venere consigliera, sarà più facile prendere la decisione giusta. Bene l’ambito lavorativo, state pian piano ritrovando la grinta e l’energia, venute a mancare durante questo mese di ottobre.

Gemelli: questo venerdì 25 ottobre sarà segnato dalla fatica e da un senso di spossatezza. Dunque sarà bene per i nati sotto questo segno concedersi un po’ di riposo e prendere una pausa dalla frenesia della vita quotidiana. È un momento positivo per i sentimenti, se ci sono delle incomprensioni sarà bene chiarirle ora, durante il prossimo mese, infatti, i conflitti potrebbero aumentare.

Cancro: questa giornata sarà ideale per coloro i quali desiderano compiere un cambiamento, avanzare una proposta o confessare i propri sentimenti alla persona amata.

Il week end al contrario potrebbe riservare dei momenti sottotono, in cui la stanchezza fisica vi costringerà a rallentare i ritmi, impedendovi di fare quello che vi eravate prefissati.

Leone: all’interno della sfera sentimentale, per chi vive in coppia, potrebbero esserci degli attriti, il partner sembra lontano e non sapete come colmare tale distanza. Le stelle consigliano al segno di esporsi, se credete nel rapporto che state vivendo, dovrete lottare per riportare romanticismo e passionalità all’interno della vostra vita.

Al contrario, arriva un momento più positivo per quanto riguarda la sfera lavorativa. Week end da dedicare al riposo, così da favorire un recupero fisico. Prudenza con un Acquario e uno Scorpione.

Vergine: il desiderio di avere pieno controllo su tutto e tutti, potrebbe impedirvi di vedere i segnali di rottura che implicitamente vi si presenteranno. Durante le prossime ore un rapporto importante, d’amore, d’amicizia o d’affari potrebbe presentare i primi segni d’usura.

Per recuperare tale strappo, sarà necessario muoversi tempestivamente e mettere i propri desideri e bisogni in secondo piano. Meglio il week end.

Bilancia: quella di venerdì 25 ottobre sarà una giornata estremamente positiva per quanto riguarda i rapporti interpersonali e la sfera sentimentale. È un buon momento per chi vive in coppia, ma anche per i single, che da qui al week end potrebbero fare conoscenze interessanti anche per il futuro. Migliora la sfera lavorativa, con l’avvicinarsi del mese di novembre si potranno raggiungere importanti risultati.

Scorpione: giornata vantaggiosa con Mercurio, Venere e Sole nel segno, che ti aiutano a scacciare l’indecisione e l’agitazione e ti invitano a vivere con più leggerezza e spensieratezza. Quello in arrivo è un week end emozionante, ideale per organizzare un piccolo viaggio, una gita fuori porta o una serata tra amici. Anche in ambito lavorativo si potranno ottenere delle belle soddisfazioni, ma sarà meglio non fare passi azzardati.

Sagittario: la settimana si conclude in maniera faticosa per il segno. Gestire alcune situazioni che vi si presenteranno all’interno dell’ambito lavorativo e della sfera sentimentale potrebbe non essere semplice e la pressione potrebbe presto trasformarsi in rabbia, sfociando in liti e discussioni. Qualcuno potrebbe inoltre risentire di un calo fisico. Recupero durante il week end.

Capricorno: con l’avvicinarsi del mese di novembre il segno può tirare un sospiro di sollievo e godersi un ottimo momento di recupero. È il periodo ideale per coloro i quali desiderano avanzare una proposta o condurre una trattativa. Anche in amore si respira un’atmosfera serena, chi vive in coppia potrà vivere una giornata all’insegna del romanticismo e della complicità, mentre i single potrebbero fare incontri interessanti, soprattutto durante il week end.

Acquario: il mese di ottobre non è stato facile per il segno, in amore come in ambito lavorativo non sono mancate le incomprensioni e i momenti sottotono. Durante le giornate conclusive del mese sarà possibile però recuperare e da questo week end si avrà già un miglioramento che riguarderà soprattutto il fisico. Restano delle incertezze per quanto riguarda l’aspetto economico, evitate le spese superflue.

Pesci: questo venerdì 25 ottobre si rivelerà leggermente sottotono per il segno che risentirà dell'opposizione della Luna. Coordinare gli impegni della vita quotidiana e gli incarichi lavorativi potrebbe rivelarsi più faticoso del solito e, soprattutto dal punto di vista fisico, il segno potrebbe risentirne. Nulla da temere però, con l’arrivo del week end sarà possibile recuperare le energie e la grinta. Momento interessante per le relazioni sentimentali, anche chi durante le giornate precedenti avete affrontato dei momenti di indecisione, ritrova ora la serenità e la complicità con il partner.