L'undicesimo mese dell’anno sta per avere inizio ed è quindi interessante approfondire quali sono i progetti degli astri e delle stelle per i nati sotto il segno del Toro per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute. Non sarà un buon momento per parlare di sentimenti, gelosia e indecisione colpiranno il segno e porteranno alla nascita di conflitti all’interno del rapporto di coppia. Anche fare nuovi incontri non sarà semplice, o comunque non nasceranno conoscenze che si riveleranno importanti per il futuro.

In ambito lavorativo non è il momento migliore per prendere decisioni, sarà bene andare con i piedi di piombo ed evitare di fare passi più lunghi della gamba. Qualcuno potrebbe inoltre risentire di un calo fisico e vedersi costretto a rallentare i ritmi finora seguiti.

Di seguito l’Oroscopo completo del mese di novembre 2019 per i nati sotto il segno del Toro, con predizioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche Toro, novembre 2019

Amore: durante il mese di novembre delle problematiche potrebbero colpire il Toro per ciò che riguarda la sfera sentimentale. Per alcuni non sarà possibile recuperare alle incomprensioni nate durante il mese precedente, che quindi continueranno ad aleggiare nell'aria e a creare conflitti e malumore all’interno dei rapporti di coppia. A creare maggior scompiglio potrebbero essere dei disaccordi per quanto riguarda la sfera lavorativa e o economica.

Anche coloro i quali hanno da poco affrontato una separazione potrebbero trovarsi a fare i conti con delle problematiche, probabilmente di natura legale. A partire dal 25 novembre inoltre il segno potrebbe sentirsi fortemente irritabile e geloso, questo potrebbe aumentare i conflitti. Gli astri consigliano di essere cauti ma soprattutto di evitare di dire cose che non pensate e che potrebbero portare al capolinea la vostra relazione.

Non sarà inoltre un momento positivo per i single alla ricerca di una persona da amare, fare nuovi incontri infatti non sarà così semplice o comunque le nuove conoscenze non porteranno a qualcosa di concreto per il futuro.

Lavoro: per quanto riguarda la sfera professionale, nonostante il quadro generale non sia a rischio, potrebbero comunque nascere delle incertezze. I nati sotto questo segno potrebbero trovarsi a guardare indietro e al valutare con occhio diverso alcune scelte prese in passato.

Particolarmente sottotono si riveleranno le giornate del 4 del 5 novembre in cui non è da escludere la nascita di conflitti e malumori nei rapporti con i colleghi e/o i superiori. A partire dal 20 del mese, inoltre, Marte in opposizione tenderà a mettervi i bastoni tra le ruote, questo sarà il momento meno fortunato per coloro i quali intendono condurre delle trattative, lanciare un progetto o per gli studenti.

Salute: novembre sarà un mese sottotono anche per quanto riguarda il fisico. La stanchezza accumulata precedentemente si farà sentire e vi costringerà a prendervi una pausa. Sarà dunque bene dedicare questo mese alla cura del corpo e della mente, magari iniziando delle cure o dei trattamenti specifici. Particolarmente agitate si riveleranno le giornate dal 19 al 30 del mese, quando occorrerà prestare maggiore attenzione ed evitare di sottoporre il fisico a forzi maggiori.