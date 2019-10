Per voi nativi del segno della Bilancia, novembre sarà un mese di distensione, di amore e serenità, ma anche di passione e qualche sacrificio finanziario. Sul posto di Lavoro potreste avere qualche difficoltà, ma essere fiduciosi vi aiuterà di certo a superare qualche piccolo ostacolo. Favorite le amicizie, soprattutto quelle di vecchia data.

Amore e affetti

All'interno della coppia, potenzialità per quanto riguarda un ulteriore consolidamento della vostra relazione grazie a Venere che entra nel segno.

Sarebbe davvero l'ideale se decidereste di coltivare la vostra storia d'amore con iniziative romantiche e fuori dalle righe. Purtroppo però, sarete inclini a non sfruttare questa grande opportunità, perlomeno non sul piano prettamente sentimentale. Marte vi offrirà molta energia e sicuramente questo aspetto sarà decisamente più incentivato dalla vostra volontà. Una certa passionalità si riscontrerà anche per voi single, ma dovreste fare attenzione a non confondere l'attrazione fisica con l'amore vero e proprio.

Lavoro e studio della Bilancia

Il lavoro nel mese di novembre si prospetta leggermente più fastidioso del solito, la monotonia potrebbe regnare sovrana e ci saranno incombenze in più che dovreste cercare di affrontare con tranquillità e senza perdere la testa facilmente. Anche le finanze potrebbero non essere al massimo: potreste avere difficoltà se vorreste osare qualche acquisto in più, ma per quanto riguarda i progetti che avevate in mente già da tanto tempo, ci saranno ottime probabilità di vederli realizzati e nel migliore dei modi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo Lavoro

Eliminate ciò che è inutile, per il momento.

Per voi alla ricerca di un impiego sarà bene muovervi, essere più attivi ed inviare curriculum anche per quegli impieghi che a prima vista potrebbero apparire non conformi alle vostre aspettative. Potrebbe spuntare qualche piacevole sorpresa. Per gli studi ci saranno più intraprendenza, ma anche la tendenza ad accumulare informazioni che non vi serviranno per un eventuale voto alto. Dovrete accantonare ciò che non vi servirà per far spazio all'essenza di ciò che state studiando.

Salute e fortuna del segno zodiacale

Durante questo mese ritroverete una serenità che non provavate da molto, quindi sarete più predisposti per delle serate in casa, davanti alla tv oppure al computer. Sicuramente non mancherete anche di fare uscite con amici, con la stessa disinvoltura, ma comunque con più calma. Questo atteggiamento troverà maggiore riscontro con delle attività all'aperto molto rasserenanti come passeggiate, escursioni e degli sport che non prevedono sforzi eccessivi.