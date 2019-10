Per voi nativi del segno del Leone, questo novembre sarà fatto di energie, di tenacia e di amore passionale. Le negatività si riverseranno purtroppo durante gli ultimi giorni del mese, soprattutto sul fronte sentimentale e della fortuna.

Il lavoro vi darà le usuali soddisfazioni, ma converrà essere più attenti a quegli aspetti che prevedono la comunicazione, dal momento che le posizioni planetarie saranno decisamente capricciose.

Amore e affetti

La stragrande maggioranza del mese di novembre vi vedrà con Venere in trigono, quindi largo ai sentimenti, all'amore e alla passione in tutte le loro forme. Le coppie già datate si potranno avvalere dell'appoggio di Giove per progettare qualcosa di importante e che potrebbe cambiare radicalmente la vostra vita. Sarà comunque necessario essere con una buona intesa con il partner, non essere reticenti per quanto riguarda alcuni problemi e parlare anche di banalità varie.

Le cose però potrebbero subire una piega meno idilliaca negli ultimi giorni del mese.

Per voi ancora single ci saranno occasioni di conquiste, ma attenti a non incappare in qualcuno non proprio fedele: i tradimenti potrebbero essere presi da voi molto più negativamente di quanto vi aspettereste.

Lavoro e studio

Energici grazie a Marte, ma la posizione sfavorevole di Mercurio penalizzerà le vostre doti comunicative.

Ci saranno quindi delle ripercussioni sfavorevoli ma se il vostro è un lavoro che interessa l'arte e la bellezza allora le cose potrebbero subire una piega positiva. Venere e Giove vi daranno opportunità grandiose e soddisfacenti anche per voi alla ricerca di un impiego, o comunque per voi che avete bisogno di soldi in più per far fronte a spese indispensabili.

Qualche giornata potrebbe essere decisamente altalenante, tanto che vi sentirete leggermente smarriti e sotto tensione.

Qualche incomprensione con i colleghi potrebbe essere sempre dietro l'angolo.

Voi studenti sentirete il peso delle ore di studio molto più intensamente rispetto ai mesi precedenti ma non sarete di certo inclini a mollare oppure a rallentare i vostri ritmi.

Salute e fortuna

Per quanto riguarda la fortuna, ce ne sarà abbastanza sul fronte economico e lavorativo, anche se molto dipenderà da voi e dalla vostra capacità di spaziare da un progetto all'altro.

Giove vi darà l'opportunità di stabilizzare la vostra situazione spirituale equilibrandola al massimo.

La salute sarà buona, ci saranno grandi energie per molti aspetti della vostra cita. Tuttavia, ogni occasione di riposo dovrà essere sfruttata senza rimandare, perché anche alcune ore sottratte al sonno potrebbero far aumentare notevolmente lo stress.