Il mese di novembre per i nativi Leone sarà caratterizzato da tanta fortuna e tanta passione per quanto riguarda l'ambito sentimentale. Le relazioni paiono molto favorevoli e permettono di fare tanti progetti grazie al sostegno di Giove. Non mancheranno inoltre tanti momenti di divertimento, utili per aumentare l'affiatamento di coppia. I single potrebbero vivere un periodo abbastanza strano, dove anche se fossero già alle prese con una conoscenza, avranno voglia di farne di nuove, mettendosi però in una situazione di rischio.

In ambito lavorativo, molti sfrutteranno l'energia e la grinta di Marte per portare a termine la grande quantità di mansioni da svolgere. La fortuna assisterà i nativi, che non dovranno avere paura di mettere in cantiere progetti un po’ più rischiosi del solito. Buona anche la salute.

E' quindi utile vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di novembre per i nativi sotto il segno del Leone.

Amore e amicizie

Il passaggio di Venere nel segno del Leone, vi aiuterà parecchio con la vostra situazione sentimentale. Le coppie già datate si potranno inoltre avvalere dell'appoggio di Giove per progettare qualcosa di importante. In questo momento bisogna dialogare con il partner e mettere da parte incomprensioni che provengono dal passato perché Giove tra qualche settimana andrà via. I single potrebbero inconsciamente mettere a rischio le loro frequentazioni.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Andare a cercare nuove persone quando già state frequentando un'altra persona, non è una buona idea.

Ottime invece le amicizie. Passerete tante giornate in compagnia dei vostri amici, che sia per motivi di lavoro, o più semplicemente per passare una serata in compagnia a divertirsi.

Fortuna e salute

Con Marte in sestile la fortuna sarà dalla vostra parte durante il mese di novembre. Ciò nonostante anche se il lavoro andrà molto bene, dovrete metterci del vostro se volete riuscire a raggiungere il meritato successo.

La salute sarà buona.

Avrete le energie necessarie per fare ciò che volete. Tuttavia, approfittate del vostro tempo libero per recuperare le energie. Basterà anche soltanto chiacchierare con il partner o con i vostri amici, l'importante è che distraiate la vostra mente dagli impegni.

Lavoro e impegni

In ambito lavorativo saprete portare a termine le varie mansioni che vi verranno assegnate. Ciò nonostante potrebbero crearsi alcuni imprevisti che complicherebbero la vostra situazione.

Coloro che sono alla ricerca di un impiego avranno buone opportunità grazie agli influssi di Venere.

Potrebbe esserci qualche giornata altalenante, tutto sommato però sarà un mese ricco di soddisfazioni. Potreste riuscire inoltre a mettere a segno dei nuovi progetti che potrebbero darvi delle nuove occasioni.